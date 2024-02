Bidonvilles et armes à Bamako : les raisons du commerce illégal d'armes dans la capitale du Mali

Avec l'urbanisation de l'Afrique de l'Ouest, de nombreuses villes sont devenues interconnectées par le biais du commerce, des voyages et de la technologie, et la criminalité a gagné en complexité et en ampleur. La prolifération des armes dans les villes d'Afrique de l'Ouest, en particulier à la suite des conflits en Libye (2011) et au Mali (2012), a ajouté à ces défis à Bamako, la capitale du Mali.

En 2018, l'enquête sur les armes légères a estimé qu'environ 40 % des morts violentes au Mali ont été commises avec des armes à feu. Ce chiffre pourrait être encore plus élevé en ce qui concerne les blessés. Un rapport des Nations Unies de 2022 a montré que 300 fusils d'assaut, 49 armes artisanales et 22 mitrailleuses ont été saisis au Mali entre 2014 et 2020 par les agents de sécurité.

Le trafic d'armes en provenance de Libye, après la guerre civile et la chute de Mouammar Kadhafi, a particulièrement augmenté entre 2011 et 2013. Cela a renforcé les capacités des groupes armés et des terroristes dans certaines parties du Sahel, en particulier au Mali. Des centaines de combattants touaregs ont quitté la Libye pendant et après le conflit, apportant avec eux des armes antichars, des mortiers et des mitrailleuses lourdes dans le nord du Mali. Des armes ont été introduites au Mali pour être utilisées par des groupes qui s'en prennent aux communautés et à ceux qui cherchent à se défendre. La vente d'armes est également une source de financement pour les groupes extrémistes.

Le trafic d'armes aggrave les problèmes causés par la croissance rapide de la population de Bamako.

Avec plus de 2,4 millions d'habitants, Bamako est la capitale politique et économique du Mali. Des bidonvilles tentaculaires apparaissent rapidement dans la ville et deviennent des zones de troubles permanents, de conflits civils, d'extrémisme violent et d'insurrection urbaine.

Je suis un spécialiste de l'urbanisme qui mène des recherches sur les questions de sécurité. Dans une étude récente, j'ai analysé les relations complexes entre l'urbanisation et le trafic d'armes à Bamako. L'étude s'est penchée sur la manière dont les armes illicites façonnent la violence urbaine et sont utilisées par les groupes criminels.

J'ai recommandé une approche intégrée pour traiter le problème, avec des rôles pour les autorités et les résidents. La collaboration entre le gouvernement et les communautés en matière de prévention de la criminalité est essentielle pour créer des sociétés plus sûres, plus résilientes et plus cohérentes. Elle permet d'exploiter différentes forces pour s'attaquer à la nature complexe et multiforme du trafic d'armes.

Read more: UN troops to withdraw from Mali: what will change in terms of security

Le trafic d'armes dans la région

L'étude, menée entre novembre 2021 et août 2022, a interrogé des agents des services des douanes, de la police, de la gendarmerie, du Conseil national de transition du Mali et des juges. Nous avons également discuté avec des organisations de la société civile et des habitants de la ville et nous nous sommes appuyés sur le projet Armed Conflict Location and Event Data.

Les personnes interrogées m'ont dit que le trafic d'armes se fait le long des 4 200 km fleuve Niger. Selon des sources militaires à Bamako, il s'agit principalement d'armes de petit calibre.

Les armes sont également trafiquées le long de la route transsaharienne, qui passe par la Libye, l'Algérie, le Niger et Menaka, au Mali. Les armes atteignent finalement Bamako et d'autres zones de conflit en Afrique de l'Ouest par le biais de réseaux organisés.

Un nombre important d'armes illicites à Bamako sont fabriquées dans des ateliers illégaux au sein même de la ville. Près de 80 % des armes saisies proviennent de ces ateliers artisanaux, selon un document officiel que j'ai vu à Bamako. Le relief accidenté de Bamako contribue à dissimuler ces usines, qui sont situées dans des grottes, derrière des collines et dans des ravins.

