Comment Bollywood influence les élections indiennes

Alors que les près d’un milliard d’électeurs sont invités à se rendre aux urnes depuis le 19 avril et jusqu’au 1er juin 2024, les partis politiques cherchent à influencer leurs décisions par le biais du cinéma.

Le parti sortant, le Bharatiya Janata Party (BJP), qui brigue un troisième mandat sous la houlette du Premier ministre Narendra Modi, a largement utilisé le cinéma pour diffuser les objectifs et les idées du parti.

Le BJP affirme que l’Inde est une nation hindoue. Le gouvernement Modi soutient ouvertement les films qui promeuvent l’idéologie du BJP en accordant des allègements fiscaux et en supprimant les restrictions réglementaires, en particulier lorsque ces films sont stratégiquement programmés pour sortir en salle avant les élections. Swatantrya Veer Savarkar, un biopic sur un ardent défenseur d’une nation purement hindoue, est sorti quelques semaines avant le début du scrutin pour les élections de 2024.

L’industrie indienne du film de divertissement est un mastodonte complexe qui produit environ 1 500 films par an et dont les fans se trouvent dans le monde entier. Des chorégraphies époustouflantes, des paroles accrocheuses, des dialogues mémorables et des images imprégnées d’histoire et de religion en font un moyen de communication privilégié, même pour les partis politiques.

L’utilisation du cinéma populaire indien à des fins politiques ne date pas d’hier, elle est antérieure à l’indépendance de l’Inde. En tant qu’historien de l’art, j’ai documenté la façon dont l’imagerie cinématographique était utilisée pour produire une aura héroïque autour des personnalités politiques dans l’État du Tamil Nadu, au sud de l’Inde, dans mon livre de 2009 intitulé Celluloid Deities : The Visual Culture of Cinema and Politics in South India.

Les liens entre le cinéma et la politique sont tels qu’ils sont le fil rouge de la longue carrière de nombreux hommes politiques charismatiques, certains étant des scénaristes et des producteurs de films, d’autres des acteurs et des actrices de premier plan. Depuis les années 1980, il a également déclenché une tendance nationale à utiliser les moyens cinématographiques pour capter l’attention des électeurs.

Mobiliser les cinéphiles pour les campagnes électorales

Le visionnage de films dans les salles de cinéma est une expérience passionnante et agréable qui attire un public nombreux. Comme le décrit la sociologue Lakshmi Srinivas dans son livre de 2016 House Full, la sortie de superproductions très attendues s’apparente à l’excitation qui règne lors d’un festival. Le public récite les dialogues, danse sur les paroles et salue les stars lorsqu’elles apparaissent à l’écran.

Dans le contexte indien, l’impact du cinéma s’étend de la salle de cinéma à la rue sous la forme de publicités, de mode et de musique de film qui dominent les espaces publics. L’historienne de l’art Shalini Kakar affirme que le spectacle cinématographique suscite des réactions passionnées de la part des spectateurs, qui s’apparentent à des émotions religieuses. Elle présente des études de cas de fans de cinéma qui vénèrent leurs célébrités préférées comme des divinités en créant des temples à leur gloire dans des espaces résidentiels et commerciaux. Ces fans organisent des cérémonies religieuses et des festivités publiques en l’honneur de leurs stars préférées.

Le plus souvent, les fans forment un collectif influent. Le théoricien des médias S.V. Srinivas a constaté que les fans de cinéma peuvent faire ou défaire la carrière et la vie des stars. Si une star décide de s’aventurer en politique, ces fans de cinéma peuvent devenir des participants actifs aux campagnes politiques de la star. Mais si la star fait quelque chose que les fans désapprouvent, ils peuvent tout aussi bien boycotter ses films et même détruire sa carrière.

Un alignement du cinéma et de la politique

L’industrie cinématographique du Tamil Nadu, plus que toute autre en Inde, a évolué étroitement avec les développements politiques et sociaux dans la région depuis les années 1940. Les idéaux du nationalisme tamoul, un mouvement politique qui a changé le cours de l’histoire au Tamil Nadu, ont été puissamment communiqués par le biais de films de divertissement. Souvent, les personnalités associées à ces films étaient physiquement présentes aux côtés des hommes politiques lors des réunions du parti.

