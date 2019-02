Melewatkan sarapan mungkin membantu Anda mengurangi berat badan–belajar dari nenek moyang

Disclosure statement Tim Spector menerima royalti dari buku "The Diet Myth: the science behind what we eat". Dia juga seorang pendiri Zoe Global Ltd (perusahaan personalisasi nutrisi) dan mendapat hibah riset dari Danone. Dia juga mendapat hibah dari MRC, EU, NIH, NIHR, dan lainnya. Dia juga biasa makan sarapan. Jeff Leach adalah pendiri Human Food Project dan pendiri American Gut Project dan anggota badan penasihat Zoe Global Ltd (perusahaan nutrisi). Dirinya menerima pendanaan dari A Team Foundation and Emch Foundation. Dia juga pengarang buku REWILD.

Republish this article Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.