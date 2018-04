Perang lawan kuman penyakit semakin sengit dengan munculnya ‘gonore super’

Mark Blaskovich Author

Disclosure statement Mark Blaskovich menerima dana dari NHMRC, Australian Academy of Technology and Engineering, Australian Department of Industry, Innovation and Science, dan Wellcome Trust untuk riset terkait antibiotik. Ia bekerja untuk Community for Open Antimicrobial Drug Discovery, sebuah inisiatif untuk menemukan antibiotik baru. Ia penemu beberapa paten yang menjelaskan antibiotik baru.

Republish this article Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.