Após três meses de devastação na guerra entre Israel e Hamas, alguém está “ganhando”?

O estrategista de guerra e marechal de campo alemão do século XIX, Helmuth von Moltke, cunhou o famoso aforismo “Nenhum plano de batalha sobrevive ao primeiro contato com o inimigo”. Sua observação poderia muito bem ser aplicada à tragédia que estamos testemunhando em Gaza.

Três meses após o início do atual conflito, os civis suportaram o peso da violência de ambos os lados, com a morte de mais de 22.000 palestinos em Gaza e 1.200 israelenses. Cerca de 85% dos habitantes de Gaza também foram deslocados e um quarto da população está passando fome, de acordo com as Nações Unidas.

O conflito ainda tem um longo caminho a percorrer e pode estar caminhando para um impasse. Do ponto de vista geopolítico, eis a posição dos principais participantes no início do novo ano.

Israel: sucesso limitado …

Até agora, Israel não conseguiu atingir nenhum de seus principais objetivos de guerra: a destruição do Hamas e a libertação do restante dos 240 israelenses feitos reféns em 7 de outubro.

Os combatentes do Hamas continuam a usar sua rede de túneis para emboscar soldados israelenses e estão disparando foguetes contra Israel, embora em volumes muito menores: 27 foram disparados no início do novo ano, em comparação com 3.000 nas primeiras horas do conflito em 7 de outubro.

Ainda há cerca de 130 israelenses mantidos como reféns, e apenas um refém foi libertado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), em oposição às libertações organizadas por mediadores do Catar e do Egito. A sociedade israelense está dividida entre aqueles que querem priorizar as negociações para libertar os reféns e aqueles que querem priorizar a eliminação do Hamas.

Israel obteve um importante sucesso simbólico com o aparente assassinato seletivo do vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, em 2 de janeiro. Embora Israel não tenha reivindicado formalmente a responsabilidade, há pouca dúvida de que foi o responsável pelo assassinato.

Mas os dois líderes do Hamas baseados em Gaza que Israel mais deseja eliminar, o líder político Yahya Sinwar e o líder militar Mohammed Deif, ainda estão foragidos.

Israel ainda conta com o apoio dos EUA no Conselho de Segurança da ONU, que conseguiu aprovar apenas uma resolução sem força desde o início da guerra. Mas o governo Biden está pressionando publicamente Israel a mudar suas táticas para minimizar as baixas palestinas.

…e enfrentando um enigma do “dia seguinte

O governo israelense também está dividido sobre como Gaza deve ser administrada quando os combates cessarem.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não aceitará que Gaza permaneça "Hamastan” (controlada pelo Hamas) ou se torne “Fatahstan” (governada pela Autoridade Palestina, que é dominada pelo partido secular Fatah). O presidente dos EUA, Joe Biden, prefere um governo de Gaza liderado por uma Autoridade Palestina reformada, mas Netanyahu rejeitou essa opção e não articulou um plano alternativo.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, delineou esta semana o que parece ser seu próprio plano para Gaza, envolvendo a governança por autoridades palestinas não especificadas. Seu plano não teve aprovação imediata do gabinete israelense e foi criticado por ministros da extrema direita.

Dois deles, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, pediram uma solução que incentive a população palestina a emigrar e que os colonos israelenses retornem à faixa. Isso seria inaceitável para o governo Biden.

A campanha de bombardeio maciço de Israel também fez com que a opinião internacional se voltasse lentamente contra ele, conforme expresso na votação da Assembleia Geral da ONU no mês passado, na qual 153 dos 193 estados-membros pediram um cessar-fogo.

Os dias de Netanyahu estão contados? A edição atual da revista The Economist traz uma manchete que diz: “Binyamin Netanyahu está estragando a guerra. É hora de demiti-lo”. Seja esse um julgamento justo ou não, está claro que as divisões internas e a indecisão dentro de seu governo estão prejudicando a condução da guerra por parte de Israel.

Hamas - ainda de pé

O grupo militante foi obviamente prejudicado. Israel afirma ter matado ou capturado entre 8.000 e 9.000 dos cerca de 30.000 combatentes do Hamas - embora não tenha explicado como calcula as mortes dos militantes.

A principal conquista do Hamas é o fato de ainda estar de pé. Para vencer, o grupo militante não precisa derrotar Israel - ele precisa apenas sobreviver ao ataque das IDF.

O Hamas pode reivindicar alguns pontos positivos. Seu ataque em 7 de outubro colocou a questão palestina no topo da agenda do Oriente Médio.

Os cidadãos dos estados árabes que assinaram acordos de paz com Israel estão claramente irritados. E um acordo entre Israel e Arábia Saudita para normalizar as relações entre os países, que era iminente antes do conflito, está fora de cogitação por enquanto.

As pesquisas de opinião também mostram que o apoio ao Hamas aumentou de 12% para 44% na Cisjordânia e de 38% para 42% em Gaza nos últimos três meses. Se fosse possível realizar eleições palestinas justas agora, elas poderiam produzir resultados que não agradariam a Israel e aos EUA.

Estados Unidos - fraqueza ao lidar com Israel

Biden abraçou Netanyahu imediatamente após o ataque do Hamas, mas os esforços dos EUA desde então para influenciar os planos de guerra de Israel não produziram nenhum resultado.

O Secretário de Estado Antony Blinken fracassou em seu esforço para persuadir Israel a encerrar a guerra até o início do ano novo. É improvável que sua atual visita à região produza grandes mudanças.

Além disso, as divisões nos EUA podem prejudicar Biden no período que antecede a eleição presidencial em novembro. Jovens progressistas com formação universitária, que tendem a votar nos democratas, participaram de manifestações contra o apoio público de Biden ao direito de Israel de se defender, se não à sua forma de fazê-lo.

Yuki Iwamura/AP

Esses progressistas não votarão no quase certo candidato republicano, Donald Trump. Mas eles podem ficar em casa no dia da eleição, entregando a eleição a Trump.

O apoio dos EUA à Ucrânia também se tornou uma vítima da guerra. Os republicanos, seguindo o exemplo de Trump, estão priorizando o apoio a Israel e a interrupção do fluxo de migrantes pela fronteira entre os EUA e o México. Eles estão perdendo o interesse na Ucrânia, o que claramente beneficia o presidente russo Vladimir Putin. Esses benefícios serão reforçados se Trump ganhar a presidência novamente.

Nações Unidas - irrelevante

A ONU também falhou em sua missão de manter a paz mundial. A única resolução do Conselho de Segurança sobre a guerra não significou nada, como a Rússia teve o prazer de apontar.

A recente resolução da Assembleia Geral da ONU ilustrou o crescente isolamento de Israel, mas não fez nada para mudar o curso da guerra. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, tem sido impotente para influenciar Israel ou o Hamas.

Sarah Yenesel/EPA

Irã - atento às oportunidades

O grupo militante do Hezbollah fará muita alarde sobre o assassinato de al-Arouri em uma parte de Beirute controlada pelo Hezbollah. Mas ele recebe ordens de Teerã, que ainda não dá sinais de querer se envolver diretamente na guerra.

Dito isso, o Irã parece não ter problemas com seus representantes - o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen - que fornecem apoio simbólico ao Hamas por meio de ataques limitados com foguetes, drones e artilharia.

É provável que o Irã seja reforçado nessa abordagem pelos bombardeios no túmulo do ex-comandante da Força Quds, Qassem Soleimani, na semana passada, que mataram quase 100 iranianos. Os atentados foram reivindicados pelo Estado Islâmico, o que provavelmente fará com que o Irã se concentre mais em sua segurança interna do que em ajudar o Hamas.