Robot yang bisa makan dan tidur? Yang baru dari film Alita: Battle Angel

Disclosure statement

Michael Milford adalah kepala Australian Centre for Robotic Vision, seorang fellow untuk Australian Research Council Future , Microsoft Research Faculty Fellow dan direktur pendiri bagi startup pendidikan Math Thrills Pty Ltd. Dirinya menerima pendanaan dari Australian Research Council, pemerintah Queensland , Caterpillar Corporation, Mining3, Microsoft, the Asian Office of Aerospace Research and Development dan AMP. Dirinya membina dan mebimbing Motor Trades Association of Queensland dan Queensland AI.

Peter Stratton menerima pendanaan dari the Queensland Brain Institute, Pusat Neuromodulation Asia Pacific dan Massachusetts Institute of Technology. Dirinya terafiliasi dengan American Association for the Advancement of Science (AAAS).