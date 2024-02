A pele é um espelho da nossa saúde. Conheça alguns sinais do que ela pode nos dizer

A pele é responsável por cerca de 15% da nossa massa corporal. Ela é o maior e mais visível órgão do corpo humano.

No entanto, muitas das funções da pele são frequentemente ignoradas. Ela é um protetor solar, um escudo contra germes, um reservatório de vitamina D e um meio de regular rigidamente a temperatura do nosso corpo.

Sendo o mais visível de nossos órgãos, a pele também nos oferece uma visão dos tecidos do corpo que ela protege. Portanto, não pense em sua pele apenas esteticamente - pense nela como um reflexo de sua saúde. Distúrbios do intestino, do sangue, dos hormônios e até mesmo do coração podem ser vistos primeiro na pele, na forma de uma erupção cutânea.

Aqui estão alguns sinais do que sua pele está te dizendo que você deve procurar:

Carrapato

Os carrapatos são criaturas incômodas com as quais ninguém quer voltar para casa depois de uma caminhada no mato.

No entanto, embora a grande maioria das picadas de carrapatos não transmitam doenças, há uma erupção cutânea que deve levar você a procurar um médico se for detectada. O eritema migrans, uma ferida que recebeu esse nome por sua capacidade de se expandir rapidamente pela pele, é uma marca registrada da doença de Lyme, uma doença bacteriana potencialmente grave. Essa erupção cutânea forma um padrão clássico de alvo, como um alvo de dardos.

Fique atento por algumas semanas após ser mordido para verificar se essa erupção não aparece, especialmente se você notou um caroço vermelho que não estava lá antes ou se teve de remover um carrapato da pele. Você também deve ficar atento a outros sintomas associados à doença de Lyme, como oscilação de temperatura, dores musculares e articulares e dor de cabeça.

A doença é tratada com antibióticos, o que pode evitar complicações de longo prazo, inclusive sintomas de fadiga crônica.

Púrpura

Algumas erupções cutâneas recebem um nome colorido - púrpura é um exemplo disso. O nome dessa erupção cutânea é derivado de um molusco que era usado para fazer corante roxo.

Púrpura refere-se a uma erupção cutânea de pequenos pontos roxos ou vermelhos. A causa é o acúmulo de sangue em uma camada mais profunda da pele (derme). Quando pressionada com um dedo - ou, melhor ainda, com a lateral de um copo - ela se recusa a desaparecer.

A púrpura indica um problema nas paredes dos minúsculos vasos sanguíneos que alimentam a pele ou no sangue contido neles. Isso pode ocorrer devido a uma deficiência de plaquetas, os minúsculos fragmentos de células que permitem a coagulação do sangue - talvez devido a uma falha na medula óssea ou a uma condição autoimune em que o corpo se volta contra si mesmo e ataca suas próprias células.

Na pior das hipóteses, a púrpura pode sinalizar uma condição com risco de vida, a septicemia, em que uma infecção já se espalhou pela corrente sanguínea, talvez a partir dos pulmões, dos rins ou até mesmo da própria pele.

Aranhas de pele

As erupções cutâneas também podem assumir formas reconhecíveis.

As chamadas aranhas vasculares representam um problema nas arteríolas da pele (pequenas artérias que irrigam a pele com sangue). As arteríolas abrem e fecham para controlar a perda de calor da superfície do corpo. Mas, às vezes, elas podem ficar presas e abrir, e um padrão semelhante a uma aranha aparecerá.

A arteríola aberta é o corpo da aranha, e os capilares ainda menores que se espalham em todas as direções são as pernas finas. Esmague o sinal sob a ponta de um dedo e a coisa toda desaparece, pois seu toque interrompe temporariamente o fluxo sanguíneo.

Geralmente, esses sintomas são benignos e não estão associados a nenhuma condição específica, especialmente se você tiver apenas um ou dois. Entretanto, mais de três sugerem níveis circulantes mais altos do hormônio estrogênio, geralmente devido a uma doença hepática ou a alterações hormonais observadas na gravidez. Trate a causa subjacente e as aranhas geralmente desaparecem com o tempo, embora possam persistir ou reaparecer mais tarde.

“Veludo preto”

Alterações nas dobras da pele (geralmente ao redor das axilas ou do pescoço) - especialmente se ela se tornar espessa e aveludada ao toque - podem sugerir uma condição conhecida como acantose nigricans. Essa aparência de “veludo preto” da pele é mais comumente observada em peles mais escuras.

Geralmente, a condição está associada a distúrbios do metabolismo, ou seja, diabetes tipo 2 e síndrome do ovário policístico. Se qualquer uma dessas condições for tratada com sucesso, a erupção cutânea pode desaparecer. Em casos raros, também pode ser um sinal de câncer de estômago, que deve ser considerado em pacientes com poucos ou nenhum dos principais sinais de doença metabólica (obesidade e pressão alta).

Erupções em forma de borboleta

Até mesmo os distúrbios do coração podem ser visíveis na pele.

As válvulas cardíacas têm a importante função de direcionar corretamente a passagem do sangue pelo coração e evitar o refluxo. A válvula entre as câmaras do lado esquerdo do coração (a válvula mitral - assim chamada devido à sua semelhança com o chapéu de um bispo, ou mitra) às vezes pode se estreitar, causando a deterioração da função cardíaca. A resposta natural do corpo é preservar o volume de sangue central, interrompendo o fluxo para a pele.

O efeito líquido pode produzir uma erupção vermelho-púrpura no alto das bochechas e na ponte do nariz, como as asas estendidas de uma borboleta. Chamamos isso de fácies mitral que, dependendo da extensão do dano ao coração e aos grandes vasos, pode persistir apesar do tratamento.

É importante prestar atenção em sua pele. Ela está sempre conversando com você e qualquer alteração na textura, cor ou aparecimento de novas marcas ou padrões pode indicar que algo está acontecendo abaixo da superfície.