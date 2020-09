5 cara hemat untuk mengurangi jejak karbon di rumah

Disclosure statement

ACT4ECO mendapatkan dana dari program EU Horizon 2020. Salah satu program dana EU terbesar untuk riset dan inovasi. Sebanyak 9 partner Eropa terlibat dalam proyek ini : Danish Board of Technology Foundation, Arnold Nielsens Boulevard 68E, 2650 Hvidovre, Denmark. Business Information Systems, Cork University Business School, University College Cork, Cork, Irlandia. Deco Proteste, Lisbon, Portugal. Hebes Intelligence, Athens, Greece. Knowledge Economy Forum, Vilnius, Lituania. Sinergie Formazione e Innovazione, Reggio Emilia, Italia. Strategic Design Scenarios, Brussels, Belgia. Applied Research and Communications Fund (ARC Fund), Sofia, Bulgaria. University of Helsinki, Centre for Consumer Society Research, Helsinki, Finlandia.

Laura Lynch and Stephen McCarthy do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.