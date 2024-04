Como o breakdancing se tornou o mais novo esporte olímpico

O “Breaking” é o único esporte novo que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O breaking é provavelmente mais conhecido pela maioria de nós como breakdancing. Então, por que o esporte é oficialmente chamado de breaking, e como algo tão livre e subjetivo vai funcionar como um esporte de destaque em Paris neste verão?

As origens do breaking são um tanto discutíveis, embora a maioria concorde que suas raízes remontam às festas domésticas da década de 1970 na região do Bronx, em Nova York, organizadas pelo DJ Kool Herc, fundador do hip-hop. O breaking era executado na pista de dança pelos chamados B-boys e B-girls quando as faixas de música estavam “quebrando”, ou seja, tudo o que podia ser ouvido era a faixa de percussão.

Durante a década de 1980, o fenômeno ganhou exposição internacional por meio de vídeos musicais e filmes como Flashdance (1983), Breakin’ (1984) e Beat Street (1984). Foi também nessa época que a mídia começou a usar o termo “breakdancing”. No entanto, os breakers nunca acrescentaram “dance” no final, pois esse termo veio de pessoas de fora e não da comunidade do hip-hop, como apontou um dos pioneiros do breaking Crazy Legs.

Embora a ideia de testar uns aos outros em “cyphers” livres de formato (quando as pessoas se reúnem em um círculo e alguém faz um freestyle no meio) sempre tenha sido fundamental para os breakers, a importância e o número de competições organizadas de breaking cresceram constantemente com a comercialização e a codificação da atividade.

Sempre houve dois formatos principais: competições entre equipes e batalhas individuais, que manifestaram o individualismo, a criatividade e a autoexpressão dos breakers. Ainda assim, como acontece com muitas atividades alternativas que evoluem para esportes, como o skate ou o surfe, as estruturas de governança e competição permaneceram fragmentadas até recentemente.

Foi somente em 2018 que o breaking passou a ser oficialmente governado pela World DanceSport Federation. No entanto, ainda existem competições importantes fora da governança oficial, como a Red Bull BC One e a Battle of the Year, que, sem dúvida, têm mais credibilidade dentro da comunidade de breaking.

Por que as Olimpíadas?

Desde a Agenda Olímpica 2020 - um roteiro para o movimento olímpico baseado nos três pilares de credibilidade, sustentabilidade e juventude - o COI continua modernizando o programa olímpico para torná-lo mais atraente para um público mais amplo e jovem.

Sem dúvida, a inclusão do breaking se encaixa bem nessa estratégia geral - não havia nada semelhante ao breaking no programa em termos de criatividade, acessibilidade (não são necessários equipamentos ou ferramentas) e natureza urbana. No entanto, também é justo dizer que o breaking chegou a Paris 2024 graças à insistência do país anfitrião.

Além do programa olímpico central habitual, o país-sede de cada Olimpíada tem cinco vagas para modalidades adicionais que podem ser preenchidas com os esportes de sua preferência. Eu analisei os Jogos de Tóquio 2020 e descobri que, no que se refere à contagem de medalhas, o Japão se beneficiou dos esportes favoritos locais, como caratê, skate, beisebol e softbol.

Los Angeles 2028 adicionará flag football (uma variante do futebol americano), lacrosse, críquete e squash. Bizarramente, Paris 2024 pode muito bem ser a única vez em que veremos o breaking nas Olimpíadas em um futuro próximo, embora a World DanceSport Federation (WDSF) esteja determinada a garantir seu retorno em Brisbane 2032.

O que veremos em Paris?

Há muitos termos novos e estranhos para aprender se você nunca assistiu a uma competição de breaking, como “turtle freeze”, “six-steps” e “coin drop”. No entanto, o formato da competição olímpica é muito simples: 16 B-boys e 16 B-girls lutarão frente a frente sob as luzes da Place de la Concorde.

Há uma eliminatória de três partes para os jogos, portanto, sem dúvida, cada um desses atletas classificados entrará para a história. Alguns dos grandes favoritos já se classificaram por meio dos campeonatos WDSF World e continentais, como os garotos B Victor (EUA) e Danny Dan (França), e as garotas B India (Holanda) e Nicka (Lituânia).

As últimas 14 vagas serão decididas pelos 80 breakers mais bem classificados na série de eliminatórias olímpicas em Xangai, em maio, e Budapeste, em junho. Para tornar a competição diversificada, o COI limitou cada país a um máximo de dois B-boys e duas B-girls, ao mesmo tempo em que introduziu duas vagas universais que oferecem oportunidades a nações menores e emergentes.

Como em qualquer esporte criativo, há questões inevitáveis sobre a pontuação no breaking. Na verdade, sempre haverá um grau substancial de subjetividade, mas não muito mais do que em esportes olímpicos estabelecidos, como ginástica, nado sincronizado ou patinação artística.

Tradicionalmente, três ou cinco juízes têm sido usados em grandes competições de quebra. No entanto, esse número aumentou para nove na estrutura olímpica, presumivelmente para minimizar a subjetividade e o risco de erros.

O sistema de julgamento trivium que será usado em Paris foi desenvolvido pelo influente B-boy Storm e pelo DJ Renegade para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018 e, desde então, vem sendo aperfeiçoado por meio da série de eventos da WDSF.

Ele se baseia em seis critérios para decidir o vencedor de cada batalha: criatividade, personalidade, técnica, variedade, performatividade e musicalidade - isso significa conectar-se a uma trilha musical que não é conhecida antecipadamente.

A comunidade de breaking sempre foi muito unida e informal, e alguns breakers e juízes podem achar as novas formalidades das estruturas esportivas incomuns. No entanto, ainda há uma característica única que, espera-se, sobreviverá à formalização: é o único esporte em que os juízes têm de se apresentar para os atletas e espectadores.

Isso geralmente acontece antes do início da competição e é chamado de “a exibição dos juízes”. A professora universitária Rachael Gunn, também conhecida como B-girl Raygun, (que venceu o Campeonato de Breaking da Oceania e se classificou para as Olimpíadas) vê essa prática única como um gesto simbólico, uma demonstração que ressalta a unidade e a paixão compartilhada entre os competidores e os juízes.

Portanto, não se esqueça de sintonizar bem cedo nos dias 9 e 10 de agosto para assistir a essa comemoração especial antes de acompanhar essa emocionante competição, quando veremos os primeiros campeões olímpicos de breaking serem coroados.