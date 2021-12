Belajar dari pendataan pandemi COVID-19 untuk mengendalikan HIV/AIDS di Indonesia

Disclosure statement

Benjamin Hegarty terafiliasi dengan University of Melbourne dan PUI-PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ). Dia menerima dana dari the University of Melbourne dari skema McKenzie Fellowship dan Melbourne Data Analytic Platform.

Amalia Handayani terafiliasi dengan PUI-PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ).

Kristal Spreadborough and Priyanka Pillai do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.