FACTS à Bordeaux, un festival qui rassemble artistes et chercheurs

Si l’on s’accorde sur la nécessité de la pluridisciplinarité, voire de la transdisciplinarité, pour appréhender la complexité de ce monde, dans lequel nous nous débattons parfois pour continuer à créer et inventer nos futurs, sa mise en œuvre reste souvent virtuelle, ou tout du moins intentionnelle. Faire bouger les lignes, décloisonner les disciplines et les univers est en effet bien difficile dans un système organisé autour d’une logique de spécialisation, voire d’hyperspécialisation, conduisant nécessairement à une fragmentation des savoirs. Compliqué dans ces conditions, pour le citoyen, de trouver la porte d’entrée pour nourrir sa curiosité scientifique, ses interrogations et son rapport au savoir.

C’est par une entrée sensible et poétique que le Festival Arts Créativité Technologies Sciences (FACTS) invite le public à expérimenter et voir la science autrement, en découvrant les créations artistiques issues de la collaboration entre des artistes et des chercheurs de l’université de Bordeaux.

FACTS est un festival unique en son genre qui investit durant 10 jours le campus universitaire et les différents lieux culturels emblématiques de la métropole bordelaise. Ce festival est le point d’orgue du programme « Arts et Sciences » mis en place par l’université de Bordeaux dans le cadre de l’Initiative d’excellence pour promouvoir la créativité sur le site bordelais et favoriser la collaboration entre les artistes et les chercheurs. Il se traduit par un dispositif de soutien en résidence de projets artistiques menés conjointement par des chercheurs et des artistes dans des laboratoires de recherche de l’université de Bordeaux. Pour la saison 2017-2018, 19 artistes régionaux, nationaux et internationaux sont accueillis au sein des laboratoires de recherche bordelais.

Explorer et expérimenter les différentes facettes de la relation arts et sciences c’est permettre la rencontre, sous toutes ses formes, de la création artistique et de la recherche scientifique. Nourrir l’art de la recherche et réciproquement, pour ouvrir les portes de l’imaginaire du scientifique et de l’artiste, co-créer de nouveaux objets artistiques, de nouvelles formes de médiation des savoirs, susciter la curiosité de part et d’autre, décloisonner les univers, favoriser la transdisciplinarité et façonner les représentations du monde, tels sont les objectifs de ce festival dédié à la créativité et à la curiosité.

Pour sa deuxième édition, FACTS faire la part belle au « Mouvement(s) », réunissant artistes, chercheurs et publics autour des mêmes questionnements de ce qui nous meut, nous émeut, met en mouvement notre pensée, nos idées et nos corps. De la collaboration entre 19 artistes et 23 chercheurs osant mêler théâtre et neurosciences, musique et robotique, jonglage et drones, danse et anthropologie, archéologie, informatique et arts visuels, et bien d’autres croisements insolites, sont nés des spectacles, des performances, des installations et des nouvelles formes artistiques à découvrir dans une dizaine de lieux culturels de la métropole bordelaise.

Une programmation riche et variée sous la houlette du parrain du festival, l’artiste musicien polyinstrumentiste Bernard Lubat, qui se livrera à des battles musicales avec des robots et ses « oeuvriers » d’Uzeste musical. Si FACTS met en scène la technoscience, la figure et la musique de Bernard Lubat sont là pour rappeler que c’est l’humain et le vivant qui doivent rester au centre, que c’est l’homme qui apprend la musique à la machine, et non l’inverse, et que, comme dirait Bernard Lubat, « nous sommes tous à l’œuvre de nous-mêmes ».

FACTS c’est aussi un concours étudiants de créations arts et sciences, un OpenLab espace de présentation et d’expérimentation de projets arts et sciences en cours de développement, ainsi que des rencontres, des débats et des cafés sciences pour échanger autour des grandes questions scientifiques et des enjeux sociétaux qui nous concernent tous.

Toute la programmation à découvrir sur le site web de FACTS.