Cientistas decifram a onda de calor na Antártica. Aqui estão os resultados

Os cientistas do clima não gostam de surpresas. Isso significa que nossa profunda compreensão de como o clima funciona não é tão completa quanto precisamos. Mas, infelizmente, à medida que as mudanças climáticas se agravam, surpresas e eventos sem precedentes continuam acontecendo.

Em março de 2022, a Antártica passou por uma onda de calor extraordinária. Grandes áreas da Antártica Oriental registraram temperaturas até 40°C (72°F) acima do normal, quebrando recordes de temperatura. Foi a onda de calor mais intensa já registrada em qualquer lugar do mundo.

O evento foi tão chocante e raro que surpreendeu a comunidade científica do clima da Antártica. Um grande projeto de pesquisa global foi lançado para desvendar as razões por trás do evento e os danos que ele causou. Uma equipe de 54 pesquisadores, incluindo eu, investigou os meandros do fenômeno. A equipe foi liderada pelo climatologista suíço Jonathan Wille e envolveu especialistas de 14 países. A colaboração resultou em dois documentos inovadores publicados hoje.

Os resultados são alarmantes. Mas eles proporcionam aos cientistas uma compreensão mais profunda das ligações entre os trópicos e a Antártica - e dão à comunidade global uma chance de se preparar para o que um mundo mais quente pode trazer.

Dana M Bergstrom & Jonathan Wille

Complexidade de doer a cabeça

Os artigos contam uma história complexa que começou a meio mundo de distância da Antártica. Sob condições de La Niña, o calor tropical próximo à Indonésia se espalhou pelos céus do Oceano Índico. Ao mesmo tempo, repetidas depressões meteorológicas que pulsavam para o leste estavam sendo geradas no sul da África. Esses fatores se combinaram em uma temporada tardia de ciclones tropicais no Oceano Índico.

Entre o final de fevereiro e o final de março de 2022, 12 tempestades tropicais se formaram. Cinco tempestades se transformaram em ciclones tropicais, e o calor e a umidade de alguns desses ciclones se misturaram. Uma corrente de jato sinuosa captou esse ar e o transportou rapidamente por vastas distâncias pelo planeta até a Antártica.

Abaixo da Austrália, essa corrente de jato também contribuiu para bloquear a passagem de um sistema de alta pressão em direção ao leste. Quando o ar tropical colidiu com essa chamada “alta de bloqueio”, causou o rio atmosférico mais intenso já observado sobre a Antártica Oriental. Isso impulsionou o calor e a umidade tropicais em direção ao sul, para o coração do continente antártico.

Jonathan Wille

A sorte estava do lado da Antártica

O evento fez com que a vulnerável plataforma de gelo Conger finalmente entrasse em colapso. Mas os impactos não foram tão ruins quanto poderiam ter sido. Isso se deve ao fato de a onda de calor ter ocorrido em março, o mês em que a Antártica faz a transição para seu inverno escuro e extremamente frio. Se uma futura onda de calor chegar no verão - o que é mais provável com as mudanças climáticas - os resultados poderão ser catastróficos.

Apesar da onda de calor, a maioria das temperaturas no interior do continente permaneceu abaixo de zero. O pico incluiu uma nova temperatura máxima de todos os tempos de -9,4°C (15,1°F) em 18 de março, perto da Estação de Pesquisa Concordia, na Antártica. Para entender a imensidão desse fato, considere que a temperatura máxima anterior de março nesse local foi de -27,6°C (-17,68°F). No auge da onda de calor, 3,3 milhões de quilômetros quadrados na Antártica Oriental - uma área do tamanho da Índia - foram afetados pela onda de calor.

Os impactos incluíram chuva generalizada e derretimento da superfície ao longo das áreas costeiras. Mas, no interior, a umidade tropical caiu na forma de neve - muita, muita neve. É interessante notar que o peso da neve compensou a perda de gelo na Antártica durante o ano. Isso proporcionou um alívio temporário da contribuição da Antártica para o aumento global do nível do mar.

Aprendendo com os resultados

Então, quais são as lições aqui? Vamos começar com a parte boa. O estudo foi possível graças à colaboração internacional da comunidade científica da Antártica, incluindo o compartilhamento aberto de conjuntos de dados. Essa colaboração é uma pedra de toque do Tratado da Antártica. Ela serve como prova da importância da cooperação internacional pacífica e deve ser celebrada.

De forma menos animadora, a extraordinária onda de calor mostra como a combinação de eventos climáticos nos trópicos pode afetar a vasta camada de gelo da Antártica. A onda de calor reduziu ainda mais a extensão do gelo marinho, que já estava em níveis recordes. Essa perda de gelo marinho foi exacerbada neste ano, resultando no menor gelo marinho de verão e inverno já registrado. Isso mostra como os distúrbios em um ano podem se agravar nos anos seguintes.

O evento também demonstrou como o calor tropical pode desencadear o colapso de plataformas de gelo instáveis. As plataformas de gelo flutuantes não contribuem para o aumento global do nível do mar, mas atuam como represas para os lençóis de gelo atrás delas, que de fato contribuem.

Essa pesquisa calculou que essas anomalias de temperatura ocorrem na Antártica cerca de uma vez por século, mas concluiu que, com as mudanças climáticas, elas ocorrerão com mais frequência.

As descobertas permitem que a comunidade global aprimore seu planejamento para vários cenários. Por exemplo, se uma onda de calor de magnitude semelhante ocorresse no verão, qual seria a quantidade de gelo derretido? Se um rio atmosférico atingisse a geleira Doomsday na Antártica Ocidental, qual seria a taxa de elevação do nível do mar? E como os governos de todo o mundo podem preparar as comunidades costeiras para uma elevação do nível do mar maior do que a calculada atualmente?

Essa pesquisa contribui com mais uma peça para o complexo quebra-cabeça da mudança climática. E lembra a todos nós que os atrasos na ação sobre as mudanças climáticas aumentarão o preço que pagaremos.