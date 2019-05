Allergies aux graminées : le type de pollen compterait plus que la quantité

Lorsque le froid hivernal cède la place à des températures plus élevées, que les journées s’allongent et que la vie végétale renaît, près de 400 millions de personnes dans le monde sont victimes de réactions allergiques provoquées par les pollens en suspension dans l’air, qu’il s’agisse de ceux des arbres ou des plantes herbacées. Les symptômes vont des démangeaisons oculaires accompagnées de congestion et d’éternuements à l’aggravation de l’asthme, avec un coût pour la société qui se chiffre en milliards.

Depuis les années 1950, de nombreux pays partout dans le monde tiennent des comptes concernant les quantités de pollen, afin d’établir des prévisions à destination des personnes allergiques. Au Royaume-Uni, ces prévisions sont fournies par le Met Office en collaboration avec l’University of Worcester. (En France, le Réseau national de surveillance aérobiologique, association de loi 1901, est chargé d’étudier le contenu de l’air en particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque allergique. Ses bulletins sont accessibles en ligne.)

Jusqu’à présent, les prévisions liées au pollen se basaient sur le comptage du nombre total de grains de pollen présents dans l’air : ceux-ci sont recueillis à l’aide d’échantillonneurs d’air qui capturent les particules sur un tambour collant à rotation lente (2 mm/heure).

Le problème est que ces prévisions portent sur le niveau de tous les pollens présents dans l’air, or les gens souffrent de réactions allergiques différentes selon le type de pollen rencontré. Le pollen de graminées, par exemple, est l’aéroallergène le plus nocif – le nombre de personnes qui y sont allergiques dépasse celui de tout autre allergène atmosphérique. Par ailleurs, les données préliminaires que nous avons recueillies suggèrent que les allergies à ce pollen varient au cours de la saison de floraison.

Repérer le pollen

Le pollen d’un grand nombre d’espèces d’arbres et de plantes allergènes peut être identifié grâce au microscope. Malheureusement, ce n’est pas faisable pour les pollens des graminées, car leurs grains ont une apparence très similaire. Cela signifie qu’il est presque impossible de déterminer à quelles espèces ils appartiennent grâce à un simple examen visuel, en routine.

Dans le but d’améliorer la précision des comptages et des prévisions, nous avons monté un nouveau projet visant à mettre au point des méthodes pour distinguer les différents types de pollen de graminées au Royaume-Uni. L’objectif est de savoir quelles espèces de pollen sont présentes en Grande-Bretagne tout au long de la saison de floraison de ces herbes.

Au cours des dernières années, notre équipe de recherche a exploré plusieurs approches pour identifier les pollens de graminées, parmi lesquelles la génétique moléculaire. L’une des méthodes employées par notre équipe repose sur l’utilisation du séquençage de l’ADN. Il s’agit d’examiner des millions de courtes sections d’ADN (ou marqueurs de codes-barres à ADN). Ces marqueurs sont spécifiques à chaque espèce ou genre de pollen de graminées.

Cette approche est appelée « metabarcoding » et peut être utilisée pour analyser l’ADN provenant de communautés mixtes d’organismes, ainsi que l’ADN provenant de différents types de sources environnementales (par exemple, le sol, les sources aquatiques, le miel et l’air). Cela signifie que nous pouvons de cette façon évaluer la biodiversité de centaines ou de milliers d’échantillons. Il nous a ainsi été possible d’analyser l’ADN des pollens prélevés par des échantillonneurs aériens disposés sur les toits en Grande-Bretagne, à 14 endroits différents.

Saison de floraison

En comparant le pollen que nous avons capturé à des échantillons de la bibliothèque de codes-barres ADN des plantes du Royaume-Uni (une base de données ADN de référence, établie à partir d’espèces de graminées correctement identifiées), nous avons été en mesure d’identifier différents types de pollen de graminées à partir de mélanges complexes de pollen en suspension. Cela nous a permis de visualiser comment les différents types de pollens de graminées sont répartis dans toute la Grande-Bretagne au cours de la saison de floraison. Jusqu’à présent, on ne savait pas si la mixture de de pollens présents dans l’air changeait au fil du temps, reflétant la floraison terrestre, ou si le mélange s’enrichissait de nouvelles espèces, par accumulation régulière au fil de la saison pollinique.

On aurait pu légitimement s’attendre à ce que les mélanges de pollens présents dans l’air aient une composition très variée et hétérogène – en raison de la mobilité des grains de pollen et du fait que différentes espèces fleurissent à divers moments de la saison. Pourtant, nos travaux ont révélé que ce n’est pas le cas. En effet, nous avons constaté que la composition du pollen en suspension dans l’air reproduit la progression saisonnière de la diversité des graminées : d’abord des espèces à floraison précoce, puis floraison de mi- et fin de saison.

Grâce à des données complémentaires, contemporaines et historiques, nous avons également constaté qu’au fur et à mesure que la saison de floraison des graminées progresse, le pollen présent en suspension dans l’air reproduit sensiblement, mais avec un délai, les floraisons observées au sol. Autrement dit, au cours de la saison de floraison, les différents types de pollens ne persistent pas dans l’environnement, mais disparaissent.

L’importance de ces travaux va au-delà de la simple compréhension des plantes. En effet, nous avons accumulé des preuves montrant que les ventes de médicaments antiallergiques ne sont pas, elles non plus, uniformes durant la saison de floraison des graminées. On sait que certains types de pollens peuvent contribuer plus que d’autres aux allergies. On peut donc supposer que lorsque les symptômes allergiques sont particulièrement graves, ils résultent davantage de la présence d’un type de pollen donné dans l’air que d’une augmentation des quantités globales de pollens.

Au cours des prochains mois, nous examinerons différents types de pollens et les données de santé associées, afin d’analyser les liens entre la biodiversité du pollen présent dans l’air et les symptômes allergiques. L’objectif principal de notre travail est d’améliorer à terme les prévisions, la planification et les mesures de prévention afin limiter les allergies aux graminées.