Detesta salada ou vegetais? Apenas continue comendo. Descubra como nossas papilas gustativas adaptam-se ao que comemos

Você odeia salada? Ok, tudo bem se isso acontece com você. Há muitos alimentos no mundo e inúmeras maneiras diferentes de prepará-los.

Mas considerando que quase todos nós não comemos vegetais suficientes, embora a maioria (81%) saiba que comer mais vegetais é uma forma simples de melhorar a nossa saúde, talvez você queira experimentar.

Se essa ideia deixa você desconfortável, não tenha receio. Com tempo e um pouco de esforço você pode fazer amizade com salada.

Por que não gosto de saladas?

É uma lamentável peculiaridade da evolução que os vegetais sejam tão bons para nós, embora nem todos sejam imediatamente saborosos. Evoluímos para apreciar o sabor doce ou umami (salgado) dos alimentos mais energéticos, porque a fome é um risco mais imediato do que a saúde a longo prazo.

Vegetais não são particularmente ricos em energia, mas estão repletos de fibras alimentares, vitaminas e minerais, e compostos chamados de bioativos que promovem a saúde.

Esses bioativos são parte dos motivos pelos quais os vegetais têm sabor amargo. Os bioativos vegetais, também chamados de fitonutrientes, são produzidos pelas plantas para se protegerem contra o estresse ambiental e dos predadores. Pois as mesmas coisas que tornam os alimentos vegetais amargos são aquelas que os tornam bons para nós.

Infelizmente, o sabor amargo evoluiu para nos proteger de venenos e, possivelmente, do consumo excessivo de um único alimento vegetal. De certa forma, os alimentos vegetais podem ter algum sabor desagradável de veneno.

Shutterstock

Para alguns de nós, esta sensação amarga é particularmente aguda, e para outros não é tão ruim. Isto se deve em parte aos nossos genes. Os humanos têm pelo menos 25 receptores diferentes que detectam o amargor, e cada um de nós tem suas próprias combinações genéticas. Então, algumas pessoas realmente sentem o gosto de alguns compostos amargos, enquanto outras mal conseguem detectá-los.

Isso significa que nem todos temos o mesmo ponto de partida quando se trata de interagir com saladas e vegetais. Portanto, seja paciente consigo mesmo. Porém independentemente do ponto de partida, os passos para aprender a gostar de saladas e vegetais são os mesmos.

Pode levar algum tempo

Podemos treinar nossos gostos porque nossos genes e receptores não são o fim da história. Exposições repetidas a alimentos amargos podem nos ajudar na adaptação ao longo do tempo. Elas ajudam nosso cérebro a aprender que vegetais amargos não são veneno.

À medida que mudamos o que comemos, as enzimas e outras proteínas da nossa saliva também se alteram. Isto muda a forma como os diferentes compostos dos alimentos são processados e detectados pelas nossas papilas gustativas. Não está claro exatamente como tudo isso funciona, mas é semelhante a outros treinamentos cognitivos comportamentais.

Adicione ingredientes para mascarar o amargo

A boa notícia é que podemos usar ótimas estratégias para mascarar o amargor dos vegetais, e isso reforça positivamente o treino do nosso paladar.

Sal e gordura podem reduzir a percepção do amargor. Por isso, adicionar temperos e molhos pode ajudar a fazer as saladas ficarem instantaneamente melhores. Você provavelmente está pensando: “mas não precisamos reduzir a ingestão de sal e gordura?” – sim, mas você obterá mais benefícios e retorno nutricional reduzindo os alimentos discricionários (aqueles que não são essenciais para atender as necessidades nutricionais básicas), como bolos, biscoitos, batatas fritas e sobremesas, e não tentando evitá-los com os seus vegetais.

Adicionar calor com pimentas também pode ajudar, atuando como um disfarce para o amargor. Adicionar frutas às saladas proporciona doçura e suculência, o que pode contribuir para aprimorar o sabor geral e equilíbrio de texturas, aumentando a satisfação.

Combinar alimentos que você está aprendendo a gostar com alimentos que você já gosta é mais um recurso.

As opções de saladas são quase infinitas. Se você não gosta da salada padrão com a qual foi criado, tudo bem, continue experimentando.

Experimentar texturas (por exemplo, cortar legumes em pedaços menores ou maiores) também pode ajudar a encontrar o que você adora salada.

Desafie os seus preconceitos

Desafiar os seus preconceitos também pode ser útil na situação da salada. Um fenômeno chamado “intuição prejudicial saborosa” nos faz presumir que alimentos saborosos não são bons para nós e que alimentos saudáveis terão um sabor ruim. Abandonar essa suposição pode ajudar você a apreciar mais os seus vegetais.

Ao classificar os legumes com rótulos focados no sabor, preparando os participantes para um paladar agradável, eles tinham maior probabilidade de apreciá-los do que quando eram informados sobre o quão saudáveis eram.

Quando pesquisadores classificaram os vegetais com rótulos focados no sabor, presdispondo os participantes a um paladar agradável, observaram maior probabilidade de apreciação em comparação com quando foi enfatizado o quão saudáveis eram.

Linha de chegada

Vegetais são bons para nós, mas precisamos ser pacientes e gentis conosco quando começamos a tentar comer mais.

Tente trabalhar com a biologia e o cérebro, e não contra eles.

E evite julgar a si mesmo ou a outras pessoas se elas não gostarem das saladas que você gosta. Lembre-se que estamos todos em um ponto diferente de nossa jornada de treinamento do paladar.