A reconstrução do rosto de uma neandertal de 75.000 anos faz com que ela pareça bastante amigável - há um problema com isso

A partir de um crânio escamoso, encontrado “tão achatado quanto uma pizza” no chão de uma caverna no norte do Iraque, foi reconstruído o rosto de uma mulher de Neandertal de 75.000 anos chamada “Shanidar Z”. Com sua expressão calma e ponderada, Shanidar Z parece uma mulher de meia-idade atenciosa, acessível e até mesmo gentil. Ela está muito longe do estereótipo rosnado e animalesco do Neandertal criado pela primeira vez em 1908, após a descoberta do “velho de La Chapelle”.

Com base no velho homem e no primeiro esqueleto relativamente completo de sua espécie a ser encontrado, os cientistas fizeram uma série de suposições sobre o caráter do Neandertal. Eles acreditavam que os neandertais tinham uma testa baixa e recuada, um rosto médio protuberante e sobrancelhas pesadas, representando a baixeza e a estupidez encontradas entre as “raças inferiores”. Essas suposições foram influenciadas por ideias predominantes sobre a medição científica de crânios e hierarquia racial - ideias agora desmascaradas como racistas.

Essa reconstrução definiu o cenário para a compreensão dos neandertais durante décadas e indicou até onde os humanos modernos haviam chegado. Por outro lado, essa mais nova reconstrução facial, baseada em pesquisa da Universidade de Cambridge, nos convida a ter empatia e a ver a história dos neandertais como parte de uma história humana mais ampla.

“Acho que ela pode nos ajudar a nos conectar com quem eles eram”, disse a paleoarqueóloga Emma Pomeroy, membro da equipe de Cambridge por trás da pesquisa, ao falar em um novo documentário da Netflix, Secrets of the Neanderthals. O documentário investiga os mistérios que cercam os Neandertais e o que o registro fóssil nos diz sobre suas vidas e desaparecimento.

No entanto, não foram os paleoantropólogos que criaram Shanidar Z, mas paleoartistas conhecidos Kennis e Kennis, que esculpiram um rosto humano moderno com sensibilidade e expressões reconhecíveis. Esse impulso em direção à reconstrução facial histórica, que invoca a conexão emocional, é cada vez mais comum por meio de tecnologias 3D e se tornará ainda mais com a IA generativa.

Como historiador da emoção e do rosto humano, posso lhe dizer que há mais arte do que ciência em ação aqui. De fato, é uma boa arte, mas uma história questionável.

Tecnologias como testes de DNA, digitalizações em 3D e imagens de tomografia computadorizada ajudam os artistas a gerar rostos como o de Shanidar Z, criando uma maneira naturalista e acessível de ver pessoas do passado. Mas não devemos subestimar a importância da interpretação subjetiva e criativa, e como ela se baseia em suposições contemporâneas, além de informá-las.

O rosto é um produto da cultura e do ambiente, assim como a estrutura esquelética, e o rosto de Shanidar Z é amplamente baseado em suposições. É verdade que podemos afirmar, a partir do formato dos ossos e de uma sobrancelha pesada, por exemplo, que um indivíduo tinha uma testa pronunciada ou outras estruturas faciais básicas. Mas não há nenhuma evidência “científica” sobre como os músculos faciais, os nervos e as fibras dessa pessoa se sobrepunham aos restos do esqueleto.

Os próprios Kennis e Kennis atestaram isso em uma entrevista com o Guardian em 2018 sobre sua prática. “Há algumas coisas que o crânio não pode lhe dizer”, admite Adrie Kennis. “Você nunca sabe quanta gordura alguém tinha ao redor dos olhos, ou a espessura dos lábios, ou a posição exata e o formato das narinas.”

É um trabalho enorme de imaginação e criatividade inventar a cor da pele, as linhas da testa ou o meio sorriso. Todas essas características sugerem simpatia, acessibilidade e aproximação - qualidades que definem a comunicação emocional moderna. “Se tivermos que fazer uma reconstrução”, explicou Adrie Kennis, “sempre queremos que ela seja fascinante, não um boneco branco e sem graça que acabou de sair do chuveiro”.

BBC Studios/Jamie Simonds

A sobreposição de restos de esqueletos com afetos modernos reafirma a recente reavaliação dos neandertais como “iguais a nós” em vez de bandidos com porretes.

Somente nos últimos 20 anos descobriu-se que os neandertais compartilham o DNA humano moderno, coincidindo com a descoberta de muitas semelhanças em relação às diferenças. Por exemplo, práticas de sepultamento, cuidados com os doentes e amor pela arte.

Essa reimaginação dos neandertais é histórica e politicamente interessante porque se baseia em ideias contemporâneas sobre raça e identidade. Mas também porque reformula a narrativa popular da evolução humana de uma forma que prioriza a criatividade e a compaixão humanas em vez da ruptura e da extinção.

A história negligenciada do rosto humano

É a criatividade e a imaginação que determinam a expressão facial amigável que torna Shanidar Z simpático e relacionável.

Não sabemos que tipos de expressões faciais eram usadas pelos neandertais ou eram significativas para eles. Se os neandertais tinham ou não o alcance vocal ou a audição dos humanos modernos é uma questão de debate e teria influenciado drasticamente a comunicação social por meio do rosto.

Nenhuma dessas informações pode ser deduzida de um crânio.

O cirurgião facial Daniel Saleh me falou sobre a relevância cultural de Shanidar Z: “à medida que envelhecemos, ficamos com vincos crescentes, rugas ao redor da covinha - isso muda o rosto - mas não há correlação esquelética para isso”. Como as expressões faciais, como o sorriso, evoluíram com a necessidade de comunicação social, Shanidar Z pode ser visto como um exemplo de sobreposição de ideias contemporâneas sobre a interação de tecidos moles nos ossos, em vez de revelar qualquer método científico.

Isso é importante porque há um longo e problemático histórico de atribuição de emoções, inteligência, civilidade e valor a alguns rostos e não a outros. A forma como representamos, imaginamos e entendemos os rostos das pessoas do passado e do presente é uma atividade política e também social.

Historicamente, as sociedades tornaram os rostos das pessoas com as quais desejam se conectar mais emocionalmente empáticos. No entanto, quando as culturas determinaram certos grupos com os quais não querem se conectar e, de fato, querem marginalizar, vimos ideias e representações grotescas e desumanas surgirem em torno deles. Veja, por exemplo, caricaturas contra negros da era Jim Crow nos EUA ou caricaturas de judeus feitas pelos nazistas.

Ao representar essa mulher de 75.000 anos de idade como uma alma contemplativa e bondosa com a qual podemos nos relacionar, em vez de uma cifra rosnada e raivosa (ou em branco), estamos dizendo mais sobre nossa necessidade de repensar o passado do que qualquer fato concreto sobre a vida emocional dos neandertais.

Não há nada inerentemente errado em imaginar artisticamente o passado, mas precisamos ter clareza sobre quando isso acontece e para que serve. Caso contrário, ignoraremos o poder e os significados complexos do rosto na história e no presente.