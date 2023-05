Bagaimana seniman seperti Elvis, Beethoven, dan Kafka menceritakan hidup lewat seni

Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang ada di benak seorang pengarang, seniman atau komposer ketika membuat suatu karya tertentu? Itu bukan satu-satunya.

Dalam psikologi, psikobiografi semakin mendapatkan nilai lebih. Kita dapat mendefinisikannya sebagai penggunaan teori psikologi secara efisien untuk mengubah kehidupan subjek menjadi sebuah cerita yang koheren dan mencerahkan. Metode penelitian ini secara tradisional berfokus pada politikus, pemimpin gerakan sosial, dan seniman.

Berkenaan dengan seniman, kami para penulis psikobiografi menemukan dan menganalisis perkembangan, evolusi, dan perubahan kepribadian mereka, hubungan antara hal ini dan karya mereka, dan bahkan kemungkinan konflik batin yang terjadi dalam karya-karya artistik mereka, di antara banyak data lainnya.

Berkenaan dengan yang terakhir, mari kita lihat beberapa contoh.

Arthur Miller, Marilyn Monroe dan The Crucible.

Penulis psikobiografi terkenal James W. Anderson, yang telah mempelajari seniman dan psikolog sepanjang karirnya menerbitkan beberapa karya tentang sosok Arthur Miller (1915-2005).

Dalam artikelnya The Psychology of Artistic Creativity: With Reference to Arthur Miller and The Crucible, ia menceritakan bahwa sang penulis naskah sangat sadar akan beban pribadi yang ia pikul dalam karyanya.

Dramanya yang terkenal The Crucible atau The Salem Witches menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada abad ke-17 di Salem, Massachusetts, tentang pengadilan terhadap para wanita yang dituduh sebagai penyihir. Melalui plot ini, Miller menuangkan ketakutan dan pengalamannya selama masa McCarthyisme, penganiayaan yang dilakukan oleh Senator Joseph McCarthy pada tahun 1950-an di Amerika Serikat di mana orang-orang yang dicurigai sebagai komunis diadili tanpa pandang bulu, ditangkap, dan dikucilkan.

Tidak hanya itu, tampaknya ada kesamaan antara masalah sentimental protagonis dalam cerita ini dengan masalahnya sendiri. John Proctor, tokoh utama dari The Witches of Salem, merasa bersalah karena telah tidur dengan Abigail, pelayannya yang masih muda. Abigail yang terobsesi dengan Proctor, menuduh istrinya sebagai penyihir untuk mendapatkan “jalan bebas”. Selain konteks narasi, Miller menyatakan bahwa jiwa dari drama ini adalah rasa bersalah yang dirasakan John karena tidak setia kepada istrinya.

Pada saat itu, Miller, yang sudah menikah telah bertemu dengan Marilyn Monroe dan terpesona oleh sang aktris. Hal ini membuatnya merasa seperti seorang pengkhianat yang nyata bagi istrinya. Meskipun dia berusaha keras untuk melupakannya, dia akhirnya menceraikan istri pertamanya dan menikahi Monroe.

Kafka juga seorang anak laki-laki

Penulis psikobiografi produktif Todd Schultz, dalam artikelnya Behind the masks, mengatakan bahwa ketika membaca novel pendek Kafka The Doom - di mana seorang ayah bertengkar hebat dengan putranya, menghukumnya untuk tenggelam, dan sang putra melemparkan dirinya ke sungai untuk memenuhi keinginan tersebut - masuk akal jika dalam kehidupan nyata sang penulis akan terdapat konflik semacam ini.

Nah, dalam Surat untuk Sang Ayah, yang diterbitkan beberapa tahun kemudian, Kafka mencela ayahnya atas perlakuan kasarnya secara emosional terhadapnya, di antaranya. Dalam surat ini, sang penulis sendiri membandingkan dirinya dengan kutu, untuk memperjelas bagaimana perasaan ayahnya.

Hal ini pada gilirannya berhubungan dengan karya besarnya The Metamorphosis , di mana sang protagonis mengalami perubahan mendadak menjadi serangga, yang menyebabkan dia mengalami kesulitan serius dalam berkomunikasi dengan lingkungannya.

