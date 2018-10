Champion européen du numérique

Cet article est publié dans le cadre de notre coopération avec le blog Binaire.

On peut passer son temps à se plaindre de l’impérialisme de grandes entreprises du Web ou, comme Qwant, on peut essayer de changer cela. Binaire a parlé de cette start-up l’an dernier : Qwant, aux armes citoyens ! Depuis, l’entreprise a fait un bout de chemin. En juin 2018, elle était créditée de 8 % du marché français des recherches Web, contre près de 90 % pour Google. Il s’agit bien d’une concurrence féroce et de souveraineté. Un historien, Pierre Mounier-Kuhn confronte la situation de Qwant à celle du Plan Calcul, un plan gouvernemental français lancé en 1966 par Charles De Gaulle• en favorisant le développement d’une industrie mais aussi d’une recherche françaises de haut niveau. Il est de bon ton de considérer que ce plan fut un échec, mais il ne l’a sans doute pas été pour la recherche et pour ceux qui ont découvert l’informatique grâce à lui. Pour Qwant, on espère que le succès de son appropriation par les citoyens sera au rendez-vous de l’histoire. Binaire.

Lancé en 2013, Qwant est un moteur de recherches développé en France, dans le but déclaré d’offrir une solution alternative à Google. Une solution européenne pour réduire la dépendance des internautes au géant américain. Une alternative qui offre un avantage comparatif : contrairement à Google, Qwant n’enregistre pas nos données personnelles ou les traces de nos requêtes sur l’Internet – et ne les transmet pas aux services secrets d’une grande puissance étrangère. Qwant est donc un instrument à la fois de concurrence et de souveraineté.

Wikipedia , CC BY

Rappelons au passage que Google jouit en Europe d’une position encore plus dominante (environ 90 %) qu’aux États-Unis (78 %), tandis qu’elle n’a que des parts mineures de marché en Chine et en Russie, où dominent respectivement Baidu et Yandex. Google est hégémonique en Inde (94 % des requêtes).

Sur le créneau des moteurs de recherche et des logiciels associés, Google domine nettement plus que ne le faisait IBM entre les années 1930 et la fin du XXe siècle, dans la « grande informatique » où IBM détenait environ deux tiers des parts du marché – si l’on en croit les statistiques de l’époque qui mesurent surtout le marché américain. Le reste du marché se partageait pour l’essentiel entre d’autres constructeurs américains d’ordinateurs.

Champions nationaux

C’est pour contrer cette domination états-unienne que plusieurs pays d’Europe occidentale avaient initié, dans la seconde moitié des années 1960, des politiques visant à reprendre une autonomie technique en soutenant des entreprises qui développaient des ordinateurs et des systèmes d’exploitation. Ces « champions nationaux » étaient principalement l’anglais ICL, les allemands Siemens et Telefunken, le hollandais Philips, tandis qu’en France un « Plan Calcul » gouvernemental avait poussé trois petits constructeurs à fusionner pour former la Compagnie internationale pour l’informatique (CII). En 1973 la CII, Siemens et Philips avaient uni leurs forces en créant un constructeur informatique européen• : Unidata. Simultanément démarrait, dans le cadre du Plan Calcul, le réseau d’ordinateurs « Cyclades », considéré aujourd’hui comme l’un des ancêtres de l’Internet.

Le Plan Calcul fut abandonné en 1975 après l’élection de Giscard d’Estaing, et avec lui Unidata quand la CII fut absorbée par Honeywell-Bull (le réseau numérique Cyclades fut tué deux ans plus tard). Mais la logique qui l’avait inspiré a perduré sous diverses formes, évoluant avec les défis et les problèmes posés à la fois par les changements techniques et par les nouveaux acteurs qui les incarnent• : GAFAM et industries du SE asiatique notamment.

Si le terme Plan Calcul inspire des réactions pavloviennes de rejet, tant il a été assimilé à un échec – alors que sa fin résulta d’une décision politique d’abandon –, on ne compte plus les nombreuses tentatives pour rendre à l’Europe une autonomie dans les technologies numériques, une souveraineté sur l’usage des données de ses citoyens, une maîtrise des flux économiques et une stratégie cohérente en ce domaine. La tâche est encore plus difficile qu’au temps du Plan Calcul, ne serait-ce qu’à cause des faiblesses inhérentes à une coalition de 27 pays aux intérêts divergents.

Tentons une comparaison entre ces deux épisodes de l’histoire de l’informatique, distants d’un demi-siècle. Peut-être pourra-t-on en tirer des enseignements, tant pour l’histoire que pour la politique du numérique. On doit évidemment tenir compte de la différence des métiers : Qwant ne produit pas de matériels, n’a pas d’usines ou de laboratoires et ne forme pas ses clients à la programmation ; elle emploie 160 personnes, soit cinquante fois moins que la CII, et son modèle économique est autre. C’est surtout de la motivation politique que découlent les similitudes, et de quelques traits permanents du monde numérique depuis l’invention de l’ordinateur.

