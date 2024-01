Besoin d'emprunter de l'argent ? Quatre conseils pour savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas

La plupart des ménages traversent une période difficile sur le plan financier. Avec la hausse des taux d'intérêt, beaucoup dépensent encore plus d'argent pour rembourser leurs dettes ou contracter des emprunts pour joindre les deux bouts.

Un rapport publié récemment en Afrique du Sud, compilé par l'une des plus grandes banques du pays, a révélé que 42 % des Sud-Africains, tous niveaux de revenus confondus, ne parviennent pas à gérer leurs dettes. Cet endettement a poussé 67 % des personnes interrogées à se préoccuper de leur dette au point de nuire à leur santé mentale.

Le début d'une nouvelle année est l'occasion de réfléchir à son portefeuille financier.

Mes recherches en tant qu’universitaire en finance et planification financière visent à comprendre les voies qui mènent à l'autonomisation économique et à l'amélioration de la sécurité financière, y compris le rôle de l'endettement et d'autres produits financiers.

Dans certains cas, l'utilisation d'une carte de crédit peut s'avérer absolument nécessaire (par exemple pour réserver un voyage). Mais en général, si vous empruntez pour payer des dépenses courantes, pour relever votre plafond de crédit ou pour utiliser une carte de crédit (ou emprunter de l'argent à votre famille) afin de rembourser une dette existante, il peut être utile de tenir compte de ces quatre conseils en matière d'emprunt.

Quatre conseils

Tout d'abord, il est bon de savoir quel est le niveau d'endettement acceptable.

Il n'y a pas de réponse simple à cette question, car la situation financière de chacun est unique - et c'est ce qui déterminera le niveau d'endettement de chaque personne. Pour procéder à cette évaluation, il faut connaître sa capacité à assurer le service de la dette. En d'autres termes, le montant de la dette que vous contractez doit être guidé par votre capacité à la rembourser confortablement.

Le ratio du service de la dette est un outil utile pour déterminer cette capacité. Il se calcule en divisant votre dette mensuelle par votre revenu mensuel. Supposons par exemple que le remboursement mensuel de votre dette s'élève à 321 dollars US et que votre salaire mensuel soit de 1 608 dollars. Vous aurez un ratio de service de la dette de 20 %. En règle générale, un ratio de 25 % ou moins est considéré comme acceptable.

Le calcul de ce ratio vous aidera à fixer une limite au montant des revenus que vous êtes prêt à consacrer au remboursement de vos dettes.

Deuxièmement, choisissez avec soin la personne auprès de laquelle vous empruntez de l'argent.

Les institutions financières, telles que les banques ou d'autres prêteurs officiels, sont les sources d'emprunt les plus populaires car les conditions d'emprunt, les frais et les taux d'intérêt peuvent être déterminés à l'avance. De plus, emprunter auprès d'une institution financière réglementée et reconnue aide à construire un score de crédit et, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, vous avez besoin d'une dette pour contracter une dette. Si vous devez contracter un prêt plus important à l'avenir, tel qu'un prêt hypothécaire ou le financement d'un véhicule, le fait d'avoir emprunté auprès d'une institution financière réglementée contribue à déterminer votre pointage de crédit. L'historique de vos paiements, les informations relatives à votre compte, les montants dus et la durée d'activité du compte sont enregistrés. Cela peut donner une bonne indication de votre capacité à rembourser une future dette.

Troisièmement, il existe des sources d'emprunt à éviter.

Il existe de nombreuses façons d'emprunter de l'argent, mais toutes ne sont pas recommandables.

Il est courant (et parfois culturellement accepté) d'emprunter à des amis ou à la famille. Mais presque tous ceux qui ont emprunté de l'argent à leurs proches savent que cela peut ruiner les relations lorsque les conditions de remboursement ne sont pas respectées. Les amis et la famille peuvent ne pas facturer d'intérêts et ont tendance à être plus flexibles que les institutions financières officielles. Mais emprunter à ses proches peut mettre à rude épreuve une relation, voire y mettre fin.

Il y a ensuite les usuriers qui pratiquent des taux d'intérêt exorbitants sur leurs prêts et qui s'en tirent parce qu'ils ne sont ni enregistrés ni réglementés. Ils profitent également de la vulnérabilité des consommateurs qui ont besoin d'un prêt et recourent à des tactiques peu scrupuleuses lorsque les prêts ne sont pas remboursés à temps. Être endetté est déjà suffisamment stressant et emprunter à un prêteur informel peut faire plus de mal que de bien.

Quatrièmement, soyez scrupuleux quant à la raison pour laquelle vous empruntez de l'argent.

L'endettement peut servir à acheter presque n'importe quoi, d'une tasse de café à des biens de grande valeur tels qu'une voiture ou une maison. Toutefois, tout ce qui n'a pas de valeur monétaire significative ou qui est lié à la consommation (vêtements, loisirs ou appareils électroménagers) ne doit pas être financé par l'emprunt. En effet, les intérêts ou les frais du crédit utilisé pour acheter des biens de consommation sont souvent supérieurs à la valeur du bien lui-même.

Lorsque vous achetez quelque chose en vous endettant, il est utile de vous demander si l'achat vaut les intérêts qui y sont attachés et les revenus futurs que vous devrez consacrer au remboursement de la dette.

Savoir jusqu'à quel niveau vous devriez avoir, où acquérir les dettes et à quoi les utiliser peut faire une énorme différence pour votre bien-être financier. Même si elle a son utilité, la dette peut rapidement devenir un terrain glissant lorsqu'elle n'est pas gérée correctement et de manière cohérente. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment utiliser vos dettes, il est toujours préférable de demander l'aide d'un conseiller financier professionnel.