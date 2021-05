Dossier Perseverance : Aller sur Mars, revenir sur Terre

Ce dossier rassemble les articles publiés à l’occasion de l’atterrissage sur Mars de Perseverance, le rover de la NASA, le jeudi 18 février 2021.

Jeudi 18 février 2021, le rover Perseverance a touché le sol martien sans encombre. C’est la sixième fois d’affilée que les États-Unis réussissent cette opération à haut risque, dont Laurence Lorda (CNES) détaille pour nous les enjeux et défis techniques et scientifiques. Plusieurs puissances ont déjà réussi à placer des sondes en orbite autour de la planète rouge – dont l’Inde, l’Europe, les Émirats arabes unis et la Chine. Pékin va tenter d’atterrir en mai et de déployer un rover, le seul qui ne serait pas américain. Steffi Paladini (Birmingham City University) nous explique pourquoi la Chine tient tant à gagner la nouvelle course aux étoiles.

Le but de la mission Mars 2020 est d’initier le retour sur Terre d’échantillons martiens, une quête décryptée pour nous par Michel Viso (CNES). Ce ne sera pas la première fois que de la matière extraterrestre rejoint notre planète bleue. Nous vous invitons à découvrir en images les grandes missions passées de retour d’échantillons extraterrestres et celles à venir, avec Bernard Marty (Université de Lorraine) et Shogo Tachibana (Université de Tokyo et JAXA) et nous vous présentons une frise dynamique détaillant les grands jalons de ces retours.

Perseverance va maintenant petit à petit réveiller ses instruments scientifiques et entreprendre l’étude du sol et du vent martiens, guidée par de nombreuses équipes internationales sur Terre. Glissez-vous avec Gabriel Pont (CNES) dans la peau d’un pilote d’instruments martiens et découvrez en quelques-uns en images, de la fameuse SuperCam au micro qui écoutera les environs du rover. Un des objectifs est de savoir si la vie a jamais existé sur Mars, une question que nous nous posons depuis longtemps et que Yaël Nazé (Université de Liège) nous aidera à mieux comprendre.

NASA/JPL Caltech, 2020

Aller sur Mars est une opération à haut risque. On fait le point sur les défis et subtilités avec Laurence Lorda, du Centre National d’Études Spatiales.

Noel Celis/AFP

Pour la Chine, la conquête spatiale est un objectif qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de puissance globale.

La mission Mars 2020 a décollé en juillet 2020 de Cap Canaveral. Elle prépare le retour sur Terre d’échantillons martiens – un défi immense sur les plans scientifique, d’ingénierie et de sécurité biologique.

JAXA , Author provided

La mission de Perseverance marque un nouveau jalon dans l’exploration spatiale, retour sur les précédentes missions et regard vers l’avenir.

Découvrez l’histoire fascinante du retour des échantillons extraterrestres sur Terre au travers des grandes missions spatiales.

CNES/DE PRADA Thierry, 2021 , Author provided

Entrez dans les coulisses du centre d’opérations français des rovers martiens.