Questions de financement

Le financement de Qwant, outre les apports de ses trois fondateurs, repose d’abord sur des capitaux apportés par des acteurs publics français, rapidement suivis par un groupe de presse privé allemand. La Caisse des dépôts a acquis initialement 20 % du capital, suivie par la Banque européenne d’investissement (10 %). Axel Springer a bientôt pris 20 % du capital, motivé par les conditions de référencement léonines que lui imposait Google : on retrouve ici une motivation très comparable à celle des clients qui soutenaient Bull ou la CII/Unidata dans les années 1930 ou 1970, pour échapper à l’emprise arrogante d’IBM. Dans les deux cas, les investissements doivent suivre une croissance rapide du chiffre d’affaires, de l’ordre de 20 % par an.

La grande différence avec le Plan Calcul, sur le plan financier, est que l’État ne participait nullement au capital de la CII, filiale de sociétés privées… ·et ennemies. L’État intervenait de deux façons : il finançait l’essentiel de la R&D ; il incitait vivement le secteur public à s’équiper en ordinateurs français. On ne voit pas aujourd’hui que l’État s’active beaucoup pour éjecter Google et sa filiale YouTube, pas plus que Facebook, des pratiques de ses administrations… au contraire.

Des chocs politiques ont dans les deux cas joué un rôle stimulant. En 1966 le gouvernement gaulliste a utilisé l’embargo américain sur des supercalculateurs commandés par le Commissariat à l’énergie atomique, pour justifier une politique d’autonomie informatique – c’est le mythe d’origine du Plan Calcul, répété en boucle depuis cinquante ans. Début 2018, tandis que l’Union européenne commençait enfin à demander aux GAFA de se plier aux règles communes, le scandale Cambridge Analytica •a boosté l’utilisation de Qwant• : le trafic du moteur de recherche est passé de 48 à 70 millions de visiteurs par mois au premier semestre 2018. Prise de conscience très tardive, et encore très partielle, des dangers de la perte d’autonomie technique et de ses conséquences stratégiques.

La comparaison fonctionne bien si l’on considère la stratégie de développement technique. La CII avait démarré dans une forte dépendance aux technologies américaines, puis avait fait les efforts de R&D nécessaires pour maîtriser son autonomie technique. Qwant a commencé par utiliser des algorithmes et des bases de données acquis auprès d’autres firmes, notamment américaines, avant d’intégrer le navigateur Liberty développé par la société anglo-polonaise LibertyVaults ; elle s’équipe de supercalculateurs californiens Nvidia plutôt que de processeurs Bull (seul constructeur européen survivant au XXIe siècle). Dans les deux cas la priorité est d’occuper rapidement une place sur le marché, quitte à essuyer des critiques pointant la dépendance technique sous les proclamations de souveraineté. L’expérience acquise dans l’interaction avec les utilisateurs permet ensuite d’orienter la R&D. De fait, Qwant a bien progressé en rapidité et en pertinence, soutenant la comparaison avec les principaux moteurs de recherche.

En novembre 2017, l’Inria et Qwant se sont associés dans un partenariat quadriennal, fondant un laboratoire commun qui étudie les problèmes d’usage des données personnelles et la technique des moteurs de recherche. Ici la ressemblance avec le Plan Calcul est frappante : la CII a mis cinq ans à se rapprocher de l’IRIA, pourtant créé pour être le pôle Recherche du Plan Calcul. Dans les deux cas, contrairement au schéma linéaire où la recherche engendre l’innovation qui fonde l’entreprise, c’est seulement après avoir maîtrisé les bases techniques et commercialisé des produits que l’industriel se tourne vers la recherche, pour mieux comprendre les principes sous-jacents et explorer des pistes d’innovation de rupture.

Qwant en 28 langues

À 50 ans de distance, les deux entreprises ont diversifié leurs applications et se sont internationalisées, toujours pour gagner à la fois des parts de marchés et une crédibilité, des références devant renforcer l’action commerciale et amorcer une dynamique cumulative d’expansion. Les recherches sur Qwant sont maintenant possibles en 28 langues et l’entreprise a ouvert des bureaux en Allemagne, en Italie et en Chine. La CII, six ans après sa création, vendait des ordinateurs dans toute l’Europe continentale, y compris dans les pays communistes, ainsi qu’en Amérique latine et en Chine. Mais la grande majorité de ses clients était en France, tout comme Qwant dont 80 % des requêtes proviennent encore de l’Hexagone (200•000 utilisateurs fin 2017). À ce stade il est vital de se faire connaître et apprécier, sur un marché où googler est pour beaucoup synonyme de « chercher sur l’Internet », comme IBM était naguère·synonyme d’« informatique ».

Wikipedia , CC BY

Pour passer à un niveau supérieur, faut-il concentrer l’investissement sur le développement interne en s’alliant avec des partenaires (Control Data pour la CII, Firefox et Liberty pour Qwant, par exemple) ? Ou bien fusionner avec d’autres acteurs minoritaires, dans un de ces meccanos industriels qui ont la faveur de politiques et des financiers, mais absorbent beaucoup de ressources au sein de l’entreprise ? Sur ce plan stratégique, les compromis sont aussi difficiles que le soutien politique à long terme est vital. La différence avec l’époque des mainframes est que, dans le cas de Qwant, citoyens et consommateurs ont la possibilité d’agir et de participer directement en pesant dans le rapport des forces.