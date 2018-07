Orang utan telah beradaptasi dengan manusia selama 70 ribu tahun

Disclosure statement

Mike Bruford pernah menerima dana untuk riset orang utan dari Darwin Initiative.

Serge Wich menerima dana dari ARCUS Foundation, US Fish and Wildlife Services, National Geographic, STFC.

Stephanie Spehar pernah menerima dana untuk riset orang utan dari L.S.B. Leakey Foundation, Nacey Maggioncalda Foundation, ARCUS Foundation, dan University of Wisconsin Oshkosh.

Douglas Sheil does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.