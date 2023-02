Antibiotiques, antidépresseurs… Absorbons-nous des résidus de médicaments sans le savoir ?

Disclosure statement

Raffaella Meffe a reçu des financements des projets CTM2017-89995-R, financé par le Ministère espagnol des Sciences et de l'Innovation, l'Agence Nationale de la Recherche et le FEDER A way of doing Europe, et PID2020-118521RB-I00, financé par le ministère des Sciences et de l'Innovation et l'Agence nationale de la recherche.

Ana de Santiago Martín a reçu des financements des projets CTM2017-89995-R, financé par le ministère des Sciences et de l'Innovation, l'Agence nationale de la recherche et le FEDER A way of doing Europe, et PID2020-118521RB-I00, financé par le Ministère espagnol des Sciences et de l'Innovation et l'Agence Nationale de la Recherche. Et du Programa de Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid (2016-T2/AMB-1426).