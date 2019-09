Les Canadiens de toutes les circonscriptions veulent qu'on agisse pour le climat, selon une nouvelle étude

Erick Lachapelle reçoit du financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Il est chercheur chez EcoAnalytics. Le financement des enquêtes individuelles (entre 2011 et 2018) a été assuré par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le ministère des Relations et de la Francophonie, EcoAnalytics, le Forum des politiques publiques, Smart Prosperity Institute, Canada 2020, l'Institut de l'énergie Trottier et la Chaire d'études politiques et économiques américaines.

Partners

Université de Montréal provides funding as a founding partner of The Conversation CA-FR.

University of California provides funding as a founding partner of The Conversation US.

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) provides funding as a member of The Conversation FR.

View all partners