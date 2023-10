Bloqueada há 16 anos, Gaza sabe o que “cerco completo” e invasão significam para o seu abastecimento

Após 56 anos de ocupação e um bloqueio de 16 anos, a Faixa de Gaza (Gaza) está agora sujeita ao que o ministro da defesa de Israel descreveu como um “cerco completo”. Os suprimentos de água, alimentos, energia e combustível foram cortados como mais uma retaliação aos ataques do Hamas.

Os cerca de 2,3 milhões de cidadãos de Gaza estão acostumados a enfrentar dificuldades. E como ecologista político que pesquisa a soberania alimentar na Cidade de Gaza e em Khan Yunis, uma cidade no sul de Gaza, com especialistas locais, vi como o sistema alimentar já foi esticado até o ponto de ruptura.

A única estação de energia de Gaza deixou de funcionar, como testemunham os céus escuros da noite atual, exceto pelas explosões. Sem combustível ou eletricidade, os agricultores não poderão bombear água para irrigar as plantações ou processar e armazenar alimentos com segurança.

Antes das últimas hostilidades, 70% das famílias de Gaza já eram classificadas como “inseguras em relação aos alimentos”, incapazes de arcar com suas necessidades diárias. Dois terços das pessoas são refugiadas e dependem da ajuda da ONU. Como um mercado cativo, a maior parte do que é importado vem de Israel. A Palestina é o terceiro maior mercado de exportação de Israel, depois dos EUA e da China.

A alimentação e a agricultura há muito tempo são complicadas pelos repetidos ataques aéreos, pela ocupação e pelo bloqueio. Em anos bons, Gaza permanece autossuficiente em frutas e legumes, grande parte produzida em politúneis e estufas.

De acordo com os dados que obtive do Ministério da Agricultura da Palestina, em 2021 as exportações israelenses para Gaza incluíam sementes, mais de um milhão de litros de pesticidas e herbicidas e 4,5 milhões de litros de fertilizantes. Os nitratos desse fertilizante e das águas residuais tratadas aplicadas em terras agrícolas são lixiviados e poluem as águas subterrâneas, causando danos de longo prazo aos agroecossistemas de Gaza.

Essa dependência é agravada pelo fato de um terço das terras agrícolas de Gaza estar em zonas proibidas ao longo da fronteira, resultando em baixa produção de cereais e disponibilidade de proteína animal. A maioria dos produtos de origem animal vinha do (ou através do) Egito, por meio da travessia de Rafah, que tem sido uma linha de vida vital e estava fechada no momento em que este artigo foi escrito.

EPA/Haitham Imad

Pequenas fazendas familiares e fazendas comerciais mais intensivas ainda são uma fonte de subsistência para uma proporção significativa da população de Gaza. Muitas hortas domésticas também são usadas para a produção de alimentos, seja para consumo familiar, compartilhamento ou troca para aliviar o estresse do bloqueio.

Mas como as famílias agora buscam abrigo contra os bombardeios israelenses, a colheita que ocorre nessa época do ano será interrompida. As colheitas essenciais se deteriorarão, e as colheitas de inverno que precisam de irrigação perecerão.

Água é imprópria para consumo humano

Israel controla todos os recursos hídricos da Palestina. A Mekorot, empresa nacional de água de Israel, extrai água do aquífero costeiro que fica sob o leito rochoso ao longo da costa de Gaza e Israel, para irrigar fazendas israelenses. Em seguida, ela canaliza e vende água para a Faixa de Gaza. Agora, esse fornecimento foi cortado.

O que resta vem do aquífero ou de águas subterrâneas poluídas por águas residuais não tratadas e nitratos. A exploração excessiva do aquífero, devido à demanda da população de Gaza e da irrigação israelense, resultou na intrusão da água do mar e em níveis de salinidade tão altos que agora é considerada imprópria para consumo humano.

Sem combustível para as bombas, não é possível extrair água. E a usina de dessalinização municipal que abastecia Gaza com 15% de sua água deixou de funcionar.

Em outros lugares, os reparos da infraestrutura envelhecida e danificada por bombardeios anteriores têm sido constantemente prejudicados pelo bloqueio, afetando o bombeamento de água, as usinas de dessalinização e o tratamento de esgoto.

Em 2008, os ataques à maior estação de tratamento de esgoto de Gaza resultaram na liberação de 100.000 metros cúbicos de esgoto em casas e terras agrícolas. Outros ataques em 2018 resultaram em descargas de resíduos brutos no Mediterrâneo, ameaçando os estoques de peixes dos quais os palestinos dependem.

Há apenas algumas semanas, Gaza tinha oito estações de bombeamento de águas residuais para tratamento de esgoto, o que exigia 55.000 litros de combustível por mês. Um funcionário que conheço no gabinete do prefeito me disse que duas dessas estações foram destruídas no primeiro dia dos ataques aéreos de Israel. Sem combustível para operar as que restaram, uma repetição de 2008 já está ocorrendo, com graves implicações para o ecossistema e a saúde humana.

Dependência das importações israelenses só aumenta

É impossível prever o quão desastrosa seria uma invasão terrestre. Nos últimos 15 anos, estima-se que os danos à infraestrutura de Gaza tenham chegado a US$ 5 bilhões em quatro guerras anteriores.

Após a invasão de 22 dias, de dezembro de 2008 a janeiro de 2009, a ONU documentou danos em larga escala a campos, plantações de vegetais, pomares, gado, poços, incubadoras, colmeias, estufas e sistemas de irrigação. Mais de 35.750 bovinos, ovinos e caprinos e mais de um milhão de aves foram mortos.

EPA/Mohammed Saber

A missão da ONU declarou que a destruição degradou a terra, por meio de “arrancamento mecânico e remoção de árvores, arbustos e plantações”, e que a “passagem de veículos pesados sobre esteiras compactou o solo”, dificultando o cultivo futuro.

A cada guerra, a dependência de Gaza das importações israelenses de água, energia, combustível, alimentos e insumos agrícolas só aumenta. Enquanto isso, a economia de Israel está intrinsecamente ligada à sua ocupação ilegal da Palestina, com exportações no valor de US$ 4,16 bilhões em 2021, criando uma dependência mútua perversa.

Um cerco completo a Gaza é indiscutivelmente uma violação da lei internacional de direitos humanos que estabelece que os palestinos devem ser “abastecidos com alimentos, medicamentos e outras necessidades básicas para permitir que a população viva em condições materiais adequadas”.

A situação dos habitantes de Gaza é terrível. Abrigados de ataques militares, agricultores incapazes de colher ou distribuir alimentos, além dos bloqueios de água, alimentos e energia, todos em Gaza estão extremamente vulneráveis a doenças e desnutrição.

Já se passaram oito anos desde que a ONU previu que Gaza logo se tornaria “inabitável”. A ONU afirmou que os anos de bloqueio “destruíram” a capacidade de Gaza de prover o sustento de sua população, “devastaram sua infraestrutura já debilitada” e “aceleraram o desenvolvimento”. Um cerco total contribuirá muito para transformar essa previsão em uma realidade horrível.