Jack, 8 ans : « Pourquoi on perd ses dents de lait ? »

Perdre sa première dent de lait est un élément important de la croissance.

Nous avons besoin de dents pour mordre et mâcher afin de pouvoir profiter d’une alimentation saine avec beaucoup d’aliments différents. Les dents nous aident aussi à parler et à prononcer. Ils nous aident à développer nos mâchoires et notre visage et, bien sûr, les dents nous aident à sourire.

En raison de l’importance de nos besoins, les dents commencent à pousser avant même notre naissance. Nous ne pouvons pas les voir au début parce qu’elles poussent dans nos mâchoires, sous nos gencives. Mais vers l’âge de six mois, on peut commencer à voir les premières dents apparaître.

Des dents différentes pour des utilisations différentes

La plupart des gens finiront par avoir 20 dents de lait. Ce sont nos premières dents. Elles seront remplacées par des dents adultes lorsque nous grandirons. La dernière dent de lait tombe habituellement vers l’âge de 12 ans.

Les dents à l’avant de la bouche sont appelées incisives, et elles ont des bords tranchants pour mordre (comme quand on mord dans une pomme). Les dents vraiment pointues s’appellent des canines et nous en avons besoin pour arracher la nourriture.

À l’arrière, on a des molaires. Ce sont de grosses dents avec beaucoup de bosses et de sillons pour nous aider à mâcher. Les adultes ont aussi des dents prémolaires (mais pas les enfants).

Shutterstock

Souvent, nous ne le remarquons pas, mais en même temps que nos premières dents de lait commencent à tomber, nous avons aussi de nouvelles dents à l’arrière de notre bouche qui poussent. Ce sont nos premières molaires adultes.

Vers notre sixième anniversaire, on peut commencer à voir et à sentir des changements dans notre bouche. Nos dents de lait sont usées par les morsures et les morsures qu’elles ont faites. Nous avons aussi grandi, tout comme nos mâchoires et nos bouches. Il est donc temps d’avoir de plus grosses dents !

Les dents ont aussi des racines

Les dents restent dans la bouche parce que, comme les arbres, elles ont des racines qui les retiennent dans nos mâchoires.

Les racines des dents sont généralement longues et lisses. Les dents de devant n’ont généralement qu’une racine, mais les dents de derrière peuvent avoir jusqu’à trois racines. Lorsque le moment est venu, notre corps possède des cellules spéciales qui rongent lentement les racines des dents. Au fur et à mesure que les racines raccourcissent, les dents commencent à se détacher. Finalement, la racine disparaît et la dent tombe !

Peu de temps après, une nouvelle dent adulte commencera à pousser dans l’espace laissé par la dent de lait.

Les dents d’adulte peuvent sembler un peu bizarres au début — elles sont habituellement un peu plus jaunes, peuvent avoir des bosses et des sillons et sont bien sûr beaucoup plus grosses. Elles ont aussi des racines beaucoup plus longues. Les dents adultes sont fabriquées de cette façon afin qu’elles soient assez fortes pour durer toute notre vie. Vous mastiquerez de la nourriture pendant de nombreuses décennies.

Les bonnes dents pour le bon travail

Les gens ont deux séries de dents parce que c’est ce qui fonctionne le mieux avec la façon dont nous mangeons et grandissons.

C’est la même chose chez les animaux : ils ont des dents qui correspondent à leur façon de manger et de grandir. Les rats aiment se servir de leurs dents de devant pour grignoter et ronger de la nourriture et ont donc des dents de devant qui continuent de pousser tout au long de leur vie. Les alligators peuvent faire de nouvelles dents quand ils en ont besoin et les requins ont des rangées de dents qu’ils remplacent tout le temps. Ils ont beaucoup plus de dents que nous.

Mais nous n’avons que deux rangées de dents, nous devons donc faire de notre mieux pour les soigner en nous brossant les dents deux fois par jour avec du dentifrice et en évitant de trop manger de friandises.

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre.