Chegamos! O mais novo portal da ciência brasileira está no ar

O The Conversation, definitivamente, não é um site tradicional de notícias. Mas logo no nosso primeiro dia online, abrimos uma exceção para comunicar essa boa nova que estamos preparando há mais de cinco anos: está no ar a edição brasileira do mais democrático portal de divulgação científica do mundo.

A partir de hoje, todos os cientistas brasileiros têm um canal inteiro para chamar de seu, exclusivamente dedicado a divulgar o andamento das suas últimas pesquisas, as suas opiniões sobre os temas mais relevantes da contemporaneidade e - por que não? - as últimas notícias do meio acadêmico. Tudo produzido diretamente pelos pesquisadores das mais importantes instituições científicas do Brasil, com a curadoria e o suporte editorial de uma equipe de jornalistas profissionais, inteiramente dedicados a ampliar a capacidade de penetração desse conteúdo entre o público não especialista.

Criado em 2011, na Austrália, o The Conversation nasceu da missão de unir - como reza até hoje o nosso lema - o rigor da academia com o estilo do jornalismo, para produzir conteúdo de qualidade sobre Ciência, modulado para ser compreendido por um público muito além da comunidade científica, mas sem perda de acuracidade. Evitando tanto a excessiva superficialidade muitas vezes encontrada nas notícias de jornal quanto o aprofundamento hermético que vemos nos papers científicos tradicionais. É Ciência para todos, em formato atraente e atual, mas feito com responsabilidade e, sobretudo, carinho pelo conteúdo tratado.

Atualmente, o The Conversation já possui filiais em 8 países e 3 regiões. A partir de hoje, o Brasil passa a ser o nono país. E o primeiro em Português. O site é 100% gratuito, e o seu conteúdo é publicado sob a licença Creative Commons, isto é, todo o conhecimento escrito aqui pode e deve ser reproduzido livremente, em qualquer lugar do mundo - desde que com os devidos créditos. Graças a essa política, o conteúdo do The Conversation tem um alcance realmente global. Além dos cerca de 20 milhões de leitores que acessam todos os dias as diferentes versões do site, outras 40 milhões de pessoas têm acesso diário ao nosso conteúdo, por meio de republicações em outros veículos.

Intercâmbio global de cientistas

O The Conversation tem o funcionamento parecido com o de uma revista acadêmica, visto que estimula os pesquisadores a sugerirem os seus artigos e trabalhos acadêmicos como pautas a serem publicadas. Mas usa sua origem digital para ser muito mais útil que isso. Por exemplo: ao colaborar com o seu artigo, o pesquisador brasileiro ganha automaticamente a sua própria página na nossa comunidade online, com ficha acadêmica e profissional, histórico de sua produção e, principalmente, uma grande porta aberta para ter seus escritos republicados mundo afora. Em outras filiais do The Conversation ou em um dos nossos 20 mil veículos parceiros. Entre eles, alguns dos mais importantes sites de jornais, revistas e redes de TV de todo o mundo.

Ou seja: o The Conversation Brasil é um poderoso canal de ampliação da divulgação da produção acadêmica brasileira mundo afora, que historicamente sofre com a pouca penetração da língua portuguesa em outras culturas.

Números globais

Atualmente, o The Conversation Media Group, entidade sem fins lucrativos que administra a plataforma internacional de conteúdo e o licenciamento da marca pelo mundo, possui uma comunidade de mais de 90 mil acadêmicos cadastrados, todos necessariamente vinculados a uma das cerca de 3 mil universidades e instituições de pesquisa que apoiam o projeto. O trabalho se complementa nas nossas redações espalhadas pelo mundo, onde mais de 150 editores profissionais dão suporte jornalístico à edição, publicação e promoção dos artigos. Seja dentro da nossa plataforma, em outras mídias ou nas redes sociais. Ao todo, esse time já publicou mais de 152 mil artigos nos últimos dez anos.

No Brasil, o The Conversation começou a ser gestado há cinco anos, quando uma equipe voluntária de pesquisadores, professores e jornalistas começou a desenvolver o projeto do que somos hoje. O conselho administrativo é composto pelo jornalista e professor Jorge Félix e os acadêmicos Paulo Artaxo, Natalia Pasternak, Fábio Guedes Gomes, João Tude, Eugenio Trivinho, Mariluce Moura, Sandra Sinicco, Mara Bún e Silvio Luiz de Almeida, que atualmente está licenciado por ter assumido o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em 2023.

O conselho fiscal é composto por Eduardo Luque, Marta Pelucio e Jacqueline Ribeiro. A equipe editorial é formada por mim, Daniel Stycer, e pelos jornalistas Paulo Mussoi, Iasmim Amidem, Cesar Baima, Luciana Julião e Eliabe Figueiredo.

A partir de hoje, essa é a equipe que vai trabalhar para fazer do The Conversation Brasil uma oportunidade valiosa para todos os cientistas brasileiros que desejam publicar seus estudos de forma eficiente e responsável, para um público mais abrangente, e abrindo horizontes de intercâmbio com outros pesquisadores do mundo inteiro que também fazem parte da comunidade The Conversation.

Nesse processo, queremos ajudar a melhorar a qualidade e a abrangência da divulgação do conhecimento científico produzido nas universidades e institutos de pesquisa brasileiros, aproximando o país da Ciência de ponta no exterior. E, aqui dentro, contribuindo para o enriquecimento dos debates públicos, especialmente aqueles que versam sobre o futuro e o bem-estar do meio ambiente e da população.

Não por acaso, hoje é o Dia da Amazônia. Nosso foco nos estudos sobre a luta contra o aquecimento global e a defesa da Amazônia serão permanentes. A aplicação diletante da informação de qualidade como ferramenta no combate à desinformação, também. Democratização do conhecimento é o caminho mais verdadeiro para o reforço da democracia. A partir de hoje, vamos trilhá-lo diariamente. E com a sua ajuda: Inscreva-se na nossa newsletter. É de graça! E, se você for um acadêmico, clique aqui, integre a nossa comunidade, e contribua com seus artigos. Vamos, juntos, fortalecer a Ciência brasileira.

Daniel Stycer, Editor-chefe, The Conversation Brasil