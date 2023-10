Conflito em Gaza: os EUA aprenderam com suas “guerras eternas”, mas Israel não

Após os ataques mortais do Hamas em 7 de outubro, uma invasão terrestre da Faixa de Gaza pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) parecia inevitável. Aparentemente, o governo de Benjamin Netanyahu não teve muita escolha, já que o ataque chocou Israel em seu âmago.

As IDF falharam em evitar ou planejar o ataque, enquanto a visão arrogante do governo de que Israel poderia apoiar tacitamente o governo do Hamas em Gaza, dividindo assim os palestinos e, ao mesmo tempo, contendo indefinidamente suas aspirações de se tornarem um Estado, provou ser fundamentalmente falha.

Porém, após quase duas semanas e meia de guerra, a invasão terrestre de Israel ainda não se concretizou. Em vez disso, os dois lados se estabeleceram em um padrão muito familiar de troca de foguetes e ataques aéreos. Por que, então, as ações de Israel não correspondem à sua retórica?

Dois fatores interligados - que incorporam tanto a política interna quanto a externa de Israel - explicam essa inércia operacional.

O primeiro são as relações EUA-Israel. Inicialmente, as autoridades do governo Biden se recusaram a pedir a contenção israelense e até apoiaram uma invasão terrestre. Isso difere das rodadas anteriores de escaladas, em que a pressão dos EUA foi um fator essencial para persuadir Israel a concordar com um cessar-fogo.

Mas a dinâmica familiar logo voltou. Biden advertiu Israel para que respeitasse as “leis da guerra” e protegesse os civis de Gaza. A Casa Branca também superou a intransigência israelense para permitir que a ajuda entrasse no território. Agora, como o Hamas libertou quatro reféns, os EUA estão novamente pressionando por tempo para trazer mais civis israelenses de volta para casa sem uma nova escalada.

Os especialistas israelenses estão reclamando contra um EUA supostamente fraco e ingênuo por ter caído nas táticas de adiamento do Hamas. Mas a realidade está mais perto de casa. Não é o Hamas, mas a dissidência interna nos níveis mais altos da elite política e militar de Jerusalém que fez com que os EUA moderassem os planos de guerra de Israel.

Invasão terrestre e o dia seguinte

Desde o início do conflito, as autoridades dos EUA têm pressionado Israel a responder a duas perguntas. Primeiro, como seria uma invasão terrestre. E, segundo, como Israel traduziria qualquer sucesso militar em um plano político abrangente para Gaza depois de remover o Hamas do poder.

Foi a incapacidade de Israel de responder a essas perguntas que levaram os EUA a pressionar provisoriamente pela redução da escalada. A elite política e militar de Israel continua dividida sobre como seria uma invasão terrestre e quais deveriam ser os objetivos políticos de longo prazo.

Jim Hollander/UPI Credit: UPI/Alamy Live News

Antes de 7 de outubro, a liderança de Israel estava unida na crença de que manter o Hamas no poder era preferível à reocupação de Gaza, já que qualquer intervenção causaria um número desagradável de vítimas e uma censura internacional significativa.

Os ataques ferozes do Hamas destruíram esse consenso, mas um novo consenso não o substituiu. A IDF está pressionando por uma invasão terrestre abrangente que tomaria todo o território por terra, mar e ar. Outros especialistas em segurança defendem que Israel reforce seu bloqueio e ocupe as áreas menos populosas nas regiões sul e central de Gaza. Desse modo, Israel poderia aparentemente evitar um conflito urbano prolongado nas partes mais densamente povoadas do território, mas ainda assim forçaria o Hamas a capitular ao tornar Gaza inabitável.

Os parceiros de coalizão de extrema direita de Netanyahu também defendem esse modelo de cerco, mas querem usá-lo como um trampolim para avançar sua agenda política, ou seja, complementar uma ocupação militar com assentamento civil e eventual anexação dessas partes pouco povoadas de Gaza.

Posição de Netanyahu

O próprio Netanyahu é atormentado, na melhor das hipóteses, pela indecisão e, na pior, pela paranoia que recentemente marcou sua liderança. O primeiro-ministro mais antigo de Israel continua relutante em abandonar o status quo pré-guerra e prefere ataques cirúrgicos de curto prazo realizados por forças especiais.

EPA-EFE/Miriam Alster/pool

Para complicar a situação, tanto Netanyahu quanto a elite da IDF estão distraídos com a troca de culpas com vazamentos na mídia apontando o dedo um para o outro pelos ataques de 7 de outubro e pela contínua paralisia política e militar de Israel.

Portanto, não é surpreendente que ninguém em Israel consiga chegar a um acordo sobre a questão ainda mais espinhosa do que virá a seguir se a IDF conseguir acabar com o domínio do Hamas. Os representantes públicos de Israel chegaram ao ponto de se vangloriar que ninguém atualmente se preocupa em considerar essa questão.

A entrada do Partido Azul e Branco, relativamente moderado, no governo de Israel de “coalizão de emergência” tranquilizou parcialmente os EUA. O líder do partido, agora ministro da Defesa, Benny Gantz, convocou um comitê encarregado de determinar o futuro de Gaza após o Hamas.

Mas isso pode ser muito pouco e muito tarde. Os comitês governamentais israelenses não são conhecidos por sua rápida tomada de decisões, enquanto Netanyahu tem trabalhado consistentemente para monopolizar o poder e minimizar as contribuições para a formulação de políticas dos Azuis e Brancos, da elite da IDF e até mesmo de seu próprio ministro da defesa.

São essas indecisões, brigas internas e, acima de tudo, a falta de um plano de longo prazo que mais preocupam o governo Biden. E por um bom motivo. Minha própria pesquisa demonstrou que os ocupantes geralmente caem na “armadilha da ocupação”. Eles não conseguem se engajar no planejamento pós-intervenção e, como resultado, afundam em um atoleiro impossível de ser vencido sem nenhum objetivo político alcançável.

O resultado geralmente é uma retirada ignominiosa, juntamente com um futuro político pós-saída que se parece notavelmente com o status quo da pré-ocupação - o Afeganistão contemporâneo representa um exemplo oportuno.

Os EUA aprenderam essas lições; Israel, aparentemente, não. Isso é ainda mais surpreendente, pois quando Israel criou uma “zona de segurança” no sul do Líbano em 1985, o então ministro da defesa, Shimon Peres, afirmou que aquele ano seria o último da IDF no país. Não foi.

Israel não encerrou sua ocupação até meados de 2000, não conseguindo atingir nenhum de seus objetivos e dando poder aos aliados do Hamas - o Hezbollah - para levar o crédito por uma “retirada” israelense.

Israel, portanto, não precisa ir tão longe quanto o Iraque e o Afeganistão para perceber a insensatez estratégica de não planejar um dia após o cenário do Hamas.