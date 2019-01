Diagnosis digital: meramal penyakit dengan gawai

Disclosure statement

Caleb Ferguson telah menerima dana the Stroke Foundation, Sekolah Tinggi Keperawatan Australia, University of Technology, Western Sydney University dan tenaga pengajar dari Pfizer. Dia berafiliasi dengan Western Sydney University, Western Sydney Local Health District, University of Technology Sydney, Translational Health Research Institute (THRI) dan Ingham Institute. Dia adalah managing editor dari Contemporary Nurse dan editor dari BMC Cardiovascular Disorders. Dia adalah anggota eksekutif dari Cardiovascular Nursing Council of the Cardiac Society of Australia & New Zealand, direktur untuk Australasian Cardiovascular Nursing College, anggota dan duta besar dari Research Advisory Committee of the Stroke Foundation. Dia berkontribusi dalam penulisan Heart Foundation Atrial Fibrillation Guidelines (2018) and Stroke Foundation Clinical Guidelines (2017).

Sally Inglis menerima dana dari NSW Cardiovascular Research Network yang didukung oleh Heart Foundation of Auistralia and the NSW Office for Health and Medical Research. Dirinya sebelumnya menerima dana dari National Health and Medical Research Council dan National Instistute of Heath Research (UK). Dia adalah anggota editor dari Cochrane Collaboration Heart Group dan mengepalai Cardiovascular Nursing Council of Cardiac Society of Australia dan New Zealand.