Elvis yang kesepian

Elvis Presley pada dasarnya adalah seorang penerjemah komposisi musik orang lain. Meskipun ia tidak menulis lagu yang direkamnya, ia terkadang mengadaptasi lagu-lagu yang sudah ada untuk keperluannya sendiri dan memodifikasi kata-kata, frasa, dan seluruh baris dari beberapa lirik.

Dalam bab “Twelve Ways to Say "Lonesome”: Assessing Error and Control in the Music of Elvis Presley_, dalam _Handbook of Psychobiography, Alan Elms & Bruce Heller memberikan analisis terhadap penampilan lagu “Are you lonesome tonight?.

Kolonel Tom Parker, manajernya, menyarankan lagu ini kepada sang penyanyi, terutama karena lagu ini merupakan salah satu favorit istrinya, Marie, dan ia setuju untuk memasukkannya ke dalam repertoarnya.

Namun hal yang menarik terjadi selanjutnya: Elvis cenderung "memotong” lagu ini selama pertunjukan, baik secara sengaja maupun tidak. Dia biasanya melakukannya dengan kesalahan pada liriknya atau dengan tawa di antaranya. Dalam versi live terakhirnya, dia hampir pingsan sepenuhnya. Dia berhasil mencapai akhir lagu dengan susah payah.

.

Apa yang ditemukan oleh Elms dan Heller dalam menganalisis berbagai penampilan live dari “Are you lonesome tonight?” adalah bahwa pada bagian lagu di mana liriknya mengonotasikan hilangnya kendali dan kerentanan, banyak terjadi salah tafsir. Namun ketika pesan yang tersirat adalah kontrol dan kekuatan, kesalahan tersebut berkurang secara signifikan.

Dengan kata lain, kesalahan yang dilakukan Elvis tampaknya memiliki penjelasan psikologis di baliknya. Elvis sedang melindungi dirinya sendiri. Penyanyi ini sangat takut akan kesepian sepanjang hidupnya, dan hal ini membuatnya sulit untuk menyanyikan lagu yang sangat dicintai oleh para pendengarnya.

Beethoven dan kematian

Dalam penelitian psikobiografi saya tentang Ludwig van Beethoven (1770-1827), sulit untuk menemukan transfer yang jelas dari sejarahnya, khususnya pengalaman emosional dan konflik pada karyanya. Apakah ini merupakan disosiasi atau hanya kemampuan yang sehat untuk memisahkan yang profesional dari yang pribadi?

Memang benar bahwa ini adalah masa yang berbeda. Periode Romantis baru saja dimulai dan belum umum untuk mengekspresikan emosi secara eksplisit dalam karya musik. Namun demikian, beberapa komposisi menunjukkan perasaannya.

Beethoven menderita penyakit yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya lebih serius daripada yang lain. Dengan sikap tabah ia berhasil melewati semuanya, tetapi ada satu kesempatan ketika ia berpikir bahwa ia akan segera berhenti melihat sinar matahari. Dia merasakan ketakutan sebagai seorang seniman yang tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia dan dia tidak bisa pergi.

Ketika ia berhasil pulih, ia menggubah salah satu gerakan terindah dari seluruh karyanya; gerakan ketiga dari kuartet dawai ke-15 dalam A minor, yang ia sebut Heiliger Dankgesang eines Genesenen an der Gottheit, in der Lydischen Tonart - dapat diterjemahkan sebagai “Holy Song of Thanksgiving of a Convalescent to the Deity, in the Lydian Mode”.

.

Para pencipta, peneliti, dan penulis psikobiografi berbicara berdasarkan pengalaman di berbagai bidang tentang pemisahan yang hampir tidak mungkin terjadi antara apa yang dialami, diderita, dirindukan, dan apa yang tersisa dalam karya seni. Namun, refleksi tersebut tidak selalu langsung atau jelas, tetapi terkadang lebih bersifat simbolis atau metaforis. Dan tentu saja, tidak semua seniman sadar bahwa mereka melakukan hal ini. Beberapa berbicara tentang renungan seolah-olah karya artistik datang kepada mereka dari suatu tempat terpencil yang sama sekali asing bagi mereka…

Ini yang membuat kita semakin penasaran.

Demetrius Adyatma Pangestu dari Universitas Bina Nusantara menerjemahkan artikel ini dari bahasa Spanyol.