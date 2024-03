Crise agricole : quels défis pour demain ?

Ramses (Cuba), Cartooning for Peace, 2024 , Author provided (no reuse)

Produire bio, en circuit court, en agriculture raisonnée. Et, « en même temps », accepter la concurrence de producteurs étrangers soutenus par des subventions internationales ou ne respectant pas les normes sanitaires. Produire toujours plus, mais si possible sans les pesticides difficilement dissociables du modèle de production agricole intensif. Respecter des réglementations plus ou moins strictes quant à leur usage, et devoir rétropédaler lorsque l’exécutif choisit de les « mettre en pause ». Nourrir la France, tout en restant invisible…

Les agricultrices et agriculteurs français ont marqué leur opposition à des normes et des injonctions contradictoires toujours plus nombreuses, dans un contexte où les consommateurs eux-mêmes ont parfois du mal à s’y retrouver. Retour sur les principaux points économiques, scientifiques, réglementaires ou historiques de ces colères.

Les effets des pesticides sur la santé des agriculteurs ont été constatés dès la fin du XIXe siècle. Depuis, un lien clair a été établi entre ces produits et certains cancers plus fréquents dans la profession.

Usaid Egypt/Flickr, CC BY-NC , CC BY-NC-ND

Comment s’y retrouver dans la jungle des indicateurs du plan Ecophyto, QSA, NoDU, HRI… et en quoi posent-ils problème ? L’éclairage de plusieurs experts du Comité scientifique et technique du plan.

La souveraineté alimentaire est régulièrement invoquée pour justifier le productivisme agro-alimentaire. Une vision restrictive qui ignore bon nombre des services écosystémiques rendus par la nature.

Damien Meyer/AFP

Le secteur agricole continue à se représenter au masculin alors que les femmes sont de plus en plus présentes dans les arènes décisionnelles et les instances de gouvernance. Décryptage d’une invisibilisation.

Comment s’est imposée la prétendue supériorité universelle du français, par opposition aux patois régionaux ?

Julien Dupré

La crise agricole française et sa logique productiviste est un facteur héréditaire de l’identité agricole de la France depuis la fin du Second Empire (1852-1870).