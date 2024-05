Comment nous avons recréé une ville africaine perdue grâce à la technologie laser

Il existe des cités perdues dans le monde entier. Certaines, comme les vestiges des cités mayas cachées sous une épaisse canopée de forêt tropicale en Méso-Amérique, sont découvertes à l'aide de lumières laser.

Aujourd'hui, la même technologie qui a permis de localiser ces cités mayas a été utilisée pour redécouvrir une ville d'Afrique australe qui a été occupée du XVe siècle jusqu'à il y a environ 200 ans. Cette technologie, appelée LiDAR, a été utilisée pour “redessiner” les vestiges de la ville, le long des pentes occidentales inférieures des collines de Suikerbosrand, près de Johannesburg.

Il s'agit de l'un des nombreux grands établissements occupés par des locuteurs tswanas qui ont parsemé les régions septentrionales de l'Afrique du Sud pendant des générations avant que les premiers voyageurs européens ne les rencontrent au début du dix-neuvième siècle. Dans les années 1820, toutes ces cités-états tswanas se sont effondrées lors de ce que l'on a appelé les guerres civiles de Difeqane. Certains n'avaient jamais été documentés par écrit et leurs histoires orales n'avaient pas été enregistrées.

Il y a quatre ou cinq décennies, plusieurs anciennes ruines tswanas situées dans et autour des collines de Suikerbosrand, à environ 60 kilomètres au sud de Johannesburg, ont été fouillées par des archéologues de l'université de Witwatersrand. Mais au niveau du sol et sur les photos aériennes, il était impossible d'apprécier toute l'étendue de ce peuplement, car la végétation dissimule une grande partie des ruines.

Le LiDAR, qui utilise la lumière laser, a permis à mes étudiants et à moi-même de créer des images du paysage et d'éliminer virtuellement la végétation. Cela permet d'obtenir des vues aériennes sans entrave des bâtiments et des monuments anciens.

Nous avons donné à la ville un nom générique pour l'instant : SKBR. Nous espérons qu'un nom tswana approprié pourra être adopté par la suite.

Donner vie à la ville

À en juger par les styles architecturaux datés qui étaient courants à SKBR, on estime que les bâtisseurs des structures entourées de murs de pierre ont occupé cette zone du XVe siècle après J.-C. jusqu'à la seconde moitié des années 1800.

Les preuves que nous avons recueillies suggèrent que SKBR était certainement assez grande pour être qualifiée de ville. L'ancienne ville mésopotamienne d'Ur mesurait moins de 2 km de diamètre, alors que SKBR s'étend sur près de 10 km de long et environ 2 km de large.

de nombreuses recherches sur les ruines entourées de murs de pierre autour de Johannesburg, a appelé ces éléments des “cattle drives”, construits pour canaliser les bêtes le long de certains itinéraires à travers la ville.

S'il s'agissait d'allées pour le bétail, la largeur et l'emplacement de ces passages auraient indiqué la richesse en bétail du quartier ou de la propriété qui les a construits, même en l'absence de bétail.

Dans le secteur central de la SKBR, on trouve deux très grands enclos de pierres, d'une superficie totale d'un peu moins de 10 000 mètres carrés. Il pourrait s'agir de kraals et, dans ce cas, ils auraient pu contenir près d'un millier de têtes de bétail.

Des monuments symboles de richesse

Parmi les éléments les plus importants de l'environnement bâti de la SKBR, on trouve des monticules artificiels composés de masses de cendres provenant de feux de fumier de bovins, mélangées à des ossements de bétail et à des tessons de poterie. Tous ces matériaux semblent avoir été délibérément entassés à l'entrée des grandes propriétés.

Il s'agit de restes de festins et la taille des tas de cendres fait la publicité de la générosité et de la richesse de l'exploitation en question. L'utilisation des décharges comme repères de richesse et de pouvoir est connue dans d'autres parties du monde, comme l'Inde. Même les décharges contemporaines des mines d'or de Johannesburg peuvent être considérées sous cet angle.

Parmi les autres monuments témoignant de la richesse et du pouvoir à SKBR, on trouve un grand nombre de tours de pierre courtes et trapues, mesurant en moyenne entre 1,8 et 2,5 mètres de haut et environ 5 mètres de large à la base. Les fermes qui possèdent le plus grand nombre de tours en pierre ont tendance à avoir également des tas de cendres exceptionnellement grands à leur entrée. La fonction pratique des tours n'est pas encore connue : elles ont pu servir de base à des silos à grains ou marquer les sépultures de personnages importants.

Il faudra encore une ou deux décennies de travail sur le terrain pour comprendre pleinement la naissance, le développement et la disparition de cette ville africaine. Pour ce faire, une couverture supplémentaire par LiDAR, des études intensives sur le terrain et des fouilles dans des localités sélectionnées seront nécessaires.

Idéalement, les descendants de ceux qui ont construit et habité cette ville devraient être impliqués dans les recherches futures sur ce site. Certains de mes étudiants de troisième cycle sont déjà en contact avec des représentants de la branche Bakwena des Tswanas, qui revendiquent certaines parties du paysage au sud de Johannesburg. Nous espérons qu'ils participeront activement à notre projet de recherche.