Al Ahly, basé au Caire, et l'Espérance de Tunis), font partie des clubs les plus titrés de l'histoire de la principale compétition de clubs en Afrique, la Ligue des champions de la CAF.

Al Ahly a atteint la finale à plusieurs reprises et compte 11 titres, ce qui en fait le club le plus titré de l'histoire de la compétition. De même, l'Espérance a remporté le titre à plusieurs reprises.

Ces succès ne sont pas le fruit du hasard. Les deux clubs disposent de moyens financiers importants, de systèmes de gestion efficaces et d'une large base de supporters. Ces facteurs ne stimulent pas seulement leurs performances en compétition mais influencent également leurs décisions stratégiques au niveau de la Confédération africaine de football (CAF).

En tant qu'observateur et spécialiste de la politique et de la gestion du sport sur les sports en Afrique du Nord et le Moyen-Orient, nous pouvons expliquer que la domination de clubs tels qu'Al Ahly et l'Espérance repose sur différents facteurs. Il s'agit notamment de l'histoire et de la culture de ces clubs, de leur base de supporters, du soutien financier et politique et de la force de leurs championnats nationaux. Ils disposent de certaines des meilleures infrastructures d'Afrique et leurs modèles de développement du football se concentrent davantage sur les championnats nationaux locaux.

Cette approche contraste avec le modèle dominant des clubs et académies africains, qui dépendent de l'exportation de joueurs, ce qui affecte leurs performances dans les compétitions africaines de football. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Congo et le Cameroun sont des exceptions.

Al Ahly

Al Ahly est basé au Caire, la capitale de l'Égypte, et est souvent appelé le “club du peuple”. Il a été fondé le 24 avril 1907. Le club a remporté 43 fois la Premier League égyptienne et 39 fois la Coupe d'Égypte. Au niveau continental, il est le recordman des victoires en Ligue des champions de la CAF, qu'il a remportée 11 fois. Le succès du club s'appuie sur un solide soutien organisationnel, de vastes installations d'entraînement et une importante base de supporters.

Le budget d'Al Ahly est l'un des plus élevés d'Afrique, puisqu'il s'élèverait à environ 2,54 milliards d'EGP (environ 100 millions de dollars américains). Il est en mesure d'investir dans les opérations et les installations. Les matches à domicile du club sont joués au Cairo International Stadium, qui a une capacité de 75 000 places, ce qui en fait l'un des sites sportifs les plus grands et les mieux équipés de la région. Le club compte actuellement 19 joueurs actifs dans leurs équipes nationales respectives, y compris des joueurs représentant l'Égypte et d'autres pays.

Espérance

L'Espérance Sportive de Tunis, plus connue sous le nom d'Espérance, a été fondée en 1919 à Tunis, capitale de la Tunisie. Le club a émergé pendant une période de prise de conscience nationale contre le protectorat français, devenant un symbole de l'identité et de la résistance tunisiennes. L'Espérance a remporté le titre de champion de Tunisie 30 fois. Les couleurs du club, rouge et or, sont emblématiques du sport tunisien. Sur la scène africaine, l'Espérance a remporté la Ligue des champions de la CAF quatre fois, affirmant ainsi son statut de club phare du football africain.

Contrairement à son adversaire de la finale, l'Espérance dispose d'un budget modeste, reflétant la situation économique actuelle de la Tunisie. Depuis la chute du régime Ben Ali en 2011, qui obligeait les entreprises nationales à sponsoriser les clubs sportifs, les entreprises publiques et privées sont désormais plus réticentes à soutenir financièrement les clubs de football.

Malgré cela, le club bénéficie d'investissements substantiels dans ses installations et ses opérations afin de maintenir un niveau compétitif dans les compétitions nationales et continentales. L'Espérance joue au Stade Olympique de Radès, qui offre une capacité considérable et des installations modernes propices aux performances sportives de haut niveau.

Des enseignements

Les équipes du continent ont beaucoup à apprendre d'Al Ahly et de l'Espérance. Le succès de ces deux clubs est le résultat d'une planification méticuleuse, d'investissements dans les infrastructures, d'une ligue nationale forte et d'une base de supporters dévoués. L'Égypte et la Tunisie, à l'instar du Maroc et de l'Algérie, sont réputées pour la solidité de leurs championnats nationaux, avec des clubs compétitifs en première division et en division inférieure. Chaque club possède une forte identité locale, ce qui contribue à la rivalité entre les clubs de leurs pays respectifs.

Leur modèle de football se concentre sur la production de talents locaux pour renforcer leurs ligues nationales et leurs équipes nationales. En outre, les clubs égyptiens et tunisiens ont été des destinations pour de nombreux joueurs africains de haut niveau qui considèrent ces ligues comme un tremplin vers des contrats plus lucratifs en Europe ou comme offrant de meilleures conditions pour les contrats professionnels que dans leur pays d'origine. L'expansion des championnats… La croissance des championnats de la péninsule arabique, en particulier la Qatar Stars League et la Saudi League (RSL), qui permet aux clubs d'engager jusqu'à huit joueurs étrangers, attire également les meilleurs talents du football africain.

Il s'agit d'un modèle éprouvé que d'autres équipes peuvent reprendre et modifier pour l'adapter à leur situation et construire leur propre succès. L'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns a récemment connu un succès considérable grâce à une approche similaire.

La finale de la Ligue des champions de la CAF entre les deux clubs nord-africains, Al Ahly et l'Espérance de Tunis, sera une autre occasion de célébrer le football africain. Le vainqueur de la compétition remportera un prix de 4 millions de dollars US, tandis que le deuxième recevra 2 millions de dollars US.

Pour les clubs nord-africains, c'est une nouvelle occasion de montrer leur domination sur les compétitions de football africaines.