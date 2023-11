18-25 ans : des jeunes étonnamment optimistes et résilients

Dans un contexte difficile, les jeunes sont plus positifs qu'on ne le pense face aux défis de demain, plus matures aussi et se définissent principalement par les causes qu'ils défendent en privilégiant des modes d'action dans la sphère privée plutôt que dans un espace public qui ne les inspire pas.

Tels sont les principaux enseignements de l'enquête exclusive réalisée en octobre auprès des 18-25 ans pour The Conversation France par le cabinet d'études George(s).

Retrouvez l'enquête exclusive « Jeune(s) en France » réalisée en octobre 2023 pour The Conversation France par le cabinet George(s). Une étude auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes qui permet de mieux cerner les engagements des 18-25 ans, les causes qu'ils défendent et leur vision de l'avenir.

Alors que de nombreux sondages montrent les inquiétudes des parents pour leur progéniture, les jeunes interrogés sont majoritairement optimistes en pensant à l'avenir (71%) et environ un quart d'entre eux se disent « très optimistes » mais ils envisagent leurs leviers d'action dans un cadre familial ou amical plutôt que collectif.

Ils se déclarent aussi adultes à 86% et font de l'autonomie financière une condition primordiale de leur vie future.

Un engagement qui se matérialise dans la sphère privée

L'un des faits frappants de l'étude est que la confiance exprimée est ancrée dans l'environnement proche, alors que la famille (à 45%) et les amis (41%) sont les éléments qui les rendent « très heureux ».

Les jeunes interrogés déclarent se définir en premier lieu à travers les causes qu'ils soutiennent, principalement d'ordre environnemental et sociétal : gaspillage alimentaire, défense de l'environnement, lutte contre les violencers faites aux femmes, combat contre le racisme et les discriminations…

Mais cet engagement, qui est donc au cœur de leur identité, est à la fois un engagement personnel et citoyen.

La mobilisation ou l'appartenance à un parti politique ou à un syndicat ne représentent ainsi pas à leurs yeux des preuves fortes d'engagement. Pas plus que la participation à une manifestation ou la signature d’une pétition, traduisant un réel fossé entre leurs préoccupations et la possibilité de les exprimer dans le monde qui les entoure.

Plusieurs formes de « dons » sont en fait mises en avant par rapport au fait de s'engager : aider une personne dépendante ou malade (83%), donner de son temps en général (80%), faire des dons d’argent (75%) sont largement cités.

L’engagement est à la fois proximal et intime. Il témoigne d'une véritable résilience et prend tout son sens à travers les actions et les gestes du quotidien. Interrogés sur « les personnes dont l'exemple vous donne envie de vous engager, de vous mobiliser », ils citent tout d'abord leurs parents, puis des « gens de leur génération qu’ils ont rencontrés » et en troisième « des membres de leur famille ».

Reste une singularité, même si seulement 16% d'entre eux estiment que leurs « opinions politiques » contribuent à dire qui ils sont et que l'on connaît les faibles taux de participations des jeunes aux élections, 79% considèrent toujours le vote comme une preuve d'engagement.

Un élément apparemment contradictoire mais qui semble traduire le décalage entre la représentation politique actuelle et celle que l'on aimerait et qui déclencherait l'envie de participer aux scrutins.

Une maturité assumée face au contexte économique

Être autonome financièrement (à 58%), avoir une situation professionnelle stable (à 46%), bénéficier d'un logement à soi (à 40%) … ces trois éléments sont les premiers qui sont pris en considération par les 18-25 ans comme étant constitutifs d'un passage à l'âge adulte.

Une vision qui traduit la réalité d'une génération qui doit aussi faire à une certaine précarité. Il faut noter d'ailleurs que 41% des 18-25 ans estiment que leur santé mentale et physique est très importante pour comprendre qui ils sont et en font donc une pierre angulaire de leur équilibre.

La question de l'orientation scolaire ou professionnelle montre des divergences. Une majorité des jeunes interrogés (56%) estiment ainsi avoir le sentiment d'avoir vraiment pu choisir cette orientation mais chez les actifs, c'est le fait d'avoir un métier qui ne correspond pas à leur diplôme qui domine (à 53%).

Face au travail, les jeunes sont à la fois très raisonnés et très exigeants, projetant une véritable maturité. Parmi les choses considérées comme « très importantes » figurent l’ambiance de travail (51%), mais aussi la rémunération et les avantages matériels (50%), le niveau de responsabilité (31%) et le temps libre (44%). La possibilité d’évoluer (43%) est jugée plus importante que les valeurs et engagements de l’entreprise (34%).

Autant de constats qui semblent privilégier une approche très pragmatique face au travail, loin des déclarations que l'on peut voir de ci et là sur certaines quêtes de sens priorisées sans grande considération matérielle.

Une ambiguïté face aux médias

Parce qu'ils trouvent leurs repères dans cet environnement de proximité, les jeunes interrogés apparaissent très ambigus face au monde renvoyé par les médias.

Quand ils décident de s'informer, la priorité n'est pas donnée à la politique ou à l'économie. Ils préfèrent se tourner vers de l’actualité culturelle (note d’intérêt déclaré de 7,05/10), liée à l’environnement, la santé ou la science (6,63) ou au sport (6,21). Sans surprise par rapport à notre constat sur l'engagement, l’intérêt déclaré est beaucoup plus faible pour la politique nationale (5,54) ou internationale (5,38).

Face à l'actualité, ils se disent à la fois inquiets (41%) et curieux (36%), fatigués (33%) et optimistes (24%). Mais l’angoisse (25%) et la méfiance (29%) n'aboutissent pas forcément à de l’indignation (14%) ou de la mobilisation (10%).

Un point à souligner : les jeunes femmes se déclarent en moyenne plus inquiètes que les hommes (48% vs 33%), plus fatiguées (39,5% vs 26%), angoissées (31,8% vs 18%) ou dépassées ( 29,6% vs 19,5%).