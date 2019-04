Nasib hutan Indonesia ada di tangan pemenang pilpres besok

Disclosure statement

Bill Laurance menerima dana dari berbagai organisasi sains dan filantropis. Ia direktur Centre for Tropical Environmental and Sustainability Science di James Cook University in Cairns, Australia, dan pendiri ALERT -- the Alliance of Leading Environmental Researchers & Thinkers -- kelompok advokasi sains yang menjangkau 1-2 juta pembaca dalam seminggu.

Penny van Oosterzee does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.