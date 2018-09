Vidéo : Dialoguer, raisonner, partager… tout savoir sur The Conversation France

The Conversation France est un média collaboratif et participatif. Tous les jours, notre équipe de journalistes dialogue avec chercheurs et universitaires pour proposer une information crédible et raisonnée. C’est un travail de longue haleine engagé depuis trois ans et qui repose sur la confiance, la transparence et l’indépendance.

Aujourd’hui, c’est cette même équipe qui vous dit, dans une vidéo, sa passion pour cette mission de réflexion sur l’actualité. Nous ne nous inscrivons pas dans la course aux clics effrénée d’une information souvent bradée et dépréciée. Nous oeuvrons pour la valeur ajoutée et la mise en perspective.

C’est pourquoi nous avons lancé cette campagne d’adhésion et pourquoi nous vous demandons de nous rejoindre en tant que lecteur-adhérent : afin que vous participiez directement à notre projet au service de l’expertise et de la qualité.