Dans le cadre de mes recherches, j’ai constaté que l’alignement entre le cinéma et la politique au Tamil Nadu était favorisé par l’utilisation de supports publicitaires identiques. Les partis politiques demandaient régulièrement aux publicitaires de produire des images des politiciens présentés comme des stars. L’un des supports publicitaires préférés de l’industrie cinématographique et des membres des partis est la plaque de contreplaqué peinte à la main. Ces immenses portraits en pied de 6 à 30 mètres de haut représentaient les leaders charismatiques des partis nationalistes tamouls tels que M. Karunanidhi, un scénariste prolifique et influent, et J. Jayalalithaa, une célèbre star de cinéma devenue politicienne.

Bien que ces portraits politiques se soient voulus réalistes plutôt que mélodramatiques, le style et l’échelle de ces portraits les rapprochent de l’image de la star de cinéma. Ils ont ainsi contribué à transférer le pouvoir de l’image de la star de cinéma vers l’image du dirigeant.

Selon moi, ces publicités ont joué un rôle important dans la visualisation et l’élaboration de la politique identitaire du nationalisme tamoul.

Lorsque ces portraits aux couleurs vives de stars du cinéma et de dirigeants politiques apparaissaient côte à côte dans l’espace public, ils s’élevaient au-dessus de la ligne d’horizon comme des êtres célestes. Souvent, ces images sont devenues des objets d’adulation. Elles ont été fêtées et décorées de guirlandes, les gens ont dansé, fait éclater des pétards, applaudi et se sont pressés autour de ces images, et ont posé à côté d’elles pour les photographier.

Les politiciens charismatiques du mouvement nationaliste tamoul ont lancé la tendance en combinant l’éclat de l’image de la star, le pouvoir du portrait politique et l’aura divine des icônes dans leur publicité.

Le rôle du cinéma dans la politique de division

Sous la direction de Modi, trois thèmes émergent dans un groupe de films qui favorisent les objectifs et les politiques du BJP et sont approuvés par le parti : s’attribuer le mérite d’initiatives sociales, instiller des croyances nationalistes hindoues dans la société et exacerber les tensions entre la majorité hindoue et les communautés minoritaires musulmanes.

Par exemple, un film sorti en 2017, Toilet : Ek Prem ki Katha ou Toilet : A Love Story, raconte l’histoire d’un couple dont le mariage commence à s’effondrer en raison de l’absence de toilettes dans la maison. Au début du film, qui est un mélodrame musical divertissant, les spectateurs sont informés que si le Mahatma Gandhi s’est fait le champion d’un environnement propre, c’est Modi qui fait de ce rêve une réalité en budgétisant la construction de toilettes dans tout le pays.

Une autre série de films du genre biopic présente l’héritage historique des organisations nationalistes hindoues de droite et de leurs dirigeants. Le film PM Narendra Modi, qui rappelle aux électeurs que le premier ministre est issu d’un milieu pauvre, devait sortir juste avant les élections de 2019. Mais la Commission électorale de l’Inde, un organisme indépendant chargé de garantir des élections libres et équitables, a ordonné que le film ne puisse être diffusé qu’après les élections.

Un troisième genre, plus inquiétant, est celui des films politiquement polarisants. S’inspirant d’événements réels à forte connotation ethnique au cours desquels des communautés hindoues et musulmanes s’affrontées, les scénarios de ces films mettent en scène des récits extrêmement tendancieux dans lesquels les hindous sont considérés comme les victimes tandis que les musulmans sont les méchants auteurs de l’attentat.

Parmi les exemples largement diffusés de ce genre, citons Kashmir Files, qui montre l’exode massif des hindous de l’État du Cachemire, dans le nord de l’Inde, au début des années 1990, lorsqu’ils ont été la cible d’un soulèvement armé des musulmans du Cachemire, favorables au Pakistan. Ce film, qui diabolise les musulmans et les montre en train de commettre des actes extrêmement barbares et cruels, fait partie des films approuvés publiquement par le premier ministre lui-même.

Les producteurs et distributeurs de films que j’ai interrogés dans le cadre de mes recherches étaient unanimes sur le fait qu’il était impossible de prédire avec précision le succès d’un film au box-office, tout comme les résultats des élections.

Toutefois, si le BJP réussit, il serait juste de conclure que l’un des éléments de ce tour du chapeau est une approbation intelligente du cinéma en tant que véhicule de la propagande du parti.