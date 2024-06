Dégradation de près de 25 % des terres en Afrique : en voici les causes et les solutions

La dégradation des terres est un problème majeur sur le continent africain. L'un de ses principaux facteurs est l'invasion biologique. Il s'agit de l'arrivée d’espèces invasives (espèces qui ne se trouvent pas naturellement dans la région) qui se reproduisent en grand nombre et se dispersent sur de longues distances. Mlungele Nsikani, spécialiste de la restauration des terres et scientifique de l'environnement, explique comment la restauration écologique est un excellent moyen d'inverser la dégradation des terres.

Quels sont les facteurs de la dégradation des terres sur le continent ?

L'Afrique est l'un des continents les plus touchés par la dégradation des terres. Environ 23 % de sa superficie, soit plus de 700 millions d'hectares de terres, sont déjà dégradées. Trois autres millions d'hectares continuent de se dégrader chaque année.

Les terres dégradées ont perdu une partie de leur productivité naturelle en raison des activités humaines. On estime que jusqu'à 40 % des terres de la planète sont dégradées.

Les “cinq” grands" moteurs de la dégradation des terres au niveau mondial et en Afrique sont :

les invasions biologiques, où les espèces végétales se propagent en dehors de leur zone d'origine et perturbent les services écosystémiques. les événements liés au changement climatique, tels que les sécheresses intenses et les incendies graves. les activités extractives, telles que l'exploitation minière et la surexploitation des ressources.

la transformation ou la fragmentation de l'habitat, y compris la déforestation et les mauvaises pratiques agricoles

les polluants tels que le dioxyde de soufre et l'eutrophisation, où les algues et d'autres plantes prennent le dessus sur la vie végétale.

Les facteurs qui ont aggravé la situation en Afrique sont les suivants : les exigences du développement, la forte dépendance des ménages à l'égard des ressources naturelles (comme l'utilisation du bois de chauffage pour la cuisine), les pratiques agricoles (notamment le défrichage des plantes indigènes pour produire des cultures commerciales), la faible gouvernance, l'insécurité foncière, l'omniprésence de la pauvreté et la croissance démographique.

Qu'est-ce que la restauration écologique ?

La restauration écologique est le processus qui consiste à aider au rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. L'élimination des plantes invasives et la réintroduction d'espèces indigènes sont des moyens de réparer les dégâts. La restauration écologique consiste à aider à créer des conditions dans lesquelles les plantes, les animaux et les micro-organismes peuvent effectuer eux-mêmes le travail de rétablissement.

L'aide à la restauration peut être aussi complexe que la modification des formes du relief (changement intentionnel d'aspects du paysage), la plantation de végétation, la modification de l'hydrologie (écoulement de l'eau) et la réintroduction de la faune et de la flore. Elle peut également être aussi simple que l'élimination d'une espèce invasive ou la réintroduction d'une espèce végétale disparue.

Par exemple, plus de 8 750 espèces végétales se sont introduites en Afrique du Sud. Plus de 785 espèces se sont installés de manière permanente dans le pays à grande échelle entraînant des impacts négatifs. Ces espèces comprennent au moins 14 espèces d'arbres australiens Acacia qui sont invasifs en Afrique du Sud. Elles couvrent environ 554 000 hectares dans le pays.

Elles utilisent les ressources en eau et réduisent les pâturages. Elles modifient également la structure, la diversité et la fonction de la communauté microbienne du sol. Les arbres Acacia envahissants ont créé de vastes forêts qui concurrencent les espèces indigènes, laissant peu d'espace aux plantes et arbres indigènes pour se développer. Cela coûte plus de 4 milliards de rands par an (environ 214 millions de dollars américains) : le coût combiné de l'élimination des espèces invasives et la valeur des services écosystémiques réduits dans les zones envahies.

Le biome fynbos, qui couvre une grande partie de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, a été le plus touché. Depuis 1995, le programme Working for Water, financé par des fonds publics, a éliminé les espèces invasives, laissant les écosystèmes se reconstituer naturellement. Le Greater Cape Town Water Fund a également financé l'abattage de milliers d'arbres invasifs gourmands en eau dans les zones montagneuses afin d'économiser l'eau et de restaurer le fynbos indigène. C'est ce que l'on appelle la restauration passive.

la plantation d'espèces indigènes (souvent par le biais de semences) – une forme de restauration active – a également aidé la terre à se rétablir. Cependant, elle a été appliquée à une échelle plus réduite que la restauration passive en raison de son coût élevé. Planter des espèces indigènes après avoir éliminé celles qui sont invasives est souvent un moyen plus efficace d'aider les espèces indigènes à se rétablir sur le site de restauration, en particulier si les banques de semences du sol indigène ont été appauvries par la longue durée de l'invasion.

Comment les gens peuvent-ils aider ?

Tout le monde peut contribuer à la restauration des écosystèmes. La première chose à faire est de défendre la conservation d'écosystèmes intacts et de s'y engager activement. Comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir.

La restauration écologique est un excellent outil pour lutter contre la dégradation des sols. Mais ce n'est pas une solution miracle. Il est toujours nécessaire de protéger et de conserver les écosystèmes naturels.

Deuxièmement, tout le monde devrait participer aux efforts de restauration écologique, aussi petits soient-ils. Nous pouvons aider à éliminer les espèces invasives ou à planter des espèces indigènes là où nous vivons. Nous pouvons faire des dons ou faire partie d'organisations impliquées dans la restauration écologique.

Et surtout, nous devons continuer à diffuser le message de la restauration écologique et montrer que nous sommes la #GénérationRestauration !

Le besoin de restauration écologique sur le continent est important. Seuls des paysages fonctionnels peuvent fournir de la nourriture, de l'eau et de l'énergie à un prix abordable. Ce sont là des éléments essentiels au développement économique. La restauration écologique peut protéger et améliorer les actifs environnementaux et les ressources naturelles, fournir des emplois et contribuer au développement national, à la sécurité et à la stabilité sociale.