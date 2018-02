Webdothon 2017 : et manger devint « smart »

Le Webdothon, c’est un projet pluridisciplinaire conduit pour la troisième année au sein de l’université PSL et dont The Conversation France est partenaire. Il rassemble des étudiants aux profils radicalement différents : des élèves-ingénieurs de l’Isige-Mines ParisTech et des étudiants en journalisme de l’Institut pratique du journalisme de l’université Paris-Dauphine.

Il s’agit pour ces étudiants de travailler en mode projet pour produire un objet de communication grand public. Au terme d’un marathon de 10 jours, où ils ont réalisé des enquêtes sur le terrain, de la collecte de données, de la production de contenus multimédias et de la mise en ligne, six blogs sont nés autour d’une thématique centrale : « Sommes-nous de plus en plus smart ? ».

À ce petit jeu, c’est le blog « Un dîner presque numérique », sur l’alimentation à l’ère du numérique, qui a été distingué le 23 janvier dernier par un jury de professionnels. Aux commandes de cette réalisation gagnante, on retrouve Valentin Bouteiller, Perrine Quesnoit, Julien Bouyssou, Manon Roulleau, Aurélie Franc et Jean-Loup Delmas.

Retrouvez les autres blogs du Webdothon 2017 – réalisés autour des sujets habiter, se soigner, s’instruire, travailler et se déplacer – sur le site de PSL.