As aranhas podem ter mais medo de você do que você delas

As aranhas desenvolveram estratégias criativas que lhes permitem se desenvolver em habitats em todo o mundo. No entanto, a única coisa que parece escapar a elas é a capacidade de encantar os humanos que encontram.

Mas e quanto à perspectiva das aranhas em relação aos humanos quando elas encontram um novo lar perto de nós? Não é possível ler a mente de uma aranha, mas pesquisas revelaram alguns insights surpreendentes sobre como elas se comportam em relação aos humanos.

Veja o caso da aranha Jorō, Trichonephila clavata. Os noticiários espalharam o alarme sobre a aranha Jorō do tamanho da palma da mão que recentemente se estabeleceu em partes dos EUA.

Essa aranha é nativa de parte do leste da Ásia, mas na última década se estabeleceu nos EUA, seguindo sua prima, a aranha de seda dourada Trichonephila clavipes, que chegou lá há cerca de 160 anos.

Mas seu comportamento sugere que ela pode estar mais preocupada conosco do que o contrário. A aranha Jorō tem uma tendência a se fingir de morta. Esse estratagema é conhecido entre os cientistas como tanatose. É uma resposta a ameaças usada por muitas criaturas do mundo animal, inclusive outros aracnídeos, como os escorpiões.

Fingindo-se de morto

É comum que as aranhas façam isso em resposta a um perigo em potencial ou até mesmo como parte de sua estratégia de acasalamento. O que é incomum na aranha Jorō, no entanto, é o tempo que ela mantém esse ato. Um estudo realizado em 2023 com dez espécies de aranhas descobriu que a maioria das aranhas congelava por cerca de um minuto em resposta a algumas lufadas rápidas de ar. As aranhas Jorō ficaram imóveis por mais de uma hora.

Fingir-se de morto em momentos específicos é uma estratégia vantajosa. Isso reduz as chances de ser comido por predadores ou parceiros em potencial, como as fêmeas canibais da Pisaura mirabilis (aranha teia-de-viveiro).

Isso pode ter um custo, como a perda de um banquete passageiro na forma de um inseto voador. Mas fingir-se de morto é provavelmente uma maneira mais eficiente em termos de energia para se manter a salvo de um predador do que as estratégias defensivas ativas. Por exemplo, as aranhas Pholcus cellar gastam muito mais energia tentando confundir e deter os predadores girando em suas teias.

As respostas agressivas que as aranhas usam incluem levantar as pernas e mover as presas para assustar outros animais. No entanto, com mais frequência, as respostas às ameaças percebidas - incluindo a aproximação de um ser humano - são passivas. Os exemplos incluem esconder-se ou camuflar-se contra um fundo, disfarçar-se como uma espécie diferente ou até mesmo esconder-se atrás de outros predadores. Essa última opção é adotada por pequenas aranhas saltadoras que se refugiam de aranhas cuspideiras escondendo-se em ninhos de formigas.

Mas a aranha Jorō tem um corpo visivelmente colorido, dourado e preto, e constrói grandes teias de um metro de diâmetro. Ela é grande demais para se esconder e distinta demais para se disfarçar ou imitar, por isso precisa recorrer a outras estratégias, inclusive fingir-se de morta.

Quem tem medo de quem

Não está claro por que somos tão suscetíveis à aracnofobia, mas estudos mostram que os seres humanos têm reações emotivas semelhantes a animais muito diferentes (lobos, corvos, aranhas). Os cientistas sugerem que essas reações de medo a outros animais são motivadas por uma necessidade de controlar nosso ambiente ecológico.

As notícias alimentam as suposições das pessoas de que as aranhas têm más intenções em relação a nós. E esses sentimentos são reforçados pelo aparecimento sazonal de aranhas grandes em nossos jardins e embaixo do sofá.

Algumas aranhas, como as aranhas reclusas dos EUA, têm uma picada que, às vezes, precisa de tratamento médico, mas, mesmo assim, a ameaça que elas representam é muitas vezes exagerada. Para contextualizar, nenhuma aranha aparece na lista de animais perigosos da OMS, mas cães e gatos domésticos sim.

Dezenas de milhões de pessoas são feridas por cães domésticos todos os anos. As histórias sobre os benefícios do veneno de aranha, por exemplo, como modelos para novos medicamentos que podem um dia ser usados para tratar a dor e doenças como o câncer, recebem muito menos atenção da mídia do que as picadas de aranha.

Também é quase certo que as pessoas são mais perigosas para as aranhas do que o contrário. Isso ocorre porque nossos sistemas de produção de alimentos dependem de inseticidas que são letais para as aranhas e provavelmente estão contribuindo para seu declínio em larga escala. Isso é um problema para os seres humanos, pois as aranhas têm um papel importante na agricultura, comendo insetos-praga. Seu declínio pode ter consequências de longo prazo para o que você coloca na sua mesa.

Como bióloga, não posso deixar de me impressionar com as soluções imaginativas que as aranhas usam para lidar com o mundo ao seu redor. Elas constroem estruturas de seda elaboradas, desde teias orbitais gigantes completas com decorações (chamadas de estabilimenta) até alçapões habilmente disfarçados no solo.

A seda das aranhas permite que elas vivam em todos os lugares, desde as profundezas frias de cavernas profundas, passando pelos reinos subaquáticos de lagoas, até as altas altitudes nas montanhas.

Quando pequenos, os filhotes de aranha podem viajar milhares de quilômetros pelo vento, usando velas de seda. Da mesma forma que nossas experiências de vida nos moldam, a jornada da aranha também molda seu futuro. Isso se deve ao fato de que os ambientes que as aranhas jovens experimentam durante o desenvolvimento, como a temperatura ou a quantidade de alimento disponível, podem influenciar as estratégias de vida posteriores, por exemplo, ao procurar alimentos ou decidir se devem permanecer em algum lugar ou se afastar.

O Jorō também é capaz de voar no ar como um filhote de aranha, mas sua recente chegada aos EUA é provavelmente o resultado da atividade humana. Por exemplo, pegando carona em sua bagagem ou em mercadorias transportadas comercialmente. E a nossa preocupação com a sua disseminação não se concentra na aranha em si, mas na possível perturbação do ecossistema no nível mais baixo da cadeia alimentar.

Os recém-chegados a uma área - inclusive essa aranha - podem competir com as espécies residentes por alimentos ou influenciar outros tipos de plantas ou animais de maneiras inesperadas. Na Flórida, por exemplo, as aranhas Cyrtophora invasoras às vezes fiam tanta seda que causam problemas às plantas hospedeiras, podendo danificar as plantações dos agricultores.

Esse exemplo serve como um lembrete de que a consequência das ações de uma aranha pode ser mais complicada do que parece à primeira vista - passiva ou não. Podemos nos beneficiar ao melhorar nossa compreensão sobre as aranhas. Isso será mais fácil se conseguirmos parar de vê-las por meio de uma lente emotiva.