Consumo excessivo de álcool: neurobiólogo explica como o entendimento sobre este transtorno mudou

Com o novo filme biográfico sobre Amy Winehouse, “Back to Black”, a relação da falecida cantora com o álcool e as drogas está sendo examinada novamente. Em julho de 2011, Winehouse foi encontrada morta em seu apartamento no norte de Londres por “morte por desventura” aos 27 anos de idade. Esse é o termo oficial britânico usado para morte acidental causada por um risco voluntário.

A concentração de álcool em seu sangue era de 0,416%, mais de cinco vezes o limite legal de intoxicação nos EUA, o que fez com que a causa de sua morte fosse posteriormente ajustada, após um segundo inquérito dos legistas, para incluir “toxicidade alcoólica”.

Quase 13 anos depois, o consumo de álcool e o consumo excessivo de álcool continuam sendo uma grande crise de saúde pública, não apenas no Reino Unido mas também nos EUA.

Aproximadamente 1 em cada 5 adultos dos EUA relata consumo excessivo de álcool pelo menos uma vez por semana, com uma média de sete drinques por episódio de consumo excessivo. Isso é bem superior à quantidade de álcool que se acredita produzir intoxicação legal, comumente definida como uma concentração de álcool no sangue acima de 0,08% - em média, quatro drinques em duas horas para mulheres e cinco drinques em duas horas para homens.

Entre as mulheres, os dias de “consumo excessivo de álcool” aumentaram 41% durante a pandemia da COVID-19 em comparação com os níveis pré-pandêmicos, e as mulheres adultas na faixa dos 30 e 40 anos estão aumentando rapidamente suas taxas de consumo excessivo de álcool, sem nenhuma evidência de que essas tendências estejam diminuindo. Apesar dos esforços para compreender a biologia geral dos transtornos por uso de substâncias, o entendimento dos cientistas e médicos sobre a relação entre a saúde da mulher e o consumo excessivo de álcool ficou para trás.

Sou neurobiólogo e meu foco é compreender as substâncias químicas e as regiões cerebrais que estão por trás do vício em álcool. Estudo como os neuropeptídeos - moléculas de sinalização exclusivas no córtex pré-frontal, uma das principais regiões cerebrais na tomada de decisões, na assunção de riscos e na recompensa - são alterados pela exposição repetida ao consumo excessivo de álcool em modelos animais.

Meu laboratório se concentra em entender como coisas como o álcool alteram esses sistemas cerebrais antes da dependência diagnosticável, para que possamos informar melhor os esforços de prevenção e tratamento.

A biologia da dependência

Embora o consumo problemático de álcool provavelmente tenha ocorrido desde que o álcool existe, foi somente em 2011 que a Sociedade Americana de Medicina da Dependência reconheceu a dependência de substâncias como um distúrbio cerebral - o mesmo ano da morte de Winehouse. O diagnóstico de um transtorno por uso de álcool agora é usado em vez de termos ultrapassados, como rotular um indivíduo como alcoólatra ou com alcoolismo.

Pesquisadores e clínicos fizeram grandes avanços na compreensão de como e por que as drogas - inclusive o álcool, uma droga - alteram o cérebro. Em geral, as pessoas consomem uma droga como o álcool por causa dos sentimentos positivos e gratificantes que ela gera, como tomar um drinque com os amigos ou comemorar um marco histórico com um ente querido. Mas o que começa como um consumo controlável de álcool pode rapidamente se transformar em ciclos de consumo excessivo de álcool seguidos de abstinência da droga.

Embora todas as formas de consumo de álcool apresentem riscos à saúde, o consumo excessivo de álcool parece ser particularmente perigoso devido à forma como o ciclo repetido entre um estado elevado e um estado de abstinência afeta o cérebro. Por exemplo, para algumas pessoas, o uso de álcool pode levar à “hangxiety”, a sensação de ansiedade que pode acompanhar uma ressaca.

Episódios repetidos de consumo de álcool e embriaguez, juntamente com a abstinência, podem entrar em uma espiral, levando à recaída e à reutilização do álcool. Em outras palavras, o uso de álcool deixa de ser gratificante e passa a ser apenas uma tentativa de evitar a sensação ruim.

Isso faz sentido. Com o uso repetido de álcool ao longo do tempo, as áreas do cérebro envolvidas pelo álcool podem mudar daquelas tradicionalmente associadas ao uso de drogas e à recompensa ou ao prazer para regiões do cérebro mais tipicamente envolvidas durante estresse e ansiedade.

