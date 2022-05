Ce que l’on sait des tueries dans les écoles aux États-Unis et de leurs auteurs

En 1999, le massacre du lycée de Columbine a profondément marqué les esprits aux États-Unis. Douze élèves et un enseignant y avaient trouvé la mort, en plus des deux tireurs, qui se sont suicidés. Il s’agissait alors de la pire tuerie perpétrée dans une école de toute l’histoire du pays.

Aujourd’hui, elle se classe au quatrième rang.

Les trois carnages similaires dont le bilan humain a été supérieur à celui de Columbine se sont tous déroulés au cours des dix dernières années : l’attaque de l’école primaire Sandy Hook de 2012, au cours de laquelle 26 enfants et membres du personnel ont été tués ; celle de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, qui a coûté la vie à 17 personnes ; et, ce 24 mai 2022, celle de l’école élémentaire Robb à Uvalde, Texas, où au moins 19 enfants et deux adultes ont été abattus.

Parcours de vie

Nos travaux de criminologues portent sur les parcours de vie des auteurs des tueries de masse aux États-Unis.

Dans le cadre de nos recherches, nous avons élaboré, en examinant des données publiques, une base de données complète sur ces événements. Les tireurs y sont répertoriés selon plus de 200 critères différents, y compris leur lieu de résidence et leur ethnicité.

Pour les besoins de notre base de données, les tueries de masse sont définies comme des incidents au cours desquels quatre personnes ou plus ont été assassinées, au moins un de ces homicides s’étant produit dans un lieu public et sans lien avec une activité criminelle sous-jacente, comme les gangs ou la drogue.

Depuis 1966, date à laquelle commence notre base de données, 13 tueries de ce type ont eu lieu dans des écoles aux États-Unis, la première s’étant déroulée à Stockton (Californie), en 1989.

Quatre de ces massacres, y compris celui de l’école élémentaire Robb ce 24 mai, se sont accompagnés d’un meurtre commis ailleurs, toujours d’un membre de la famille du tueur, tué à son domicile. Le tireur de Robb avait tiré sur sa grand-mère avant de se rendre à l’école d’Uvalde.

Tireur isolé

La majorité des tueries commises dans les écoles ont été perpétrées par un tireur isolé. Deux d’entre elles seulement – celle de Columbine et celle de la Westside School de Jonesboro (Arkansas) en 1988 – ont été perpétrées par deux tireurs.

Au total, ces attaques ont fait 146 morts et au moins 182 blessées.

Ce que l’on sait de l’attaque de l’école primaire de Robb correspond à la plupart des schémas que nos travaux ont mis en évidence. Quelques jours avant son passage à l’acte, le tireur avait eu 18 ans et avait immédiatement acheté deux armes de type militaire – très probablement celles qui ont été utilisées lors de l’attaque.

La police n’a pas encore communiqué plusieurs informations essentielles sur le tireur, notamment sur ce qui l’a motivé à commettre cette tuerie. Dans l’état actuel de nos connaissances, son profil semble en certains points (mais pas totalement) conforme au profil-type que nous avons établi à partir de l’étude des auteurs des crimes similaires passés à certains égards.

Nous savons que la plupart des tireurs ayant pris pour cible des établissements scolaires avaient un lien direct avec ces lieux. Douze des quatorze tireurs qui figuraient dans notre base de données avant l’attaque la plus récente au Texas étaient soit des élèves soit d’anciens élèves de l’école. Pour l’instant, aucun lien antérieur entre le tireur d’Uvalde et l’école primaire de Robb n’a été révélé au public.

Haine de soi et du monde

Nos recherches et les dizaines d’entretiens que nous avons conduits avec des auteurs de tueries de masse incarcérés suggèrent que la plupart d’entre eux s’attendent à ne pas y survivre eux-mêmes. Sur les quinze auteurs de tueries dans les écoles figurant dans notre base de données, seuls sept ont été arrêtés. Les huit autres sont morts sur place, presque tous par suicide, la seule exception étant le tireur de l’école primaire de Robb, qui a été abattu par la police.

Par ailleurs, les auteurs de tueries scolaires ont tendance à laisser avant de passer à l’acte des messages ou des vidéos avertissant de leurs intentions. Le tireur de Robb l’a fait aussi.

Inspirés par les tueries précédentes perpétrées dans des écoles, certains d’entre eux recherchent la gloire et la notoriété. Cependant, la plupart sont motivés par un intense sentiment de colère. Leur passage à l’acte se fonde sur un profond désespoir et une puissante haine de soi et du monde, et nos recherches montrent qu’ils communiquent souvent à l’avance leur intention de faire du mal, comme un appel à l’aide final et désespéré.

Pour prévenir ces tragédies, il est nécessaire que la société se montre aussi attentive que possible à ces signes avant-coureurs et puisse agir immédiatement dès lors qu’ils sont détectés.