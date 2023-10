Ce que vos mains disent de votre santé

Nos mains en disent beaucoup sur l’état de notre santé, c’est un fait connu au moins depuis l’époque d’Hippocrate.

Au Ve siècle avant notre ère, le célèbre philosophe et médecin grec, considéré comme le « père de la médecine moderne », décrivit pour la première fois une malformation digitale qui porte aujourd’hui son nom, l’hippocratisme digital (ou clubbing, pour les anglo-saxons). Il avait remarqué la forme étrange des doigts de l’un de ses patients, par ailleurs atteint d’empyème pleural (une infection de la cavité pleurale, qui se traduit par la présence de pus dans l’espace situé entre les poumons et la membrane qui les entoure). Les ongles du malade ressemblaient à des cuillères posées à l’envers (les dernières phalanges des personnes atteintes d’hippocratisme digital sont épaissies, et leurs ongles sont bombés et luisants, en « verre de montre », ndlr).

Aujourd’hui encore, cette apparence est reconnue comme une caractéristique associée à diverses maladies : le doigt en baguette de tambour est associé non seulement à l’empyème, mais aussi à la fibrose kystique, à la cirrhose du foie et à des problèmes de thyroïde.

Une autre modification de l’ongle qui peut être symptomatique d’une maladie est celle dite des « ongles de Lindsay » (ou ongles équisegmentés). Ces ongles sont à moitié blancs et à moitié brun rougeâtre. Environ 50 % des personnes atteintes de maladie rénale chronique présentent ce type d’ongles, mais cette apparence peut aussi être un signe de cirrhose du foie ou de la maladie de Behçet, une affection rare se traduisant notamment par une inflammation des vaisseaux sanguins.

Les ongles de Terry sont une autre modification d’apparence des ongles pouvant être associée à diverses pathologies, telles que la cirrhose du foie, le diabète de type 2, l’insuffisance rénale ou encore l’infection par le VIH. Dans ce cas, un ou plusieurs ongles des patients prennent un aspect de « verre dépoli ».

Si les « ongles de Lindsay » ou les « ongles de Terry » évoquent davantage une enseigne de salon de manucure que la salle d’attente d’un généraliste, avec les « ongles de Muehrcke », plus de doute possible, nous sommes bien dans le domaine médical… Cette dénomination désigne des ongles traversés par une ou plusieurs lignes horizontales. Ces marques sur les ongles, qui indique une diminution de la concentration de protéine la plus abondante du sang, l’albumine, peuvent être indicatrices, là encore, d’une maladie rénale.

Mais pas de panique : il arrive que les changements de couleur et de motif des ongles ne soient pas associés à de sinistres pronostics, et ne fassent que traduire le vieillissement. C’est par exemple le cas des ongles napolitains, ainsi dénommés en raison de la présence de trois zones de couleur distinctes. Souvent observés chez les personnes de plus de 70 ans, ils ne sont pas source de préoccupation.

Les paumes de la main

Les ongles ne sont pas la seule partie de nos mains à même de révéler un état de santé dont il faut se préoccuper. Les paumes de nos mains ont aussi parfois des histoires à nous raconter.

Si vous constatez que vos paumes deviennent moites sans que vous ne vous sentiez particulièrement nerveux, sans avoir fait d’exercice physique, ou alors que les températures ambiantes ne sont pas particulièrement élevées, le problème vient peut-être de vos glandes sudoripares, et plus précisément des signaux nerveux qui les activent. Cela peut être bénin, auquel cas on parle d’hyperhidrose primaire. Mais des paumes anormalement moites – en parallèle d’une sudation excessive du visage, du cou et des aisselles – peuvent être le signe de problèmes thyroïdiens.

L’hyperthyroïdie est une affection résultant d’une production trop importante de thyroxine, une hormone produite par la glande thyroïde, située à la base du cou. Un excès de thyroxine accélère les processus physiologiques, et peut être la cause de paumes trop moites. Heureusement, c’est facilement traité en administrant les bons médicaments.

Un changement plus préoccupant d’apparence des paumes des mains est l’apparition de petites zones de décoloration rouge ou violette, qui peuvent aussi être constatées sur les doigts. Ces traces peuvent être un signe d’endocardite bactérienne (une inflammation de l’endocarde, la couche de cellules la plus interne du cœur), une maladie dont le taux de mortalité est élevé.

Ces décolorations se présentent sous deux formes : les nodosités d’Osler et les lésions de Janeway. Les nodosités d’Osler sont typiquement douloureuses, de couleur rouge et mesurent de 1 à 10 mm. Elles apparaissent sur les doigts durant quelques heures à quelques jours. Les lésions de Janeway sont quant à elles de forme irrégulière et de tailles variables. On les observe typiquement sur les paumes durant quelques jours à quelques semaines, et elles ne sont pas douloureuses.

Ces deux modifications d’apparence des paumes des mains doivent être prises très au sérieux, et nécessitent de consulter rapidement son médecin.

Fourmillements

Des fourmillements dans la main qui ne passent pas peuvent être un signe de syndrome du canal carpien. Cet inconfort est le signe que le nerf médian, un nerf majeur passant dans le poignet, est comprimé, ce qui provoque engourdissements, picotements ou douleurs.

Le syndrome du canal carpien s’améliore généralement sans traitement, mais porter une attelle de poignet peut aider à soulager la pression qui s’exerce sur le nerf. Les personnes en surpoids ou enceintes sont plus à risque développer ce syndrome.

Les fourmillements de la main peuvent également être un signe de diabète. L’élévation du taux de sucre dans le sang qui survient dans cette pathologie provoque en effet des lésions nerveuses se manifestant par des picotements ou des engourdissements au niveau des extrémités des membres (« neuropathie diabétique »).

Tout le monde peut, à un moment donné, ressentir des fourmillements dans les mains. Mais si cela se produit fréquemment, ou si les fourmillements persistent dans le temps, il faut consulter un médecin.

Longueur des doigts ?

La longueur des doigts pourrait donner certaines indications sur le risque qu’un individu peut avoir de développer certaines maladies au fil du vieillissement.

Le ratio entre la longueur de l’index et celle de l’annulaire diffère en effet entre hommes et femmes. Chez les femmes, ces deux doigts sont de longueur sensiblement égale. Chez les hommes, en revanche, l’annulaire est généralement plus long que l’index. Certains auteurs ont émis l’hypothèse que cela pourrait être le résultat de différences d’exposition hormonale au cours du développement dans l’utérus.

(très débattue, cette théorie est désormais contestée, les travaux initiaux qui l’ont fondée n’ayant pas pu être répliqués, ndlr)

Cette relation annulaire plus longue que l’index pourrait être associée à de meilleures performances dans un certain nombre de sports, chez les hommes comme chez les femmes. Mais elle pourrait aussi être associée à un risque plus élevé, chez les femmes uniquement cette fois, de développer une ostéoarthrite du genou et de la hanche.

Vous ne pouvez rien faire pour changer la longueur de vos doigts, mais vous pouvez limiter le risque de survenue de l’ostéoarthrite en veillant à maintenir un poids de forme, en pratiquant de l’activité physique, et en surveillant votre taux de sucre sanguin. Ces conseils de prévention sont d’ailleurs également valables pour la plupart des maladies…