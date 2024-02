Caranguejos-eremitas são flagrados usando lixo plástico como carapaça

Os caranguejos-eremitas terrestres têm usado tampas de garrafas, partes de lâmpadas velhas e garrafas de vidro quebradas em vez de conchas.

Uma nova pesquisa realizada por cientistas poloneses estudou 386 imagens de caranguejos-eremitas ocupando essas conchas artificiais. As fotos foram carregadas por usuários em plataformas on-line e depois analisadas por cientistas usando uma abordagem de pesquisa conhecida como iEcologia. Das 386 fotos, a maioria, 326 casos, mostrava caranguejos-eremitas usando itens de plástico como abrigos.

À primeira vista, esse é um exemplo impressionante de como as atividades humanas podem alterar o comportamento de animais selvagens e, possivelmente, as formas como populações e ecossistemas funcionam. Mas há muitos fatores em jogo e, embora seja fácil tirar conclusões precipitadas, é importante considerar exatamente o que pode estar impulsionando essa mudança específica.

Seleção da carapaça

Os caranguejos-eremitas são um excelente modelo de organismo a ser estudado porque se comportam de muitas maneiras diferentes, e essas diferenças podem ser facilmente medidas. Em vez de criar continuamente sua própria concha para proteger o corpo, como um caranguejo normal ou uma lagosta faria, eles usam conchas vazias deixadas por caramujos mortos.

Enquanto caminham, a concha protege seu abdômen macio, mas sempre que são ameaçados, eles retraem todo o corpo para dentro da concha. Suas conchas funcionam como abrigos portáteis.

Ter uma concha boa o suficiente é fundamental para a sobrevivência do indivíduo, por isso eles adquirem e melhoram suas conchas à medida que crescem. Eles lutam com outros caranguejos-eremitas por carapaças e avaliam a adequação de qualquer nova carapaça que encontrem.

Em primeiro lugar, eles procuram conchas que sejam grandes o suficiente para protegê-los, mas sua tomada de decisão também leva em conta o tipo de concha, sua condição e até mesmo sua cor - um fator que pode afetar a visibilidade do caranguejo.

Outro fator que limita a escolha da concha é a disponibilidade real de conchas adequadas. Por alguma razão ainda desconhecida, uma proporção de caranguejos-eremitas terrestres está optando por ocupar itens de plástico em vez de conchas naturais, conforme destacado por estudo recente.

Crise habitacional ou engenhosidade?

Os seres humanos têm mudado intencionalmente o comportamento dos animais há milênios, por meio do processo de domesticação. Quaisquer mudanças comportamentais não intencionais em populações de animais naturais são potencialmente preocupantes, mas até que ponto devemos nos preocupar com os caranguejos-eremitas que usam lixo plástico como abrigo?

A pesquisa polonesa levanta uma série de questões. Primeiro, qual é a prevalência da adoção de lixo plástico em vez de conchas? Embora 326 caranguejos usando plástico pareçam muito, é provável que isso seja uma subestimação do número bruto, uma vez que os usuários provavelmente encontrarão caranguejos apenas em partes acessíveis das populações.

Por outro lado, parece provável que os usuários possam ser tendenciosos a fazer o upload de imagens inusitadas ou incomuns, de modo que a abordagem da iEcologia pode produzir uma impressão exagerada da proporção de indivíduos em uma população que opta por conchas de plástico em vez de conchas naturais. Precisamos de pesquisas de campo estruturadas para esclarecer isso.

Em segundo lugar, por que alguns caranguejos estão usando plástico? Uma possibilidade é que eles sejam forçados a isso devido à falta de conchas naturais, mas não podemos testar essa hipótese sem mais informações sobre a demografia das populações locais de caramujos. Ou talvez os caranguejos prefiram o plástico ou achem mais fácil localizá-lo, em comparação com as conchas reais?

Como os autores destacam, o plástico pode ser mais leve do que as conchas equivalentes, proporcionando a mesma quantidade de proteção, mas com menor custo de energia para transportá-lo. Curiosamente, sabe-se que as substâncias químicas que saem do plástico atraem os caranguejos-eremitas marinhos por imitarem o odor dos alimentos.

Isso leva a uma terceira pergunta sobre as possíveis desvantagens do uso do plástico. Em comparação com as conchas reais, os resíduos plásticos tendem a ser mais brilhantes e podem contrastar mais com o fundo, tornando os caranguejos mais vulneráveis aos predadores.

Além disso, sabemos que a exposição a microplásticos e a compostos que vazam do plástico pode alterar o comportamento dos caranguejos-eremitas, tornando-os menos exigentes em relação às conchas que escolhem, menos hábeis em lutar por conchas e até mesmo mudando suas personalidades, tornando-os mais propensos a correr riscos. Para responder a essas perguntas sobre as causas e as consequências de os caranguejos-eremitas usarem resíduos plásticos dessa forma, precisamos investigar o comportamento de seleção de conchas por meio de uma série de experimentos de laboratório.

Poluição muda o comportamento

A poluição plástica é apenas uma das maneiras pelas quais estamos mudando nosso ambiente. É, de longe, a forma mais altamente relatada de detritos que introduzimos nos ambientes marinhos. Mas o comportamento dos animais também é afetado por outras formas de poluição, incluindo microplásticos, produtos farmacêuticos, luz e ruído, além do aumento das temperaturas e da acidificação dos oceanos causados pela mudança climática.

Portanto, embora a investigação do uso de resíduos plásticos por caranguejos-eremitas possa nos ajudar a entender melhor as consequências de determinados impactos humanos sobre o meio ambiente, ela não mostra exatamente como os animais se adaptarão ao Antropoceno, a era que a atividade humana vem causando um impacto significativo no planeta.

Eles lidarão com isso usando respostas comportamentais ou evoluirão ao longo das gerações, ou talvez ambos? Na minha opinião, a abordagem da iEcologia não pode responder a perguntas como essa. Em vez disso, esse estudo funciona como um alerta que destaca as possíveis mudanças que agora precisam ser totalmente investigadas.