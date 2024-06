Dauphins contre pêcheurs : les deux sont perdants dans la mer Méditerranée au large du Maroc

Sur la côte méditerranéenne marocaine, des centaines de bateaux équipés de grands filets, appelés sennes coulissantes, sortent six jours par semaine pour pêcher de petits poissons pélagiques (poissons côtiers ou océaniques).

Au cours des deux dernières décennies, la pêche à la senne est devenue plus difficile car les grands dauphins attaquent les prises et percent les filets, qui s'étendent comme un mur dans la mer. La réparation de ces filets est coûteuse et les dauphins sont parfois capturés, blessés ou tués.

Les pertes économiques résultant de l'interférence des dauphins avec les sennes coulissantes sont difficiles à estimer. L'Organisation des Nations pour l'alimentation et l'agriculture a estimé jusqu'à 36 % de pertes pour les pêcheurs et entre 9 et 19 % par navire chaque année au Maroc. L'agence, en collaboration avec la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, est en train de développer un protocole pour une meilleure collecte de données.

Au Maroc, les mammifères aquatiques comme les dauphins et les baleines sont protégés par la législation nationale et internationale et par la loi de ratification de l'Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (Accobams) de 1999.

Mais il est difficile de protéger une population si l'on ne dispose pas de beaucoup d'informations sur les menaces qui pèsent sur elle.

L'un des principaux défis auxquels est confronté le secteur marocain de la pêche en Méditerranée est le manque de données quantitatives sur les interactions entre les grands dauphins et les sennes tournantes. Seules quelques études méditerranéennes contiennent suffisamment d'informations pour évaluer le nombre de dauphins capturés par erreur et ce que l'on appelle la “déprédation” – les attaques des dauphins sur les engins de pêche.

En tant que chercheur doctorant complétant mes recherches sur les prises accidentelles d'espèces vulnérables en Méditerranée marocaine, j'ai rejoint une équipe d'autres biologistes marins pour mener une étude dans la région d'Al Hoceima.

Notre étude a été réalisée en 2020 dans la baie d'Al Hoceima, à quelque 150 km à l'est du détroit de Gibraltar. A l'aide d'observateurs embarqués et de questionnaires, nous avons déterminé le taux de mortalité des grands dauphins et les pertes financières encourues par les pêcheurs pour réparer les filets attaqués par les grands dauphins.

Nos objectifs étaient d'évaluer cette interaction et d'identifier les moyens de réduire le conflit.

Nous avons constaté qu'en moyenne, plus de deux dauphins ont été capturés lors de chacune des 48 sorties. Le coût moyen de réparation des dommages causés aux filets était de 179 dollars par incident. Dans certains cas, le coût s'élevait à 1 000 dollars. Ces coûts ont rendu la pêche moins attrayante dans la région. Les senneurs ont déplacé leur activité vers d'autres zones depuis les années 2010.

Les dauphins

Les grands dauphins se nourrissent des poissons capturés par les pêcheurs et sont attirés par la façon dont les filets concentrent les poissons en un seul endroit.

Par conséquent, ils se prennent parfois dans les filets. Les dauphins meurent ou sont blessés.

Nos recherches ont révélé qu'un total de 121 dauphins ont été capturés dans les filets au cours de 48 sorties de pêche (quatre sorties par mois tout au long de l'année 2020). Onze d'entre eux sont morts. Chaque sortie comprenait une à trois opérations de pêche, selon le degré de déchirure de la senne. Le nombre d'opérations de pêche observées était de 94 au total.

La sous-population de grands dauphins de Méditerranée est toujours classée dans la catégorie “préoccupation mineure” par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cependant, le déclin des grands dauphins en Méditerranée suscite des inquiétudes.

Les pêcheurs

Les pêcheurs marocains qui pêchent le long de la côte méditerranéenne sont frustrés par les impacts négatifs du comportement des dauphins sur leur industrie.

En ce qui concerne les dommages causés aux engins de pêche, nous avons observé entre 28 et 230 trous par filet et par incident. Certains étaient de grande taille, mais la majorité d'entre mesuraient moins de 35cm. Le coût de la réparation des trous dans les filets causés par ces interactions a été estimé à 179,52 de dollars USD par réparation, ce qui est coûteux pour les pêcheurs. Pour les grands trous, la réparation a pris entre 24 et 72 heures. Pendant la réparation des gros trous, les pêcheurs ont continué à pêcher en utilisant leur filet de rechange. Les réparations nécessitaient l'embauche de 3 à 11 réparateurs de filets, en fonction de la taille et du nombre de trous.

Dans les ports marocains de la Méditerranée, les pêcheries de petits poissons pélagiques apportent les plus grands bénéfices socio-économiques à l'industrie de la pêche. Pour la ville portuaire d'Al Hoceima, la pêche à la senne coulissante de petits poissons pélagiques joue un rôle important dans l'économie locale. Elle fournit 315 emplois directs et 100 emplois indirects. En 2020, les senneurs d'Al Hoceima ont effectué un total de 315 sorties de pêche, récoltant un peu plus de 669 tonnes au total, contre 5 123 tonnes en 2015. Cela montre l'impact direct de ces interactions avec les dauphins sur l'emploi et la baisse des revenus des pêcheurs.

Ce qu'il faut faire

Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le comportement des grands dauphins et sur les stratégies d'atténuation. Cela devrait inclure la possibilité d'utiliser des dispositifs acoustiques qui émettent des ondes sonores pour dissuader les grands dauphins de s'approcher des sennes coulissantes. La recherche de techniques de pêche alternatives sera également utile.

Un système de compensation devrait également être mis en place afin de concevoir des stratégies de conservation efficaces et d'améliorer la durabilité écologique et économique de la pêche à la senne coulissante.