Daur ulang plastik itu bagus, tapi gunakan kembali lebih baik untuk lingkungan

Disclosure statement

Rachael Wakefield-Rann menerima dana dari berbagai organisasi pemerintahan dan bukan pemerintahan. Ia tidak bekerja, melakukan konsultasi, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi yang menerima keuntungan dari artikel ini, dan mengungkapkan bahwa tidak terafiliasi selain sesuai dengan posisi akademis.

Nick Florin menerima dana dari berbagai organisasi pemerintahan dan bukan pemerintahan. Yang terbaru dari pemerintah NSW, QLD dan WA, dan Australian Packaging Covenant Organisation (APCO). Ia tidak bekerja, melakukan konsultasi, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi yang menerima keuntungan dari artikel ini, dan mengungkapkan bahwa tidak terafiliasi selain sesuai dengan posisi akademis.

Jenni Downes does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.