A fascinante vida sexual dos insetos

Alguns insetos têm pênis destacáveis, outros produzem espermatozoides 20 vezes maiores que o tamanho do próprio corpo. E outros evoluíram com equipamentos especiais para ajudá-los a arrancar os rivais dos possíveis parceiros. Os insetos podem ser assustadores, promíscuos ou assassinos, mas raramente são monótonos.

O maior besouro da Europa, o stag beetle (besouro-da-índia) macho, tem mandíbulas enormes, conhecidas como chifres, projetadas para separar os pares de acasalamento. Esse comportamento é observado em vários besouros, com chifres de vários formatos que evoluíram para afastar os machos das fêmeas. O besouro rinoceronte japonês tem um chifre semelhante a um garfo. Os chifres também são usados em batalhas com outros machos para lutar pelo acesso às fêmeas.

Em muitas dessas espécies, os machos menores não têm chance de vencer uma luta e, por isso, desenvolveram táticas de acasalamento sorrateiras. Eles esperam que os machos lutem, depois se esgueiram e copulam com a fêmea enquanto os machos estão distraídos. Pequenos besouros de esterco machos passam despercebidos pelos machos grandes que guardam as entradas dos túneis que contêm fêmeas. Enquanto os machos maiores estão de costas, eles cavam passagens secretas para encontrar as fêmeas subterrâneas.

Competição de esperma

Além das disputas físicas entre os machos, a competição para fertilizar um óvulo ocorre entre os espermatozoides. No reino animal, as fêmeas raramente são fiéis a seus companheiros, portanto, provavelmente há esperma de vários machos dentro do trato reprodutivo feminino. Os machos desenvolveram várias maneiras de combater isso, como a produção de espermatozoides grandes. O espermatozoide da mosca-das-frutas tem quase 6 cm de comprimento quando desenrolado, cerca de 20 vezes o tamanho da mosca.

Mas talvez o método mais extraordinário para vencer a competição de esperma seja visto nos insetos da ordem odonata, (como libélulas e libelinhas), que desenvolveram pênis ornamentados. Eles vêm completos, com ganchos e chicotes, para desalojar o esperma de machos rivais e embalar o esperma do próprio macho nos cantos mais distantes do trato reprodutivo feminino, longe de outros pênis masculinos.

E não são apenas os machos que têm pênis elaborados. As fêmeas de insetos das cavernas do Brasil competem pelo acesso aos machos. Os insetos têm genitália de sexo invertido, onde os machos têm uma abertura e as fêmeas têm um órgão erétil pontiagudo. A fêmea usa seu “pênis” para sugar o esperma do macho, e ela pode até decidir em qual das duas câmaras em seu corpo armazenar o esperma. Acredita-se que esse comportamento tenha evoluído como uma adaptação a um suprimento limitado de alimentos, pois as fêmeas ganham energia ao se alimentarem do fluido seminal adquirido durante a cópula, que pode durar até 70 horas.

As borboletas vivem apenas algumas semanas, portanto, se os machos forem gerar alguma prole, eles não podem ficar por perto. Mas alguns o fazem. Muitas borboletas são sexualmente maduras assim que emergem da crisálida. Portanto, em algumas espécies, os machos emergem alguns dias antes das fêmeas, depois ficam sentados e esperam, copulando com as fêmeas assim que possível.

Um comportamento mais perturbador é observado no percevejo de cama. Os machos simplesmente perfuram o abdômen da fêmea e injetam esperma através do ferimento na cavidade abdominal dela. Como os insetos têm um sistema circulatório aberto, sem artérias e veias, o esperma pode migrar facilmente da cavidade abdominal para os ovários para fertilização.

Canibalismo sexual

Provavelmente, o comportamento sexual mais famoso dos insetos é o do louva-a-deus, em que a fêmea morde a cabeça de seu parceiro durante ou após o sexo, obtendo nutrientes para si mesma e para a prole. Esse comportamento aumenta o número de ovos que os machos fertilizam. Recentemente, os cientistas descobriram que os machos também atacam as fêmeas. Eles não comem as fêmeas, embora às vezes as machuquem seriamente. Os machos que venceram as brigas com as fêmeas tinham maior probabilidade de acasalar em vez de serem comidos.

Cintos de castidade

Muitos insetos machos só conseguem acasalar uma vez, mesmo quando não são comidos por suas parceiras. Por exemplo, as abelhas macho ejaculam com uma força tão explosiva que é alta o suficiente para os humanos ouvirem. Isso garante que o esperma seja passado para a fêmea, mas resulta em paralisia do macho, o que o mata. Portanto, os machos precisam tirar o máximo proveito de suas façanhas.

Uma forma de impedir que outros machos se acasalem com uma fêmea é produzir um tampão copulatório, algo que impeça que outro macho insira seu esperma dentro da fêmea para fertilizar seus óvulos. A aranha anã europeia produz um tampão secretando um líquido durante a cópula que endurece com o tempo. Os pesquisadores descobriram que cópulas mais longas resultam em tampões maiores, que são mais difíceis de serem removidos por outros machos.

Para garantir que ninguém mais se acasale com sua fêmea depois que ele morrer, o macho da aranha do gênero Nephilengys desenvolveu um plugue copulatório extremo. Ele tem um pênis destacável que permanece dentro da fêmea após o término da cópula. Embora seja comum que a ponta do pênis de uma aranha se quebre dentro da fêmea, impedindo a entrada de outros machos, o pênis destacável da aranha Nephilengys tem uma função adicional, pois continua a transferir esperma por conta própria - por mais de 20 minutos - aumentando o sucesso do acasalamento.

Como se vê, os insetos são, de fato, incríveis.