A tecnologia está roubando nosso tempo de lazer e descanso. Como lutar contra isso?

A tecnologia deve tornar nossa vida mais fácil. Os smartphones oferecem uma janela do tamanho da palma da mão para o mundo, permitindo que façamos quase tudo com o toque de um botão. As casas inteligentes cuidam de si mesmas e as reuniões virtuais significam que, para muitos, o tempo gasto no deslocamento para o trabalho é coisa do passado.

Portanto, deveríamos ter mais tempo livre. Tempo que agora é gasto dormindo, relaxando ou simplesmente não fazendo nada - certo?

Se a ideia de que você tem mais tempo do que nunca está fazendo você engasgar com o café, você não está sozinho. Há cada vez mais evidências de que, embora a tecnologia digital possa nos ajudar a economizar tempo, acabamos usando esse tempo para fazer mais e mais coisas… nos meios digitais.

Recentemente, entrevistamos 300 pessoas em toda a Europa para entender como elas usavam os dispositivos digitais no dia a dia. Essa pesquisa mostrou que as pessoas querem evitar períodos de tempo vazios em suas vidas e, por isso, preenchem esses períodos realizando tarefas, algumas das quais não seriam possíveis sem a tecnologia.

Seja esperando um ônibus, acordando de manhã ou deitados na cama à noite, nossos participantes relataram que o tempo que antes seria “vazio” agora é preenchido com aplicativos de treinamento do cérebro, criando listas de coisas que devem fazer ou experimentar com base no feed de mídia social e outras atividades administrativas da vida.

Parece que os momentos tranquilos em que as pessoas observam, imaginam e sonham acordadas agora são preenchidos com tarefas baseadas em tecnologia.

O crescimento das tarefas digitais está acontecendo, em parte, porque a tecnologia parece estar mudando nossa percepção sobre a finalidade do tempo livre. Para muitas pessoas, não é mais suficiente simplesmente jantar, assistir à TV ou, talvez, exercitar-se.

Em vez disso, em uma tentativa de evitar a perda de tempo, essas atividades são realizadas enquanto se navega na Web em busca dos ingredientes para uma vida mais perfeita e se tenta desenvolver um senso de realização.

À primeira vista, algumas dessas tarefas podem parecer exemplos de como a tecnologia nos faz economizar tempo. Em teoria, os serviços bancários online deveriam significar que tenho mais tempo porque não preciso mais ir ao banco no meu horário de almoço. Entretanto, nossa pesquisa sugere que esse não é o caso. A tecnologia está contribuindo para uma forma de vida mais densa.

A mídia social pode, às vezes, inspirar, motivar ou relaxar as pessoas. Mas nossa pesquisa sugere que as pessoas geralmente têm um sentimento de culpa, vergonha e arrependimento após preencherem seu tempo livre com atividades online. Isso ocorre porque elas percebem que as atividades online são menos autênticas e valiosas do que as atividades no mundo real.

Parece que as pessoas ainda consideram que fazer uma caminhada ou estar com os amigos é mais valioso do que estar interagindo numa rede social. Se é assim, talvez se deixássemos o telefone de lado um pouco mais, teríamos tempo, por exemplo, para cozinhar as receitas que vemos no Instagram…

Por que a tecnologia está criando trabalho?

Acredita-se que as mudanças nos padrões de trabalho também estejam intensificando o próprio trabalho.

A possibilidade de realizar uma atividade profissional em casa ou de forma híbrida, oferecida pela tecnologia de videoconferência, tornou cada vez mais nebulosos os limites entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal nas nossas vidas.

Agora que o escritório está no quarto de hóspedes, é muito fácil pensar: “Vou dar uma passada no escritório e terminar depois de colocar as crianças na cama”.

As tecnologias digitais estão acelerando o ritmo da vida. Veja o caso do e-mail e das reuniões online. Antes de existirem, tínhamos que esperar por respostas a mensagens de voz e cartas, ou viajar para lugares para falarmos uns com os outros. Em vez disso, agora temos reuniões online consecutivas, às vezes sem tempo suficiente para ir ao banheiro.

E o e-mail cria um crescimento exponencial nas comunicações, o que significa mais trabalho para ler e responder a tudo. Uma tecnologia mal projetada também pode nos forçar a trabalhar mais devido à ineficiência que ela cria. Todos nós já passamos por isso, inserindo informações no sistema A apenas para descobrir que, como os sistemas A e B não se comunicam entre si, temos que inserir tudo duas vezes.

Ao fazermos mais, podemos acabar conseguindo menos e nos sentindo pior. À medida que o tempo se torna mais pressionado, o estresse, a exaustão e o esgotamento aumentam, resultando em mais casos de ausência do trabalho por motivos de saúde física e mental.

Como podemos desacelerar e recuperar nosso tempo?

Recuperar o tempo “economizado” pela tecnologia pode exigir uma mudança na forma como proporcionamos o tempo. Para nos livrarmos do hábito de preenchê-lo com mais e mais tarefas, precisamos primeiro aceitar que, às vezes, não há problema em fazer pouco ou nada.

No ambiente de trabalho, empregadores e funcionários precisam criar um ambiente em que a desconexão seja a norma, e não a exceção. Isso significa ter expectativas realistas sobre o que pode e deve ser alcançado em um dia normal de trabalho.

No entanto, o desenvolvimento de uma legislação que consagre o direito à desconexão pode ser a única maneira de garantir que a tecnologia pare de tomar conta do nosso tempo.

Vários países europeus, como a França e a Itália, já têm legislação sobre o direito à desconexão.

Isso especifica que os funcionários não são obrigados a entrar em contato fora do horário de trabalho e que têm o direito de se recusar a levar o trabalho digital para casa.

Também é possível que a própria tecnologia seja a chave para recuperarmos nosso tempo. Imagine se, em vez de lhe dizer para se levantar e se movimentar (mais uma tarefa), seu relógio inteligente lhe dissesse para parar de trabalhar porque você já cumpriu as horas contratadas. Talvez quando a tecnologia começar a nos dizer para fazer menos, finalmente recuperaremos o nosso tempo.