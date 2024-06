As mídias sociais estão deixando as pessoas infelizes? A resposta não é tão simples

Você já deve ter visto manchetes que associam mídias sociais à tristeza e à depressão. O uso da mídia social aumenta, a felicidade diminui. Mas estudos recentes sugerem que essas descobertas podem não ser tão diretas.

Embora seja verdade que os sentimentos de inveja e depressão das pessoas estejam ligados ao alto uso de mídias sociais, há evidências que sugerem que este uso pode não estar causando essa relação. Em vez disso, sua mentalidade pode ser o que mais afeta a forma como as mídias sociais se conectam ao seu bem-estar.

As pessoas que sentem que são capazes de usar as mídias sociais, em vez de a mídias sociais “usá-las”, tendem a obter mais benefícios de suas interações online.

Por que as pessoas usam mídias sociais?

As mídias sociais abrangem uma ampla gama de plataformas: redes sociais, fóruns de discussão, bookmarking e compartilhamento de conteúdo, divulgação de notícias, troca de mídias, como fotos e vídeos, e microblogging. Essas plataformas atraem uma grande variedade de usuários, de indivíduos de todas as idades até grandes empresas.

Para alguns, as mídias sociais são uma maneira de se conectar com pessoas que, de outra forma, não veríamos. Nos Estados Unidos, 39% das pessoas dizem que são amigas de pessoas com as quais interagem apenas online.

Para os idosos, isso é especialmente importante para aumentar a sensação de conexão e bem-estar. É interessante notar que, para os idosos, o contato com a família pelas mídias sociais não aumenta a felicidade. Enquanto isso, os adultos mais jovens relatam aumento da felicidade quando têm mais contato com integrantes da família via mídias sociais.

Os adolescentes, em particular, consideram as mídias sociais mais úteis para aprofundar conexões e construir suas redes sociais.

Como as mídias sociais claramente desempenham um papel tão importante na sociedade, muitos pesquisadores tentaram descobrir: elas nos tornam mais felizes ou não?

As mídias sociais nos tornam mais felizes?

Os estudos adotaram uma variedade de abordagens, inclusive perguntar diretamente às pessoas por meio de pesquisas ou analisar o conteúdo que as pessoas publicam e verificar se ele é positivo ou negativo.

Uma pesquisa de 2023 mostrou que, à medida que o uso das mídias sociais pelos indivíduos aumentava, a satisfação com a vida e a felicidade diminuíam. Outro estudo constatou que menos tempo nas mídias sociais estava relacionado a elevações na satisfação com o trabalho, no envolvimento com o trabalho e na saúde mental positiva - portanto, melhorou a saúde mental e a motivação no trabalho.

Comparar-se com outras pessoas nas mídias sociais está relacionado a sentimentos de inveja e depressão. Entretanto, há evidências que sugerem que a depressão é o preditor, e não o resultado, tanto da comparação social quanto da inveja.

Tudo isso mostra que a maneira como você se sente em relação às mídias sociais é importante. As pessoas que se veem usando mídias sociais, em vez de “serem usadas” por elas, tendem a obter benefícios e a não sofrer os danos.

Entrevistas com jovens (15 a 24 anos) que usam mídias sociais sugerem que a saúde mental positiva nessa faixa etária foi influenciada por três características:

Conexão com amigos e sua comunidade global

Envolvimento com o conteúdo das mídias sociais

O valor das mídias sociais como uma forma de expressão.

Há também estudos que analisam as emoções expressas por usuários mais frequentes de mídias sociais.

O chamado “paradoxo da felicidade” mostra que a maioria das pessoas acha que seus amigos nas mídias sociais parecem mais felizes do que elas. Essa é uma aparente impossibilidade que surge devido às propriedades matemáticas de como as redes de amizade funcionam nas mídias sociais.

Em um de nossos estudos, o conteúdo do Twitter com locais registrados mostrou que os residentes de cidades dos Estados Unidos que tuitavam mais tendiam a expressar menos felicidade.

Por outro lado, nas mensagens diretas do Instagram, descobriu-se que a felicidade é quatro vezes mais predominante do que a tristeza.

Como o uso da internet afeta nosso bem-estar?

Alguns dos fatores associados à diminuição da saúde mental não estão alinhados apenas ao uso das mídias sociais.

Um estudo recente mostrou que o caminho para a diminuição do bem-estar está, pelo menos parcialmente, ligado ao uso das mídias digitais em geral (e não especificamente ao uso das mídias sociais). Isso pode ocorrer devido à interrupção do sono, redução da interação social face a face ou da atividade física, comparação social e cyberbullying. Nenhum desses fatores existe apenas para as mídias sociais.

No entanto, sabe-se que as plataformas de mídia social são orientadas por algoritmos de recomendação que podem nos enviar para “bolhas” com o mesmo tipo de conteúdo (cada vez mais extremo). Isso pode levar a uma visão distorcida do mundo e do nosso lugar nele. O ponto importante aqui é manter uma dieta de informações online diversificada e equilibrada.

É interessante notar que a interação nas mídias sociais não é a única coisa que afeta nosso estado mental. A chuva influencia o conteúdo emocional das publicações nas mídias sociais tanto do usuário que está experimentando a chuva quanto de partes de sua rede estendida (mesmo que não estejam onde a chuva cai!).

Isso sugere que a maneira como nos sentimos é influenciada pelas emoções nas publicações que vemos. A boa notícia é que as publicações felizes são as mais influentes, com cada publicação feliz incentivando cerca de duas atualizações felizes adicionais dos amigos de um usuário.

Portanto, o segredo para a felicidade online pode não ser “apagar sua conta” completamente (o que, como descobrimos, pode nem mesmo ser eficaz), mas estar atento ao que você consome online. E se você achar que as mídias sociais estão começando a usá-lo, talvez seja hora de mudar um pouco.