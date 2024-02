Bagaimana mengintegrasikan ‘Gender Equality and Social Inclusion’ (GESI) di sekolah?

Disclosure statement

Nikodemus Niko menerima dana Penelitian Fundamental dari Kementerian Ristek Dikti.

Azhari Setiawan menerima dana dari Dirjen DIKTI, Kemendikbudristek, Hibah DIKTI Kompetitif Nasional, Skema Penelitian Dasar , Penelitian Fundamental Reguler.

Casiavera menerima dana dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM).

Khairi Rahmi menerima dana dari Kemendikbud.

Rizky Octa Putri Charin Tulisan ini merupakan hasil Penelitian Fundamental Reguler, Skema Penelitian Dasar Kompetitif Nasional yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Herry Wahyudi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.