Todos esses estágios do consumo de álcool, desde o prazer de beber até a abstinência e os ciclos de desejo, alteram continuamente o cérebro e suas vias de comunicação. O álcool pode afetar várias dezenas de neurotransmissores e receptores, o que torna complicado entender seu mecanismo de ação no cérebro.

O trabalho em meu laboratório se concentra em entender como o consumo de álcool altera a maneira como os neurônios do córtex pré-frontal se comunicam entre si. Os neurônios são os principais comunicadores do cérebro, enviando sinais elétricos e químicos dentro do cérebro e para o resto do corpo.

O que descobrimos em modelos animais de consumo excessivo de álcool é que certos subtipos de neurônios perdem a capacidade de se comunicar adequadamente. Em alguns casos, o consumo excessivo de álcool pode remodelar permanentemente o cérebro. Mesmo após um período prolongado de abstinência, as conversas entre os neurônios não voltam ao normal.

Essas mudanças no cérebro podem aparecer mesmo antes de haver mudanças perceptíveis no comportamento. Isso pode significar que as bases neurobiológicas da dependência podem se enraizar bem antes de um indivíduo ou seus entes queridos suspeitarem de um problema com o álcool.

Pesquisadores como nós ainda não entendem completamente por que algumas pessoas podem ser mais suscetíveis a essa mudança, mas provavelmente isso tem a ver com fatores genéticos e biológicos, bem como com os padrões e as circunstâncias em que o álcool é consumido.

Victora Nudell

As mulheres são esquecidas

Embora os pesquisadores estejam compreendendo cada vez mais o conjunto de fatores biológicos subjacentes ao vício, há uma população que tem sido amplamente ignorada até agora: as mulheres.

As mulheres podem ter mais probabilidade do que os homens de sofrer alguns dos efeitos mais catastróficos à saúde causados pelo uso de álcool, como problemas no fígado, doenças cardiovasculares e câncer. As mulheres de meia-idade estão agora sob o maior risco de consumo excessivo de álcool em comparação com outras populações.

Quando as mulheres consomem até mesmo níveis moderados de álcool, o risco de vários tipos de câncer aumenta, incluindo câncer digestivo, de mama e de pâncreas, entre outros problemas de saúde - e até mesmo a morte. Portanto, o agravamento das taxas de transtorno por uso de álcool em mulheres incita a necessidade de um maior foco nas mulheres na pesquisa e na busca de tratamentos.

No entanto, há muito tempo as mulheres são sub-representadas na pesquisa biomédica.

Foi somente em 1993 que a pesquisa clínica financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde foi obrigada a incluir mulheres como sujeitos de pesquisa. Na verdade, o NIH nem mesmo exigiu que o sexo como variável biológica fosse considerado por pesquisadores financiados pelo governo federal até 2016. Quando as mulheres são excluídas da pesquisa biomédica, isso deixa os médicos e pesquisadores com uma compreensão incompleta da saúde e da doença, incluindo a dependência do álcool.

Também há cada vez mais evidências de que as substâncias que causam dependência podem interagir com os hormônios sexuais cíclicos, como estrogênio e progesterona. Por exemplo, pesquisas demonstraram que quando os níveis de estrogênio estão altos, como antes da ovulação, o álcool pode parecer mais gratificante, o que poderia levar a níveis mais altos de consumo excessivo de álcool. Atualmente, os pesquisadores não conhecem a extensão total da interação entre esses ritmos biológicos naturais ou outros fatores biológicos exclusivos envolvidos na saúde da mulher e na propensão à dependência do álcool.

Olhando para o futuro

Pesquisadores e legisladores estão reconhecendo a necessidade vital de aumentar as pesquisas sobre a saúde da mulher. Os grandes investimentos federais em pesquisas sobre a saúde da mulher são uma etapa vital para o desenvolvimento de melhores opções de prevenção e tratamento para as mulheres.

Embora mulheres como Amy Winehouse possam ter sido forçadas a lutar tanto privada quanto publicamente contra os transtornos por uso de substâncias e o álcool, o foco cada vez maior da pesquisa sobre a dependência de álcool e outras substâncias como um distúrbio cerebral abrirá novos caminhos de tratamento para aqueles que sofrem com as consequências.

Para obter mais informações sobre transtorno por uso de álcool, causas, prevenção e tratamentos, visite o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.