Cisalhamento do vento pode provocar turbulência em aviões e desfazer furacões

Os meteorologistas falam muito sobre o cisalhamento do vento durante a temporada de furacões no Atlântico Norte, mas o que exatamente é isso?

Eu leciono meteorologia na Georgia Tech, em uma parte dos EUA que presta muita atenção à temporada de furacões no Atlântico. Aqui está uma rápida olhada em uma das principais forças que podem determinar se uma tempestade se tornará um furacão destrutivo.

O que é o cisalhamento do vento?

O cisalhamento do vento é definido como uma mudança brusca na velocidade do vento, na direção do vento ou em ambos, em uma certa distância.

Você já deve ter ouvido os pilotos de avião falarem sobre turbulência e avisarem aos passageiros que eles terão uma viagem turbulenta. Normalmente, eles observam sinais de mudanças repentinas na velocidade ou direção do vento diretamente à frente, e o cisalhamento do vento às vezes pode causar isso.

Com os furacões, o foco geralmente está no cisalhamento vertical do vento, ou como o vento muda de velocidade e direção com a altura.

O cisalhamento vertical do vento está presente em quase todos os lugares da Terra, pois os ventos normalmente se movem mais rápido em altitudes mais elevadas do que na superfície. Ele pode ser mais forte ou mais fraco do que o normal, e isso é especialmente importante durante a temporada de furacões.

As tempestades tropicais geralmente começam como uma onda tropical ou um sistema de baixa pressão associado a um conjunto de tempestades sobre as águas quentes nos trópicos. O ar quente sobre a superfície do oceano se eleva rapidamente, alimentando a tempestade. Os ventos começam a girar e podem se intensificar para formar uma tempestade tropical e, depois, um furacão.

Os furacões se desenvolvem em ambientes onde sua estrutura vertical é a mais simétrica possível. Quanto mais simétrico for o furacão, mais rápido a tempestade poderá girar, como um patinador que estende e depois puxa os braços para girar mais rápido.

Entretanto, o cisalhamento vertical do vento excessivo pode deslocar o topo da tempestade. Isso enfraquece a circulação do vento, bem como o transporte de calor e umidade necessários para alimentar a tempestade. O resultado pode destruir um furacão.

Influência do El Niño e da La Niña

O cisalhamento do vento torna-se um tópico importante durante os anos de El Niño, quando ele tende a ser mais forte no Atlântico durante a temporada de furacões.

Um evento El Niño ocorre quando as águas da superfície do mar na região leste do Oceano Pacífico ficam significativamente mais quentes do que a média, enquanto as águas da região oeste do Oceano Pacífico ficam mais frias do que a média. Isso acontece a cada dois a sete anos, aproximadamente e afeta o clima em todo o mundo.

Durante os eventos do El Niño, os ventos de nível superior sobre o Atlântico tendem a ser mais fortes do que o normal, resultando em um cisalhamento mais forte do vento. O fluxo de ar mais rápido na troposfera superior leva a uma velocidade do vento mais rápida com o aumento da altura, tornando a atmosfera superior menos favorável ao desenvolvimento de tempestades tropicais. O Pacífico Norte Oriental, por outro lado, tende a ter menos cisalhamento do vento durante o El Niño.

Não há dois eventos do El Niño iguais, é claro. Em 2023, temperaturas recordes de aquecimento da superfície do mar ameaçaram aumentar tanto os furacões que o aumento do cisalhamento do vento do El Niño não conseguiu derrubá-los. Por exemplo, o furacão Idalia lutou contra o cisalhamento do vento em agosto e atingiu a Flórida como uma poderosa tempestade de categoria 3.

O oposto do El Niño é o La Niña - os dois padrões climáticos mudam a cada dois ou sete anos, aproximadamente. O La Niña pode provocar temporadas de furacões mais ativas, como o Atlântico viu durante a temporada recorde de 2020. Esperava-se que as condições de La Niña se desenvolvessem até o outono de 2024, e as previsões de furacões do Atlântico refletem isso com expectativas de outra temporada movimentada.

A temporada de furacões do Atlântico de 2023 foi um bom lembrete de que sempre há vários fatores em jogo que afetam o grau de destruição dos furacões. No entanto, o cisalhamento vertical do vento sempre estará presente e é algo em que os meteorologistas ficarão de olho.