Les faceurs du trafic d'armes

Selon les données du projet Armed Conflict Location and Event Data analysées dans mon étude, il y a eu 34 attaques à Bamako et dans ses zones périurbaines depuis 2011. Elles comprenaient un attentat-suicide à la caserne de Kati, le détournement de 19 camions et de leurs conteneurs, et des incendies criminels. Ces attaques ont été attribuées à des criminels armés (62 %) et à des groupes terroristes (21 %). En 2015, il y a eu sept incidents de ce type.

À Bamako, la présence croissante de groupes terroristes transnationaux est un moteur important du trafic d'armes. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte d'urbanisation et de chômage qui pose des défis sociaux, économiques et sécuritaires.

Bien que la ville offre des perspectives d'emploi, l'urbanisation rapide dépasse la création d'emplois. Au Mali, 73 % des emplois sont informels et le taux de chômage des jeunes est de 32 %. Le taux de pauvreté national au Mali a augmenté de 42,5 % en 2019 à 44,8 % en 2021.

Mes recherches m'ont permis de découvrir que la pauvreté et l'accès limité aux ressources créent un terrain fertile pour le recrutement par des groupes extrémistes qui exploitent les griefs, les désillusions et le sentiment d'injustice des populations urbaines marginalisées. Ces groupes sont recrutés par des réseaux de trafiquants et des groupes armés opérant dans les villes. La complexité des milieux urbains permet aux réseaux de trafiquants d'opérer discrètement.

Al-Qaida au Maghreb islamique, le bataillon Al Mourabitoune, qui fait partie de la Jama'at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin et la coalition de groupes islamistes militants, Groupe pour l'islam et les musulmans, sont des groupes extrémistes violents dominants d'envergure internationale. Ils utilisent leurs relations pour se procurer des armes et les faire passer en contrebande tout en opérant des cellules dans la périphérie de Bamako.

Au Mali, la production et le commerce d'armes légères sont un moyen de subsistance, en particulier parmi les artisans forgerons, selon les documents officiels que j'ai consultés au cours de mes recherches. Les armes artisanales prolifèrent dans certains quartiers de Bamako.

Les armes militaires tombent également entre de mauvaises mains à la suite d'attaques menées par des groupes armés contre le personnel de sécurité armé et les armureries. À Bamako et dans sa périphérie, les insurgés armés lancent régulièrement des attaques meurtrières contre les avant-postes des forces de sécurité, les installations militaires, les convois de sécurité et les postes de contrôle pour piller les armes. Certaines de ces armes sont utilisées pour l'autodéfense et les vols. Elles sont également vendues aux insurgés.

Read more: Mali crisis: UN peacekeepers are leaving after 10 years – what's needed for a smooth transition

Le centre-ville de Bamako est parsemé de bidonvilles. La mauvaise planification urbaine favorise le trafic d'armes. Les bâtiments inachevés et abandonnés de Bamako sont devenus des lieux où les criminels peuvent planifier leurs opérations, stocker et distribuer des armes à feu illicites.

Ce qu'il faut faire

La lutte contre le trafic d'armes et les problèmes de sécurité qui en découlent dans la ville nécessitent une approche intégrée avec des actions complémentaires de la part des autorités publiques, de la société civile et des habitants de la ville.

Les autorités de Bamako doivent favoriser une surveillance policière proactive des gangs urbains et autres groupes criminels locaux qui alimentent la production et l'utilisation d'armes au niveau local.

La police doit également établir des relations avec les communautés locales. Cela encouragera le partage d'informations et la coopération.

Tous les armuriers devraient être officiellement enregistrés afin de pouvoir suivre l'ampleur, le modèle et l'approvisionnement de la production d'armes.

La municipalité de Bamako peut prendre des mesures pour empêcher que des bâtiments soient laissés inachevés ou abandonnés. Ces bâtiments doivent également faire l'objet d'une surveillance adéquate afin qu'ils ne servent pas de repaires aux criminels.