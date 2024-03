Astrônomos encontram sinais de estrelas destruindo e consumindo seus planetas

Nosso Sol é tanto nosso melhor amigo quanto nosso pior inimigo. Por um lado, devemos nossa própria existência à nossa estrela. A Terra e os outros planetas do Sistema Solar se formaram a partir da mesma nuvem de gás e poeira do Sol.

E sem a do luz Sol, também não poderia haver vida neste planeta. Por outro lado, chegará um dia em que o Sol acabará com toda a vida na Terra e, por fim, destruirá a própria Terra.

Os riscos que as estrelas podem representar para seus planetas são destacados por um novo estudo publicado na revista Nature. Os autores analisaram estrelas semelhantes ao nosso Sol e descobriram que pelo menos uma em cada 12 delas apresenta traços de metais em sua atmosfera. Acredita-se que essas sejam cicatrizes de planetas e asteroides que foram consumidos pelas estrelas.

Os planetas nunca devem se sentir muito confortáveis enquanto orbitam sua estrela-mãe, pois há pelo menos duas maneiras pelas quais sua estrela pode trair sua confiança e provocar uma “morte” violenta.

Rompimento por maré

A primeira é por meio de um processo chamado “ruptura por maré”. À medida que um sistema planetário se forma, alguns planetas se encontrarão orbitando sua estrela ao longo de trajetórias que não são totalmente circulares, ou que são ligeiramente inclinadas em relação ao plano de rotação da estrela. Quando isso acontece, a força gravitacional exercida pela estrela sobre o planeta corrige lentamente a forma ou o alinhamento da órbita do planeta desviado.

Em casos extremos, a força gravitacional aplicada pela estrela desestabilizará a órbita do planeta, puxando-o lentamente para cada vez mais perto. Se o infeliz planeta se aproximar demais, ele será despedaçado pela gravidade da estrela. Isso acontece porque o lado do planeta voltado para a estrela está ligeiramente mais próximo do que o lado voltado para fora (a diferença é o diâmetro do planeta).

A força da atração gravitacional exercida pela estrela depende da distância entre ela e o planeta, de modo que o lado do planeta voltado para a estrela sente uma atração um pouco mais forte do que o lado voltado para fora.

Na Terra, essa diferença na intensidade da força da gravidade cria o fluxo e refluxo diário das marés. Em essência, o Sol está tentando deformar a Terra, mas está longe o suficiente para conseguir puxar apenas as águas de seus oceanos. No entanto, um planeta perigosamente próximo de sua estrela verá sua crosta e seu núcleo sendo separados por essas marés.

Se o planeta não estiver muito próximo da estrela, sua forma será simplesmente deformada, e ele ficará com a aparência de um ovo. Se o planeta estiver um pouco mais próximo da estrela, a diferença entre a atração gravitacional em seus diferentes lados será suficiente para destruí-lo completamente, reduzindo-o a uma nuvem de gás e poeira que entra em espiral na estrela e se vaporiza em seu fogo infernal.

O processo de ruptura por maré foi sugerido pela primeira vez há cerca de 50 anos. Nas últimas duas décadas, os astrônomos - inclusive o meu grupo - observaram dezenas de explosões de ruptura de maré causadas por estrelas destruídas por buracos negros supermaciços nos centros de galáxias.

No ano passado, pela primeira vez, um grupo de astrônomos relatou ter observado uma explosão semelhante, mas mais fraca, que era consistente com um planeta sendo rompido e consumido por sua estrela.

O rompimento de planetas por maré pode ser bastante comum, como mostra a nova descoberta de que pelo menos uma em cada 12 estrelas apresenta sinais de que ingeriu material planetário.

Outros estudos descobriram que entre um quarto e metade de todas as estrelas anãs brancas - os remanescentes de estrelas com até duas vezes a massa de nosso Sol - apresentam cicatrizes semelhantes. Como seu nome indica, as anãs brancas são brancas e quentes. Com temperaturas de superfície de dezenas de milhares de graus, as anãs brancas mais quentes emitem luz ultravioleta e raios X com energia suficiente para vaporizar planetas em órbita.

O fim da Terra

Fique tranquilo, a Terra não será destruída por uma ruptura de maré. O fim do nosso planeta ocorrerá em cerca de cinco bilhões de anos, quando o Sol fará a transição para uma gigante vermelha.

As estrelas são alimentadas pelo processo conhecido como fusão nuclear, em que dois elementos leves são combinados para formar um átomo mais pesado. Todas as estrelas começam suas vidas fundindo hidrogênio em hélio nos seus núcleos. Esse processo de fusão as estabiliza contra a implosão devido à atração incessante da gravidade de toda sua massa, e cria a luz que as faz brilhar. Nosso Sol vem fundindo hidrogênio em hélio há cerca de 4,5 bilhões de anos.

Mas daqui a 4,5 bilhões de anos, o hidrogênio no núcleo do Sol se esgotará. Toda a fusão no núcleo será interrompida e a gravidade, sem oposição, forçará a estrela a se contrair. À medida que o núcleo se contrai, ele se aquecerá até que a temperatura seja alta o suficiente para que o Sol comece a fundir hélio em carbono.

A fusão mais uma vez estabilizará a estrela. Nesse meio tempo, porém, as camadas externas da estrela se expandirão e esfriarão, dando à estrela agora gigante uma tonalidade mais vermelha. À medida que o Sol gigante vermelho se expandir, ele engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra - podendo chegar até a órbita de Marte.

A Terra pode ter mais cinco bilhões de anos pela frente, mas não estaremos aqui para testemunhar sua extinção. À medida que o Sol queima seus estoques de hidrogênio, ele fica cada vez mais brilhante: a cada bilhão de anos, sua luminosidade aumenta em cerca de 10%.

Daqui a um bilhão de anos, o Sol será brilhante o suficiente para ferver os oceanos da Terra. Portanto, da próxima vez que você se aquecer com os raios quentes do Sol, lembre-se: ele está tramando algo contra nós.