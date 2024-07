25 ans d'accord commercial entre les États-Unis et l'Afrique : les gagnants et les perdants de l'Agoa

L'African Growth and Opportunity Act (Agoa) est une loi commerciale historique promulguée par les États-Unis en 2000. Son objectif est de promouvoir la croissance économique, le développement et la réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne en offrant aux pays éligibles un accès en franchise de droits au marché américain pour plus de 6 500 produits. En éliminant les droits de douane et les quotas d'importation, l'Agoa vise à stimuler le commerce, à attirer les investissements étrangers et à favoriser l'intégration économique entre les États-Unis et les pays africains.

L'Agoa a de fait permis de stimuler les exportations des pays africains éligibles vers les États-Unis. Pour être admissible, la marchandise à exporter doit être localement produite à 100 % par le pays couvert par l’Agoa. Entre 2001 et 2021, la valeur annuelle des importations américaines en provenance des pays éligibles à l'Agoa a presque triplé, passant de 8,15 milliards de dollars à 21,8 milliards de dollars. Les préférences commerciales ont particulièrement bénéficié à des secteurs tels que l'habillement, le textile, l'agriculture et l'industrie légère. Toutefois, l'impact de l'Agoa a été inégal dans la région. Certains pays ont utilisé les opportunités de manière plus efficace que d'autres.

À l'approche du 25e anniversaire de l'Agoa l'année prochaine, les décideurs politiques envisagent de le prolonger de 16 ans. J'ai récemment effectué une revue complète des articles scientifiques et des rapports politiques qui analysent l'impact de l'Agoa sur les performances économiques de l'Afrique subsaharienne. Voici les quatre principales observations que j'en retire.

1. Certains pays en ont bénéficié plus que d'autres

Les bénéfices de l'Agoa ne peuvent pas être mesurés par un seul indicateur. Ils se traduisent en différents termes pour différents pays. Mais les recherches disponibles indiquent que les pays qui ont le plus bénéficié de l'Agoa sont l'Afrique du Sud, le Kenya, le Lesotho, l'île Maurice, Madagascar, l'Éthiopie et le Ghana.

Ces pays ont utilisé les préférences de l'Agoa pour augmenter considérablement leurs exportations vers les États-Unis, en particulier dans des secteurs tels que l'habillement, le textile et l'industrie légère.

Le Kenya, dont les exportations vers les États-Unis, dominées par l'habillement, sont passées de 55 millions de dollars US en 2001 à 603 millions de dollars US en 2022, est un brillant exemple de croissance des exportations. Maurice a exporté du chocolat et du matériel de vannerie. Le Mali a exporté du sarrasin, des articles de voyage et des instruments de musique jusqu'à sa suspension en 2022, en raison du coup d'Etat. Le Mozambique a exporté du sucre, des noix et du tabac. Le Togo a exporté du blé, des légumineuses et des jus de fruits.

La réussite du Lesotho est tout aussi édifiante. Il a connu une croissance rapide de ses exportations et la création d'emplois dans son secteur de l'habillement, ce qui a contribué à la création de nouveaux emplois dans l'industrie manufacturière.

Ces réussites soulignent bien le potentiel de l'Agoa pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois.

2. Certains pays n'en ont pas beaucoup profité

Les pays d'Afrique centrale et occidentale n'ont pas largement profité des avantages de l'Agoa. Ils ont été freinés par leurs faiblesses en matière d'infrastructures, de gouvernance et d'intégration au marché mondial.

Le Burundi, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali ont connu une faible croissance des exportations et des investissements directs étrangers, ou n'ont bénéficié d'aucun avantage.

3. Raison de l'inégalité des bénéfices

La variation de l'impact de l'Agoa en Afrique subsaharienne s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les pays dotés d'une meilleure infrastructure, d'une gouvernance stable et d'un environnement commercial favorable sont mieux placés pour attirer les investissements étrangers et augmenter leurs exportations.

Deuxièmement, le niveau de diversification et de capacités d'exportation de l'économie est important. Les pays ayant des paniers d'exportation plus diversifiés et des secteurs manufacturiers bien établis ont réussi à tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l'Agoa.

Troisièmement, les politiques et stratégies nationales visant à compléter l'Agoa sont essentielles. Les pays qui ont mis en place des politiques pour améliorer la productivité, intégrer les chaînes de valeur et atténuer les contraintes liées à l'offre semblent avoir mieux réussi dans le cadre de l'Agoa. Les liens culturels (historiques) avec le marché américain peuvent également avoir constitué un avantage pour certains pays, comme le Kenya et le Lesotho.

4. Ce que l'avenir nous réserve

Le Sénat américain envisage de prolonger l'Agoa de 16 ans. Il est essentiel de tenir compte des leçons tirées des 25 dernières années.

Diversifier l'économie et ajouter de la valeur: De nombreux pays dépendent encore fortement des exportations de produits de base. Cela les rend vulnérables aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux et limite leurs perspectives de développement économique.

Investir dans les infrastructures: Les transports, l'énergie et les communications sont essentiels pour renforcer la compétitivité et attirer davantage d'investissements directs étrangers. Les partenariats public-privé et le financement multilatéral du développement pourraient contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures.

Promouvoir la bonne gouvernance, la stabilité politique et les réformes institutionnelles: Ces éléments créent un environnement favorable aux entreprises et aux investisseurs. Cela signifie qu'il faut renforcer les cadres juridiques, lutter contre la corruption et garantir l'État de droit.

Renforcer les capacités et développer les compétences: Il devrait être prioritaire d'améliorer le capital humain et de créer une main-d'œuvre qualifiée qui puisse soutenir les autres étapes décrites ci-dessus.

Reconnaître la diversité des contextes économiques, politiques et sociaux en Afrique subsaharienne: Des stratégies adaptées et une assistance ciblée pourraient mieux fonctionner pour les pays individuels.

À l'approche du 25e anniversaire de l'Agoa, son extension potentielle jusqu'en 2041 constitue une opportunité stratégique. Les pays d'Afrique subsaharienne devraient affiner et élargir l'impact de l'Agoa afin de mieux répondre aux divers besoins de la région. En s'attaquant aux impacts inégaux et en se concentrant sur les objectifs de développement durable, l'Agoa peut continuer à jouer un rôle dans la transformation économique de la région. Les États-Unis et les pays bénéficiaires doivent travailler en étroite collaboration pour s'assurer que les bénéfices sont étendus et inclusifs.