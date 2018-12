Jesucristo a los 12 años

Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

El capítulo en el que Solomon habla del Síndrome de Down me toca muy de cerca. Soy padre de dos niños, uno de ellos con esta enfermedad. Hay días, pocos, en los que todos los astros se alinean y sé exactamente qué debo hacer o decir como padre. La mayoría del tiempo no estoy seguro. A veces, me siento terriblemente confundido. Aun así, como Andrew Solomon, creo que el amor nace de todos estos momentos.

“¿Por qué me habéis estado buscando? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre?”